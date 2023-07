Erster Test des Nothing Phone (2): Ein echtes Android-Flaggschiff?

Das Nothing Phone (2) wurde gerade offiziell vorgestellt – und nextpit hatte bereits die Gelegenheit, das neue Fast-Flaggschiff von Carl Pei zu testen. Das Smartphone steigt mit einem deutlich stärkeren Prozessor eine Liga auf. Allerdings schlägt sich das auch auf den Preis von nun 699 Euro nieder. Hier kommt unser erster Kurz-Test vom Nothing Phone (2).

Design & Bildschirm Das Design des Nothing Phone (2) hat sich im Vergleich zum Nothing Phone (1) nicht wesentlich verändert. Die Rückseite ist allerdings etwas runder geworden. Vorteile des Nothing Phone (2): Corning Gorilla Glass 5 auf Vorder- und Rückseite + Aluminiumrahmen.

Flacher Bildschirm

2 Stereo-Lautsprecher

120 Hz LTPO Oled-Bildschirm

Maximale Helligkeit von 1600 nits Nachteile des Nothing Phone (2): Nur IP54-zertifiziert

Keine Innovationen in Bezug auf das Design Das schwarze Nothing Phone (2) sieht einfach zum Sterben schön aus. / © nextpit Das Nothing Phone (2) hat im Wesentlichen das gleiche Design wie das Nothing Phone (1). Auf der einen Seite kann man sagen, dass Nothing sich nicht viel Mühe gegeben hat. Aber auf der anderen Seite kann ich mir aber auach nicht vorstellen, was der Hersteller hätte besser machen können. Ich mag diesen transparenten Look immer noch sehr. Das Smartphone wird sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite durch Gorilla Glass 5 von Corning geschützt. Der Rahmen des Nothing Phone (2) besteht aus recyceltem Aluminium. Das Smartphone ist etwas dünner als sein Vorgänger. Und die Rückseite ist etwas stärker gewölbt, mit leicht gebogenen Kanten. Ich finde, dass es dadurch aussieht, als hätte man eine durchsichtige Hülle. Mir gefiel die flache Seite des Nothing Phone (1) besser, weil es sich wirklich so anfühlte, als hätte man hinten eine Art Schaufenster, durch das man die Komponenten im Inneren sehen konnte. Die Rückseite des Nothing Phone (2) ist leicht abgerundet und zeigt den gepunkteten Nothing-Schriftzug. / © nextpit Aber diese etwas gewölbte Rückseite hat auch etwas Premiumhaftes, Reiferes an sich. Nothing behauptet, die Detailauflösung jeder sichtbaren Komponente erhöht und gleichzeitig die "leeren" Räume zwischen den einzelnen Komponenten verringert zu haben. Ehrlich gesagt ist das alles nur Geschwätz, und vermutlich wird niemand wird diese Details bemerken. Der Bildschirm des Nothing Phone (2) ist ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 2.412 x 1.080 Pixeln. Es bietet LTPO-Technologie und kann die Bildwiederholrate je nach Szenario zwischen 1 und 120 Hz variieren. Die maximale Helligkeit liegt laut Hersteller bei 1.600 Nits. Im realen Gebrauch wird sie sicherlich darunter liegen. Ich bedauere übrigens, dass das Smartphone nur nach IP54 für Wasser- und Staubbeständigkeit zertifiziert ist. Von einem echten Flaggschiff würde ich zumindest IP67 oder sogar IP68 erwarten. Das Display des Nothing Phone (2) bietet eine maximale Helligkeit von 1.600 Nits. / © nextpit

