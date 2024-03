Casa Casi 122: Hat Apple den KI-Zug bereits verpennt?

Müssen wir uns Sorgen machen um Apple? Nach Millionenstrafen, Kurseinbrüchen und der Aufgabe des Apple-Autos wirkt das Unternehmen auch beim wichtigen Thema KI nicht so souverän aufgestellt. Hat Apple bei der künstlichen Intelligenz jetzt schon den Anschluss verpasst? Oder wird man das KI-Game bei der WWDC oder spätestens mit dem finalen iOS 18 wieder geschmeidig auf Links krempeln? Darüber wird heute in der Casa Casi zu sprechen sein.

Wir reden echt relativ oft über künstliche Intelligenz in unserer schnuckeligen Tech-WG. Aber Apple spielt da bislang keine Rolle. Grund genug, in der heutigen Folge mal wieder übertrieben provokativ zu fragen, ob Apple da einfach den Zug verpasst hat. Wer Apple kennt, weiß natürlich, dass sie nicht immer die Ersten am Markt sind, oft aber die, die dann später den Markt dominieren.

Wird das dieses Mal auch wieder so kommen beim Thema künstliche Intelligenz? Hinter vorgehaltener Hand wird getuschelt, dass Apple das ganz dicke KI-Bömbchen mit iOS 18 platzen lassen könnte. Wird man dort diverse KI-Funktionen einführen und generative KI möglicherweise tief ins System integrieren? Wird man mit lokal ausgeführten Tools der Konkurrenz das Wasser abgraben, die zumeist auf die Cloud setzt? Fabi und ich besprechen all das und – versprochen – halten uns zurück mit Apple-Bashing, auch wenn Siri da fast ein bisschen zu einlädt ;)

Ganz viel Spaß mit der heutigen Folge der Casa Casi wünschen wir Euch

