Top 5 Android- & iOS-Apps der Woche: Golf, Workouts, Rezepte und mehr!

Wir sind am Ende einer weiteren Woche angelangt, und wenn Ihr auf der Suche nach etwas Neuem und Frischem seid, das Ihr auf Eurem Handy installieren könnt, seid Ihr hier genau richtig. Bei den Top 5 Apps der Woche gehen wir jede Woche unserer Sorgfaltspflicht nach und stellen sicher, dass Ihr einige interessante Optionen aus dem Google Play Store und dem Apple App Store zur Auswahl habt.

Wirf einen Blick auf die Liste der Apps, die diese Woche im Angebot sind. Hermit verwandelt Webseiten in eigenständige Apps und ermöglicht so einen schnellen und einfachen Zugriff, während Whispp eine revolutionäre App ist, mit der Ihr Eure Stimme nachbilden könnt - allerdings mit einem Haken: Ihr müsst vorher eine Audioaufnahme davon haben. Natürlich haben wir mit Ready Set Golf auch mindestens ein Spiel dabei.

Wir sind uns bewusst, dass einige Apps In-App-Käufe und Werbung enthalten. Deshalb haben wir jede dieser Apps installiert und selbst getestet, um sicherzustellen, dass Ihr nicht von einer Mikrotransaktionshölle oder einer endlosen Flut von Werbung überrascht werdet. Vor allem hoffen wir, dass diese Apps einen Mehrwert für dein Smartphone-Erlebnis bieten.

Wer jedoch etwas Zwangloseres sucht, kann sich unseren Artikel über kostenlose Apps der Woche ansehen, der zweimal wöchentlich veröffentlicht wird. Mal sehen, was wir diese Woche für Euch auf Lager haben.

Ready Set Golf (Android & iOS)

Glaubt Ihr, Ihr habt das Zeug dazu, einen Golfball gerade und richtig ins Loch zu schlagen? Nun, die Physik des Golfspiels im echten Leben und die Physik in Videospielen sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Auch wenn Euer Partner es vielleicht hasst, eine (virtuelle) Golfwitwe zu sein, wie wäre es, wenn Ihr ihn/sie in Ready Set Golf mitspielen lässt? Das ist ein niedliches kleines Multiplayer-Golfspiel, bei dem Ihr mit Freunden woanders spielen könnt, ohne Greenfees zu bezahlen oder einen Sonnenbrand zu riskieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Ihr könnt mit bis zu acht verschiedenen Spielern gleichzeitig spielen, was dieses Spiel zu einem einzigartigen Erlebnis macht, besonders an langweiligen Wochenenden, an denen Ihr nichts anderes zu tun habt. Es wäre schön gewesen, eine globale Rangliste für diejenigen zu sehen, die einen ausgeprägten Wettbewerbsgeist haben, aber ansonsten werden die niedliche Grafik und die einzigartigen Kurse Euch nach mehr verlangen lassen. Kein Spiel gleicht dem anderen, und ich bin mir sicher, dass Ihr viele Stunden damit verbringen werdet.

Es wäre allerdings schön, wenn in Zukunft noch mehr Kurse hinzukämen. Tagsüber müssen die Wartezeiten angepasst werden, und das kann dazu führen, dass der Adrenalinspiegel ein wenig sinkt. Gelegentlich gibt es eine gewisse Verzögerung im Netz, aber das ist nicht weiter schlimm. Schließlich ist es ja nicht so, dass am Ende der Runde 10.000 Dollar Preisgeld auf den Gewinner warten!

Ladet Ready Set Golf aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Deliciously Ella: Feel Better (Android & iOS)

Der moderne Lebensstil kann sehr hektisch und stressig sein. Ihr seid vielleicht fit, aber seid Ihr auch gesund? Deliciously Ella ist eine ziemlich einzigartige App, denn sie bietet etwas anderes als die üblichen Rezept-Apps da draußen.