Das Glyph-Interface Das Nothing Phone (2) bietet immer noch die berühmte Glyph-Oberfläche mit LEDs auf der Rückseite, die visuelle Benachrichtigungen ermöglichen. Der Hersteller hat die Anzahl der Komponenten für dieses System reduziert, während er gleichzeitig mehr Kombinationen von Sounds und Animationen anbietet. Die wichtigste Neuerung ist jedoch die Möglichkeit, eigene Glyphen zu erstellen. Da fragt man sich, warum Nothing dies nicht von Anfang an auf dem Nothing Phone (1) angeboten hat. Mit der Funktion Glyph Composer könnt Ihr eigene Melodien erstellen. Ihr habt die Wahl zwischen fünf Klangarten, die jeweils fünf verschiedene Variationen von Rhythmus und Tonart bieten. Ihr habt dann zehn Sekunden Zeit, um Eure Komposition live aufzunehmen. Diese Komposition könnt Ihr mit Lichtanimationen kombinieren, um Euren Glyph mit einem Kontakt oder einer Anwendung zu verknüpfen. Mit dem Nothing Phone (2) könnt Ihr Eure eigenen Glyphen erstellen. / © nextpit Das ist zwar irgendwie verspielt und gimmicky, aber gleichzeitig genial. Ich habe während meines Tests eine knappe Stunde damit verbracht, zu versuchen, die ersten Noten der Musik aus Mario zu reproduzieren. Ich persönlich liebe den Gedanken, Nützliches mit Spielhaftem zu verbinden. Klar ist es eigentlich überflüssig, aber es verleiht der Benutzererfahrung eine enorme Tiefe. Und es macht einfach Spaß. Ich bedauere nur, dass es derzeit nicht möglich ist, verschiedene Arten von Sounds miteinander zu kombinieren. Eine weitere interessante Neuigkeit ist, dass Nothing jedes Quartal ein neues Paket mit Klingeltönen und Animationen in Zusammenarbeit mit Künstlern anbieten wird. Das erste Paket wurde mit der Swedish House Mafia erstellt. Und alle drei Monate wird ein neues Paket auf den Markt kommen. Diese Pakete gibt's zusätzlich zum Glyph Composer angeboten werden, was Euch noch mehr Variationen bietet.

Android / Software Das Nothing Phone (2) läuft mit Nothing OS 2.0, einem Overlay, das auf Android 13 basiert. Nothing verspricht drei große Android-Updates und vier Jahre lang Sicherheitsupdates. Das Nothing-Design wurde in Nothing OS 2.0 weiterentwickelt. / © nextpit Nothing hat sich dieses Jahr etwas mehr Mühe gegeben, um eine Oberfläche zu schaffen, die stärker auf die visuellen Codes der Marke ausgerichtet ist. Wir haben also ein echtes Nothing-Theme, das sich über die gesamte Oberfläche und die Anwendungssymbole erstreckt (mit Ausnahme einiger Anwendungen von Drittanbietern). Nothing übernimmt auch das gesamte Spektrum der Personalisierungsmöglichkeiten von Android 13 mit den dynamischen Designs, die die vorherrschende Hintergrundfarbe auf das gesamte Betriebssystem anwenden. Das Nothing Phone (2) integriert alle Personalisierungsoptionen von Android 13. / © nextpit Man hat aber auch zusätzliche Widgets, die man auch zum Sperrbildschirm hinzufügen kann. Optisch sieht das meiner Meinung nach sehr gut aus. Einige Widgets bieten übrigens neue Animationen, um mehr Informationen anzuzeigen. Die neuen Nothing-Widgets sind interaktiver. / © nextpit Bei der Wetter-App könnt Ihr auf das Widget swipen, um z. B. die aktuelle Temperatur und dann die Max/Min-Vorhersage für den Tag anzuzeigen. Ihr könnt natürlich die Größe der Widgets anpassen – die riesige App-Option ist immer mit dabei. Ich hatte bei meinem Test keine Probleme mit der Stabilität, und mein Modell hat den Sicherheitspatch vom Juni, während ich diese Zeilen schreibe. Ihr könnt Widgets und Shortcuts auf dem Startbildschirm deines Nothing Phones (2) hinzufügen. / © nextpit

Leistung Das Nothing Phone (2) ist mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 SoC von Qualcomm ausgestattet. Dieser Chip ist viel leistungsstärker als der Snapdragon 778G+ im Nothing Phone (1). Leider ist es mir nicht erlaubt, die Leistung des Nothing Phone (2) in diesem Test zu bewerten. Auch die Benchmark-Ergebnisse dürfen wir Euch erst in unserem vollständigen Test verraten, der noch diese Woche auf nextpit erscheinen wird. Natürlich darf man angesichts des SoCs eine höhere Leistung im Vergleich zum Nothing Phone (2) erwarten. Alles andere wäre angesichts des gestiegenen Preises aber auch eine Enttäuschung. Die wahre Herausforderung wird in der Temperaturkontrolle und im Umgang mit Thermal Bridging liegen.

