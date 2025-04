Der BeamO von Withings wurde letztes Jahr vorgestellt, aber seine Veröffentlichung war aufgrund ausstehender behördlicher Genehmigungen noch ungewiss. Nach langem Warten hat die französische Digital Health-Marke nun endlich die Verfügbarkeit und den Preis für ihren 4-in-1-Gesundheitsscanner bestätigt, der zunächst in Europa zum Preis von 249,95 € auf den Markt kommt.

Der BeamO ist der neueste tragbare Gesundheitsscanner von Withings, der ein EKG, ein Pulsoximeter, ein Thermometer und ein Stethoskop für Herz- und Lungenuntersuchungen kombiniert. Er wurde entwickelt, um wichtige Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz und Körpertemperatur zu erfassen und gleichzeitig Symptome und Medikamente zu protokollieren. Unser Team hatte letztes Jahr auf der IFA die Gelegenheit, das Gerät in der Praxis zu testen.

Der BeamO arbeitet mit der Withings App Companion zusammen. / © nextpit

Die aufgezeichneten Messwerte des BeamO können bei persönlichen oder telemedizinischen Konsultationen weitergegeben werden, um Diagnosen zu beschleunigen. Wie andere Gesundheitsgeräte von Withings unterstützt es die Funktion Cardio Check-Up, mit der die Nutzer/innen EKG-Aufzeichnungen zur Überprüfung durch einen Kardiologen einreichen können - die Ergebnisse liegen in der Regel innerhalb von 24 Stunden vor.

Dank der Multi-User-Unterstützung über ein einziges Withings-Konto ist BeamO ideal für Familien, da nicht jedes Mitglied einen eigenen Tracker tragen muss. Außerdem ist BeamO mit seinen medizinischen Sensoren ein zuverlässiges Werkzeug, um die Messwerte anderer Wearables zu überprüfen.

Withings BeamO beinhaltet einen 3-monatigen Zugang zu Withings+

Withings hat den BeamO in Europa (außer Großbritannien und der Schweiz) ab heute, dem 2. April, offiziell in seinem Online-Store zum Preis von 249,95 € eingeführt. Das Gerät enthält ein kostenloses 3-monatiges Withings+ Abonnement, das den Zugang zu Cardio Check-Up und anderen Premium-Gesundheitsfunktionen freischaltet. Das Gerät wird ab dem 15. Mai in den Geschäften erhältlich sein.