Sie bietet Euch leckere und nahrhafte Rezepte zum Ausprobieren, die Ihr in kürzester Zeit zubereiten könnt und die trotzdem lecker und gesund sind. Sie bietet nicht nur leckere pflanzliche Rezepte, sondern auch Anregungen für Wellness und Bewegung.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Mit Deliciously Ella könnt Ihr gesunde Mahlzeiten genießen, die relativ einfach zu kochen sind, und gleichzeitig etwas für Euer Wohlbefinden tun. / © nextpit

Im Grunde gibt es in dieser App vier verschiedene Kategorien, aus denen Ihr wählen könnt: Rezepte, Bewegung, Achtsamkeit und Schlaf. Bei den Rezepten werden die Zutaten, die Zubereitungszeit, die Methode und sogar ein Platz für Notizen angegeben.

Wenn Ihr Euch für Schlaf entscheidet, könnt Ihr aus verschiedenen Soundtracks wählen, die Euch hoffentlich in kürzester Zeit ins Schlummerland schicken. Wollt Ihr Euch auspowern? Die Registerkarte Bewegung bietet Euch Yoga-Sitzungen, kurze Energie-Sitzungen, Entspannungsoptionen und vieles mehr.

Ihr könnt sogar verschiedene Pläne wählen, die Euch auf Eurem Weg zu einem besseren, gesünderen Menschen unterstützen. Die App erfordert ein monatliches oder jährliches Abonnement von 3,49 € bzw. 25,99 €. Ihr könnt die App aber auch 7 Tage lang ausprobieren, um zu sehen, ob sie Euren Bedürfnissen entspricht oder nicht.

Ladet Deliciously Ella: Feel Better aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Whispp (Android & iOS)

Whispp ist eine ganz neue App für alle, die nicht gut sprechen können. Diese App ist in der Hinsicht einzigartig, dass sie dabei hilft, Eure Stimme nachzubilden, auch wenn Ihr dafür erst einmal ein paar Proben von Euch braucht. Wie funktioniert sie? Ziemlich interessant, möchte ich hinzufügen. Zuerst habe ich meine Stimme aufgenommen, bevor ich die Wahl hatte, sie zu verbessern und zu verstärken oder die App eine neue voreingestellte Stimme auswählen zu lassen.

Ich war von der Verstärkung und Verbesserung nicht sonderlich beeindruckt, da sie nur die Lautstärke erhöht und die Hintergrundgeräusche reduziert hat, aber das Ergebnis ist ein Audioclip, den man teilen kann, ohne sich Gedanken über die Audioqualität zu machen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Whispp ist perfekt, um Euch zu helfen, Eure eigene Stimme zu finden. / © nextpit

Whispp hofft, Euren Sprechstil und Akzent zu bewahren. Wenn Ihr Eure Stimme noch habt, solltet Ihr vielleicht ein paar Aufnahmen machen und sie in der Cloud speichern, um sie später zu verwenden. Nur für den Fall, dass Ihr einen verwegenen jungen Prinzen trefft und einen Handel mit einer Meerhexe eingeht, indem Ihr Eure Stimme gegen ein Paar Beine eintauscht.

Wer seine Stimme wiederherstellen möchte, benötigt eine ältere Sprachaufnahme von etwa 5 Minuten Länge sowie einen 20-sekündigen Clip Eurer Stimme in ihrem aktuellen Zustand. Auch Flüstern wird akzeptiert, solange es mindestens 20 Sekunden lang ist. Wenn Ihr die Sprachaufnahmen gemacht hast, schickt Ihr sie per E-Mail an Whispp und bekommt dann einen Download-Link.

Es gibt auch eine In-App-Anruffunktion, mit der Ihr über Eure verbesserte Stimme mit anderen in Kontakt bleiben könnt. Der Download ist kostenlos, aber für die Anruffunktion müsst Ihr 19,99 € pro Monat bezahlen.

