Gamechat: Das revolutionärste Feature der Switch 2

Die Nintendo Switch ist nicht gerade für ihre Multitasking-Fähigkeit bekannt. Wenn Ihr neben einem Spiel noch etwas anderes machen wolltet, brauchtet Ihr dafür meist ein zweites Gerät. Mit der Switch 2 wird sich das zumindest teilweise ändern. Der Gamechat ist eine neue Funktion, die von Anfang an in die Switch 2 integriert wurde. Damit könnt Ihr Euch von Discord verabschieden, denn Ihr könnt direkt über die Nintendo Switch 2 mit Euren Freunden chatten.

Und das ist noch nicht alles. Ihr könnt Euch nicht nur mit Euren Freunden im Voice-Chat unterhalten, sondern auch Gameplay und sogar Videos während des Spiels streamen. Die Switch 2 hat ein eingebautes Mikrofon, das laut Nintendo Eure Stimme sogar aus der Ferne aufnehmen soll. Das stimmt, ein Headset oder ein externes Mikrofon ist angeblich nicht nötig. Um die Videofunktion nutzen zu können, müsst Ihr allerdings etwas mehr Geld für eine Kamera ausgeben.

Auch wenn noch keine Preise für die Konsole oder das Zubehör bekannt gegeben wurden, wird die zusätzliche Kamera wahrscheinlich nicht billig sein. Der Gamechat wird jedoch nicht die einzige Anwendung sein. Mit der Switch 2 Kamera könnt Ihr Euch in Spiele projizieren und an speziellen Minispielen teilnehmen. Denkt an die Kinect, nur auf eine hoffentlich weniger verrückte Art.

Fühlt Ihr Euch schon nostalgisch? Hier ist ein weiterer Blick auf die Wii im Jahr 2025

Um die Gamechat-Funktion nutzen zu können, ist ein aktives Nintendo Switch Online-Abonnement erforderlich. Um den Spielern die Möglichkeit zu geben, die Funktion zu nutzen, hat Nintendo einen offenen Zugangszeitraum angekündigt, der vom Start der Konsole bis zum 31. März 2026 dauert.

Was wir über die Hardware der Switch 2 wissen

Wie ich bereits erwähnt habe, hat Nintendo Direct nicht viel über die technischen Daten der Konsole verraten. Wir wissen jetzt, dass die neue Konsole einen größeren LCD-Bildschirm und eine Full-HD-Auflösung haben wird. Obwohl das Display auf 7,9 Zoll vergrößert wurde, bleibt die Breite der Konsole gleich. Außerdem wird die Switch 2 bei ausgewählten Titeln Frameraten von bis zu 120 FPS unterstützen.

Die neue Dockingstation wird Auflösungen von bis zu 4K unterstützen. Dies wird höchstwahrscheinlich durch KI-Upscaling erreicht, wie wir es von Nvidias DLSS und AMDs FSR kennen. Ich wünschte, ich könnte Euch neue Informationen über den Prozessor der Switch 2 geben, aber bei der Präsentation wurde nichts verraten.

Zu den Änderungen an den Controllern gehört eine neue Funktion, mit der ihr den Joycon wie eine Maus benutzen könnt. Diese Funktion wird in bestimmten Spielen zum Einsatz kommen, die für die Switch 2 entwickelt oder angepasst wurden. Außerdem wurde die Verwendung des geheimnisvollen C-Buttons enthüllt. Er dient dazu, schnell auf den Gamechat zuzugreifen.

Der Datenspeicher der Switch 2 ist wahrscheinlich die wichtigste Neuerung, von der wir bisher wissen. Statt der mickrigen 32 GB, die die ursprüngliche Switch bot, wird die Switch 2 mit einem viel großzügigeren 256-GB-Speicher ausgestattet sein. Der Speicherplatz wird nicht nur größer, sondern auch schneller sein. Das bringt zwar viele Vorteile mit sich, erfordert aber auch microSD-Express-Karten zur Speichererweiterung. Wenn Ihr also noch eine normale microSD-Karte benutzt, müsst Ihr aufrüsten.

Besitzt Ihr ein Spiel? Ihr könnt es gerne wieder bezahlen!

Es ist schon seit einiger Zeit bekannt, dass die Nintendo Switch 2 abwärtskompatibel sein wird. Aber nur die Spiele, die Ihr bereits besitzt, auf einem neuen System zu spielen, wäre langweilig. Deshalb hat Nintendo beschlossen, Switch 2-Upgrades einzuführen. Jetzt reicht es nicht mehr aus, ein Spiel zu besitzen, um die neuen Funktionen der Switch 2 zu nutzen. Stattdessen müsst Ihr für eine aktualisierte Version des Spiels bezahlen, das Ihr bereits besitzt, um in den Genuss dieser Vorteile zu kommen.

Wollt Ihr Civilization VII, ein Spiel, das Ihr bereits für die Nintendo Switch gekauft habt, mit dieser neuen Mausfunktion spielen? Dann holt lieber Eure Kreditkarte heraus! Wie bei Nintendo üblich, bekommt Ihr nichts umsonst. Sogar die Spiele, für die ihr bereits den vollen Preis bezahlt habt, sind jetzt eine Gelegenheit, noch ein bisschen mehr Geld aus Euch herauszuquetschen.

Der Preis der neuen Konsole wurde noch nicht bekannt gegeben, also kann ich darüber (noch) nicht böse sein. Die Switch 2 wird früher als erwartet am 5. Juni veröffentlicht. Sobald die Vorbestellungen beginnen, werden wir wissen, wie viel die neue Konsole kosten wird.