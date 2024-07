Filme und Serien: Diese Woche neu auf Prime Video, Netflix & Disney+

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ zeigen sich auch in der Sommerpause und zum Ferienbeginn mit neuen Filmen und Serien - 20 Neustarts sind es in dieser Woche. Mit dabei: Kleo, The Veil und The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Hier alle Termine im Überblick.

Fokus auf Spionage, Action und Mystery

Netflix startet die Woche mit einer charmanten Familienkomödie: "Lyle - Mein Freund, das Krokodil". Ab dem 22. Juli können sich Zuschauer auf herzerwärmende Unterhaltung freuen. Musikfans werden von "Schmutziges Pop-Geschäft: Der Boy-Band-Betrug" ab dem 24. Juli begeistert sein, während "Kleo" mit Staffel 2 am 25. Juli mit Spionage-Action zurückkehrt. "Élite" verspricht zudem ab dem 26. Juli mit Staffel 8 weiterhin jugendliches Drama und Intrigen.



Bei Amazon Prime Video erwartet die Zuschauer eine vielfältige Woche. "Bailey - Ein Freund fürs Leben" und "Edge of Tomorrow - Live. Die. Repeat" bieten ab dem 22. Juli sowohl herzergreifende als auch actionreiche Momente. Fans des Musicals "Mamma Mia!" können sich gleich doppelt freuen, denn beide Filme sind ab dem 25. Juli verfügbar. "The Roundup: No Way Out" bringt ab dem 28. Juli hingegen spannende Thriller-Unterhaltung.

Unser Tipp: Diese Woche darf man sich auf The Ministry of Ungentlemanly Warfare freuen, die neue Action-Spionagekomödie von Guy Ritchie mit Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson, Henry Golding und Til Schweiger. Produziert wurde der Film von Jerry Bruckheimer.



Disney+ bietet diese Woche mit "FX's The Veil" ab dem 24. Juli etwas für Mystery-Liebhaber. In den Hauptrollen sind Elisabeth Moss (u.a. Mad Men und The Handmaid's Tale) und Josh Charles (u.a. The Good Wife und Mothers' Instinct) zu sehen. Natur- und Tierfreunde kommen zudem mit "Haie auf Angriff - Den Jägern auf der Spur", ebenfalls ab dem 24. Juli, auf ihre Kosten. Die Dokumentation verspricht spannende Einblicke in die Welt der Haie und ihre Rolle im Ökosystem.



Netflix: Neue Filme und Serien in KW 30

Lyle - Mein Freund, das Krokodil ab 22. Juli

Love of my life ab 24. Juli

Resurrected Rides ab 24. Juli

Schmutziges Pop-Geschäft: Der Boy-Band-Betrug ab 24. Juli

Kleo: Staffel 2 ab 25. Juli

The Decameron ab 25. Juli

Tokyo Swindlers ab 25. Juli

Élite: Staffel 8 ab 26. Juli

Nicht alles ist verhandelbar ab 26. Juli

House of Ga'a ab 26. Juli

Der Prinz der Drachen: Staffel 6 ab 26. Juli

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 30

Bailey - Ein Freund fürs Leben ab 22. Juli

Edge of Tomorrow - Live. Die. Repeat ab 22. Juli

Shot Caller ab 22. Juli

Mindcage ab 23. Juli

The Ministry of Ungentlemanly Warfare ab 25. Juli

Mamma Mia: Here We Go Again! ab 25. Juli

Mamma Mia! ab 25. Juli

The Roundup: No Way Out ab 28. Juli

Red Right Hand ab 28. Juli

Home Sweet Rome - Staffel 1 ab 28. Juli

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 30

FX's The Veil ab 24. Juli

Haie auf Angriff - Den Jägern auf der Spur ab 24. Juli