Endlich mehr Akku? Samsung setzt bei Galaxy Watch 7 auf neuen Chip

Die Akkulaufzeit von Samsungs Smartwatches stand immer wieder im Fokus des Herstellers und so konnten die Uhren teilweise mehrere Tage laufen, ohne eine einzige Aufladung. Bei Galaxy Watch 6 hingegen hat sich der Hersteller zwar für einen größeren Akku entschieden, allerdings war die Laufzeit geringer, als noch beim Vorgängermodell. Nun möchte Samsung diesen Fehler wohl durch einen neuen Chip in der Galaxy Watch 7 nicht wiederholen.

Verbesserter Akku für die Samsung Galaxy Watch 7?

Der bekannte Leaker The Galox behauptet auf X, dass der Exynos W940-Chipsatz auf der Galaxy Watch 7 eine deutliche Verbesserung der Energieeffizienz bringen dürfte. Der Nachricht zufolge soll der neue Prozessor circa 50 Prozent weniger Energie verbrauchen als der aktuelle Exynos W930 in der Galaxy Watch 6 (Testbericht), was die Akkulaufzeit deutlich verlängern könnte.

Obwohl die tatsächliche Akkulaufzeit der Galaxy Watch 7 auch von anderen Faktoren als dem Chip abhängt, unterstützen frühere Gerüchte die Spekulationen, wonach Samsung den neuen Exynos-Prozesor wohl in einem 3-nm-Verfahren herstellt. Der Wechsel von einer 4-nm-Fertigung ermöglicht es Samsung, deutlich mehr Transistoren einzubauen und gleichzeitig den Stromverbrauch zu senken. Das erklärt die vielversprechende Effizienzsteigerung.

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wie Samsung die Ausdauer der Galaxy Watch 7 verbessern könnte: mit der neuen WearOS 4 Hybrid-Schnittstelle, die erstmals auf der OnePlus Watch 2 (Testbericht) zum Einsatz kam. Diese ermöglicht es, leichtere Aufgaben von einer Mikrocontroller-Einheit erledigen zu lassen, während der Hauptprozessor anspruchsvollere Prozesse erledigt.

Ein Blick auf den Hybridbetrieb der OnePlus Watch 2 mit zwei Betriebssystemen und zwei Prozessoren. / © OnePlus

Der Leaker erwähnte zudem, dass der neue Exynos W940-Chipsatz rund 30 Prozent schneller sein soll als der Exynos W930, dessen Dual-Core-Prozessor mit 1,4 GHz getaktet ist. Ein schnellerer Prozessor wäre eine willkommene Verbesserung, da die jüngsten Smartwatches von Samsungs Konkurrenten mit leistungsfähigeren Chipsätzen ausgestattet sind, wie etwa die bereits erwähnte OnePlus Watch 2, die mit einem Snapdragon W5 Gen 1 arbeitet.

Ein leistungsfähigerer Prozessor würde auch die Nutzung neuer KI-Funktionen in den Galaxy Wearables ermöglichen, die Samsung für die Zukunft versprochen hat. Zu den eindeutigen Vorteilen der KI gehört die Optimierung von Gesundheit und Tracking in Samsungs Geräten, einschließlich der Galaxy Watch.

Glaubt Ihr, dass ein leistungsfähigerer und schnellerer Prozessor die Galaxy Watch 7 zu einer besseren Option als die Google Pixel Watch 2 oder die OnePlus Watch 2 machen würde? Wir freuen uns auf Eure Meinung in den Kommentaren.