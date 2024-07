Da Streaming-Devices heutzutage immer unbeliebter werden, hat Google sein Chromecast-Portfolio eher stiefmütterlich behandelt. Frühere Berichte deuteten jedoch darauf hin, dass Google in diesem Jahr einen neuen Chromecast mit Google TV einführen will. In der Tat ist dieses Gerät nun vermeintlich geleakt und offenbart ein stark verändertes Design sowie einen neuen Namen.

Lest auch: So verbindet Ihr das Smartphone mit Eurem Fernseher