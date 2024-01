Fritz! DECT 302 im Test: Tolle Hardware, aber nicht smart genug

Design & Bedienung

Mit einem weißen Gehäuse, insgesamt fünf Tasten und einem dezenten Fritz!-Schriftzug fügt sich das DECT 302 recht gut in das Smart-Home ein. Erfreulich sind beim Design besonders die robuste Ventilschraube aus Metall sowie das stromsparende E-Ink-Display. Da Fritz! allerdings auf eine Hintergrundbeleuchtung verzichtet, lässt sich dieses nachts nur sehr schwer ablesen.

Gefällt:

Einfache Bedienung über fünf Tasten

Sinnvoller Einsatz eines E-Ink-Displays

Sehr einfache Einrichtung dank DECT

Gefällt nicht:

Keine Bildschirmbeleuchtung

Fritz!-Box als Voraussetzung

E-Ink-Display ein wenig träge

Die Einrichtung der Fritz! DECT 302 funktioniert ein wenig anders als bei konkurrierenden smarten Heizkörperthermostaten. Denn die AVM-Lösung setzt auf den DECT-Standard, den Ihr sicher noch von Festnetztelefonen kennt. Die "Digital Enhanced Cordless Telecommunication" erlaubt es AVM im Grunde genommen, auf eine Bridge zu verzichten. Denn die Fritz!Box kann selbstständig mit den Heizkörperthermostaten kommunizieren.

Bei der Einrichtung müsst Ihr dabei lediglich die nötigen Tasten auf den Thermostaten und auf Eurem Router drücken und schon sind die DECT-302-Modelle eingerichtet. Besonders bequem ist, dass Ihr dafür nicht einmal ein Smartphone braucht, auch wenn sich der Download der beiden Fritz!-Apps für die Nutzung im Alltag dann doch empfiehlt.

Die Verarbeitung des DECT 302 ist sehr hochwertig. / © nextpit

Lassen wir das Handy noch ein wenig in der Tasche und schauen uns die Bedienung der Thermostate an. Auffällig ist zuallererst, dass die Verarbeitungsqualität sehr hochwertig ist. Installiert Ihr die DECT 302 über die robuste Ventilschraube aus Metall an Eurer Heizung, halten sie dort wirklich fest und wackeln oder knarzen beim bedienen nicht. Das habe ich bei der Konkurrenz schon ganz anders gesehen, auch in ähnlichen Preisklassen.

Die Bedienung über insgesamt fünf Tasten überzeugt dann ebenfalls. Die beiden unteren Tasten sind für die Temperaturregelung zuständig, über die oberen beiden Tasten gelangt Ihr zu Sonderfunktionen wie den Frostschutz oder den Boost-Modus. Die kleine Einstellungstaste oben in der Mitte benötigt Ihr eher selten – ist also durchaus sinnvoll, dass sie ein wenig versteckt ist.

Was Ihr gerade an dem Heizkörperthermostat einstellt, zeigt AVM über ein E-Ink-Display an. Dieses hat die besondere Eigenschaft, nur beim Wechsel der Anzeige Strom zu verbrauchen. Dadurch ist es besonders stromsparend und muss sich aus Stromspargründen nicht ausschalten. Man sieht also zu jeder Zeit, welche Temperatur gerade eingestellt ist und wann sich der Heizplan zum nächsten Mal ändert. Dass AVM auf eine Beleuchtung verzichtet, ist allerdings in den Abendstunden ein wenig ärgerlich. Ist es dunkel, könnt Ihr das Display folglich nicht mehr lesen.

Das E-Ink-Display zeigt die Temperatur immer an und bleibt dabei stromsparend. / © nextpit

Darüber hinaus ist das E-Ink-Display ein wenig träge. Schaltet Ihr von 20°C auf 18°C und tippt die Minus-Taste viermal an, braucht das Display einige Sekunden, um die Zieltemperatur zu erreichen. Größere Temperatursprünge werden dadurch unpräzise oder umständlich, da man immer mitzählen muss, wie häufig man die Taste bereits betätigt hat.

Während das allerdings eher Kleinigkeiten sind, ist der größte Nachteil des DECT 302, dass Ihr die Thermostate nur mit Routern von AVM verwenden könnt. Eine separate DECT-Bridge bietet der Hersteller leider nicht an.