Ladet Whispp aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Hermit (Android)

Seien wir ehrlich - wir alle haben unsere Lieblingswebseiten, die wir jeden Tag besuchen. Sie reichen von Nachrichten über Sport bis hin zu Wikis. Anstatt sie im Lesezeichenbereich Eures Standardbrowsers zu speichern, könnt Ihr es mit Hermit versuchen.

Diese App verwandelt Webseiten in eigenständige Apps. Kurz gesagt, ist Hermit ein Browser, der einzelne Webseiten in einem eigenen Container laufen lässt und obendrein einen Werbeblocker enthält.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Am Anfang ist es etwas gewöhnungsbedürftig, aber mit Hermit wird das Surfen auf Euren Lieblingsseiten zum Kinderspiel. / © nextpit

Das Erstellen von Lite-Apps ist ein Kinderspiel, und es gibt sogar eine voreingestellte Liste von Apps, ein einfaches System zum Erstellen von Lite-Apps und eine voreingestellte Liste von Apps, aus der Ihr auswählen könnt, darunter Google, Reddit, Amazon, Google Maps, CNN, TikTok, Twitch und viele andere. Jede App, die Ihr erstellt, wird als Symbol auf dem Startbildschirm Eures Telefons angezeigt, sodass Ihr mit einem einzigen Tippen auf die entsprechende Webseite zugreifen könnt, ohne den Browser starten zu müssen.

Während die Basisfunktion kostenlos ist, müsst Ihr Geld ausgeben, um die restlichen Funktionen der App freizuschalten. Zu diesen Funktionen gehören mehrere Profile (ideal für ein Familiengerät), Benutzerskripte, Tracking-Schutz, Inhaltsblocker, eine Backup-Option und eine Druckfunktion.

Ladet Hermit aus dem Google Play Store herunter.

Downdetector (Android & iOS)

Nein, es ist nicht das Ende der Welt, wenn Euer Lieblings-Onlinedienst nicht mehr verfügbar ist. Schließlich hat die Menschheit schon viel schlimmere Schicksale überlebt, als keine Internetverbindung zu haben. Aber es gibt Momente, in denen Ihr Euch den Kopf zerbrecht und Euch fragt, ob es am Internetanbieter liegt, der den Ball verloren hat, oder ob der Onlinedienst/die Webseite selbst ausgefallen ist.

Downdetector erledigt diese Aufgabe schnell und einfach. Natürlich müsst Ihr diese App nicht einmal herunterladen und könnt auch direkt die Website nutzen, aber es macht einfach Spaß, eine App zu starten und sie bei der Arbeit zu beobachten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Ist Euer Lieblings-Onlinedienst nicht erreichbar? Finde es mit dieser App heraus! / © nextpit

Downdetector bietet Echtzeit-Status und Betriebszeitüberwachung für zahlreiche Dienste, wobei über 45 verschiedene Länder unterstützt werden. Ihr könnt sogar eine Liste mit Euren Lieblingsdiensten erstellen, damit sie bei jedem Start der App ganz oben auf der Liste stehen. Sollte ein Dienst ausfallen, könnt Ihr ihn melden und auf die Problemberichte anderer Nutzer/innen zurückgreifen.

Downdetector zeigt sogar die Kontaktinformationen für jeden Dienst an, von der Telefonnummer bis zum Online-Kontakt, damit Ihr Euch mit ihnen in Verbindung setzen könnt, wenn sie verfügbar sind. Social-Media-Kanäle mögen zwar die schnellere Methode sein, aber es geht doch nichts über eine altmodische, traditionelle E-Mail-Korrespondenz, wenn es um ernstere Angelegenheiten wie Ausfallzeiten geht.

Ladet Downdetector aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Seid Ihr diese Woche über etwas Interessantes in unserer Liste gestolpert? Habt Ihr eine App, von der Ihr denkt, dass die nextpit-Community davon profitieren kann? Wenn ja, hinterlasst Eure Empfehlung in den Kommentaren.