Kamera Das Nothing Phone (2) hat weiterhin eine Dual-Kamera mit Hauptkamera und Ultraweitwinkel. Die Hauptkamera bietet 50 MP, im Ultraweitwinkel fotografiert Ihr ebenfalls mit 50 MP. Die Selfie-Kamera hat eine Auflösung von 32 MP. Zumindest auf dem Papier hat sich die Kamera des Nothing Phone (2) nicht weiterentwickelt. / © nextpit Auch hier müsst Ihr leider mit Fotos, Videos oder konkreten Bewertungen auf unseren finalen Test des Nothing Phone (2) warten. Eins kann ich aber schonmal sagen: Ich finde, Nothing hätte ein dediziertes Teleobjektiv verbauen sollen. Das Nothing Phone (2) soll ein Flaggschiff sein. Es ist teurer als sein Vorgänger. Und das sollte die Kamera auch wiederspiegeln. Die Hauptkamera mit 50 MP basiert auf einem Sony-IMX890-Sensor mit optischer Bildstabilisierung (OIS) und bietet eine Blende von f/1,88. Die Ultraweitwinkelkamera ist mit einem Samsung-JN1-Sensor ausgestattet und bietet eine Blende von f/2,2 und ein Sichtfeld von 114°. Hinter der 32-MP-Selfie-Linse befindet sich ein Sony-IMX615-Sensor mit einer Blende von f/2,45. Schließlich kann das Nothing Phone (2) mit den beiden Kameras auf der Rückseite in 4K bei 60 FPS filmen. Die Selfie-Kamera schafft maximal 1080p mit 60 FPS.

Akkulaufzeit & Aufladen Das Nothing Phone (2) hat einen 4700-mAh-Akku – das sind 200 mAh mehr als das Nothing Phone (1). Es kann weiterhin per Kabel mit 45 W und drahtlos mit 15 W aufgeladen werden. Per Reverse Wireless Charging sind 5 W drin. Über USB-C könnt Ihr das Nothing Phone (2) mit bis zu 45 W aufladen. / © nextpit Auch hier müsst Ihr leider auf unseren finalen Test warten, was Benchmarks angeht. Auf jeden Fall dürfen wir uns schonmal über etwas mehr Akkukapazität freuen. Ich habe das Nothing Phone (1) fast ein Jahr lang als Daily Driver benutzt. Und ich habe die Akkulaufzeit immer als sehr solide empfunden. Ob das auch beim Nothing Phone (2) der Fall ist, lest Ihr in wenigen Tagen in unserem ausführlichen Test. Etwas enttäuscht bin ich nur, dass Nothing kein schnelleres Aufladen bietet. Aber ich bin froh, dass es wieder Reverse Wireless Charging gibt, um meine Nothing Ear (2) (Test) auf der Rückseite des Smartphones aufzuladen.

Datenblatt Nothing Phone (2) - Technische Daten Bild Display Oled 6,7 " | LTPO | 2.412 x 1.080 p | 120 Hz | 1.600 Nits Maße & Gewicht 162,1 × 76,4 × 8,6 mm | 201,2 g Farben Weiß, Schwarz SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Speicher 12 GB RAM

128/256 GB Speicherplatz OS Nothing OS 2.0 / Android 13 microSD ❌ Dual SIM ✔️ eSIM ✔️ Dual-Kamera Hauptkamera: 50 MP | f/1.88 | OIS

Ultraweitwinkel: 50 MP | f/2.2 | FOV 114°. Selfie-Kamera 32 MP | f/2.45 Audio Stereo-Lautsprecher

Kein 3,5-mm-Klinkenanschluss Akku 4.700 mAh Aufladen Kabel: 45 W | Drahtlos: 15 W | Reverse Wireless: 5 W IP-Zertifizierung IP54 Konnektivität Wifi 6 | Wi-Fi Direct | Bluetooth 5.3 | NFC