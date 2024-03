Dauerhaft günstig: Yuma reduziert Balkonkraftwerke um bis zu 22 %!

Seid Ihr auf der Suche nach einem günstigen Balkonkraftwerk-Set, hat Yuma einige Angebote auf Lager. Der Hersteller hat die Preise für Modul-Sets dauerhaft gesenkt und so spart Ihr hier jetzt bei den beliebtesten Bundles bis zu 22 Prozent. Warum sich das lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Seit vergangenem Jahr sind die Preise für Balkonkraftwerke deutlich gesunken. Neben Förderungen für die Mini-Solaranlagen reduzieren immer mehr Händler die Preise für sogenannte Komplettsets, die aus PV-Modulen (zur Kaufberatung), einem Wechselrichter (zur Bestenliste) und den benötigten Halterungen bestehen. Nun reiht sich auch Yuma in die Reihe dieser Shops ein und senkt die Preise für die beliebtesten Modul-Sets deutlich.

Während Balkonkraftwerke (zur Bestenliste) mit einer Gesamtleistung bis zu 545 Wp nicht reduziert erhältlich sind und somit das Yuma Balcony (420+) für 359 Euro zu haben ist, erhaltet Ihr für mehr Leistung jetzt dauerhaft günstigere Preise. Bei allen reduzierten Kraftwerk-Optionen bekommt Ihr neben dem Hoymiles-HMS-800W-2T-Wechselrichter auch zwei bifaziale PV-Module mit einer Einzelleistung von maximal 545 Wp, sowie die passenden Halterungen und das benötigte DC-Verlängerungskabel mitgeliefert.

Yuma-Bestseller dauerhaft reduziert

Die Preise für Mini-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von bis zu 1.090 W sind von den Rabatten betroffen. So zahlt Ihr etwa für das Yuma Balcony (840+) nur noch 599 Euro, statt 669 Euro. Die größte Ersparnis erhaltet Ihr allerdings bei der Yuma-Flat-Variante für Euren Garten. Denn hier sichert Ihr Euch gleich 22 Prozent Rabatt und müsst nur noch 489 Euro zahlen. Bedenkt zudem, dass viele Gemeinden noch immer Förderungen für Balkonkraftwerke gewähren.

Set für Balkon bestehend aus 2 bifazialen PV-Modulen, Hoymiles-HMS-800-2T-Wechselrichter und Halterungen

Falls Ihr Euch die Einzelteile für Euer Balkonkraftwerk also nicht aus verschiedenen Shops zusammenstellen möchtet und lieber ein Komplettset in den Händen haltet, sind die Angebote durchaus interessant. Bis das Gesetz zur Leistungsobergrenze in Kraft tritt, könnt Ihr die 800-W-Leistung der Hoymiles-Wechselrichter auf 600 W drosseln. Außerdem verfügen sie über eine integrierte WLAN-Schnittstelle, wodurch Ihr keinen zusätzlichen DTU benötigt.

Set für den Garten bestehend aus 2 bifazialen PV-Modulen, Hoymiles-HMS-800-2T-Wechselrichter und Halterungen

Die Halterungen können einen Neigungswinkel von 60° bis 80° nutzen. Ob das für Euren Balkon passt, findet Ihr auf der Produktseite zu den Komplettsets über den Balkon-Check heraus. Möchtet Ihr zudem noch den passenden Schukostecker oder eine Wieland-Steckdose, könnt Ihr diese bei Yuma gegen einen Aufpreis ordern. Zudem erhaltet Ihr 40 Jahre lang Garantie bei Yuma. Übrigens haben wir das etwas ältere Yuma Flat (800) Pro bereits für Euch getestet.

Was haltet Ihr von den Yuma-Angeboten? Sind die Komplettsets interessant für Euch? Lasst es uns wissen!