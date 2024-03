Samsung Galaxy A55 im Test: Die neue Mittelklasse-Referenz?

Das Samsung Galaxy A55 wird wieder ein Bestseller – so wie das A54 und das A53 vor ihm. Im Jahr 2024 gibt es eine Premiere in Samsungs A-Serie: Das Gehäuse ist aus Metall! Ob sich das A55 damit näher an die S-Serie heranbewegt und womöglich sogar eine veritable Alternative zu den Flaggschiffen aus der S24-Serie ist, das lest Ihr im nextpit-Test!

Das Telefon ist nach IP67 wasser- und staubdicht. Die Rückseite ist mit Gorilla Glass bedeckt, während die Vorderseite mit Gorilla Glass Victus+ ausgestattet ist. Trotz seines größeren Displays ist das Galaxy A55 nur geringfügig größer als seine Vorgänger A54 und A53, sowohl in der Höhe (161,1 mm) als auch in der Breite (77,4 mm) – dünnerer Ränder sei Dank. Die Dicke ist mit 8,2 mm unverändert.

Das Design selbst ist größtenteils das gleiche wie bei fast allen Samsung-Handys 2024 und 2023. Der Hauptunterschied zum A34/A54-Duo sind die flachen Seiten, die an die Nothing-Handys oder – Sakrileg – die iPhones erinnern. Die seitlichen Tasten befinden sich auf einer leichten Erhebung auf der rechten Seite, die sich zu hoch anfühlt, wenn Ihr kleinere Hände habt. Wenn Ihr z. B. die Navigationsleiste nach dem Drücken der Lautstärketaste erreichen wollt, müsst Ihr dann das Telefon in Eurer Hand neu positionieren.

Samsung Galaxy A55: Performance

Was die Leistung angeht, hat Samsung das Galaxy A55 mit dem neuen Exynos-1480-Chip sinnvoll weiter verbessert. Der neue Prozessor wird in einem moderneren Verfahren hergestellt als der Exynos 1380, der im Galaxy A54 und A35 zum Einsatz kommt, und ermöglicht es Samsung, mehr Leistung bereitzustellen, ohne die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen.

Vorteile:

Gute Leistung bei Apps und Spielen

Konstante Leistung unter Last

Nachteile:

Fehlerhafter Fingerabdruckleser

AMD Radeon GPU wird nicht voll ausgenutzt

Gamer finden in dieser Kategorie bessere Optionen

Die Galaxy-A5-Telefone bieten traditionell eine ausreichend gute Leistung bei alltäglichen Aufgaben, und das Galaxy A55 setzt diese Tradition fort. Das Surfen im Internet, das Scrollen in den sozialen Medien (Dooooom) und die allgemeine Nutzung waren für den Exynos 1480 kein Problem, unterstützt von den 8 GB RAM und dem schnellen UFS-3.1-Speicher.

Samsung Galaxy A55

(Exynos 1480) Redmi Note 13 Pro 5G

(Snapdragon 7s Gen 2) Samsung Galaxy A54

(Exynos 1380) Samsung Galaxy A53

(Exynos 1280) Xiaomi Poco F5

(Snapdragon 7+ Gen 2) 3DMark Wild Life 4.035 3.050 2.847 2.319 7.625 3DMark Wild Life Stresstest Bester Loop: 3.951

3.951 Schlechtester Loop: 3.940 Bester Loop: 3.050

3.050 Schlechtester Loop: 2.754 Bester Loop: 2.840

2.840 Schlechtester Loop: 2.804 Bester Loop: 2.324

2.324 Schlechtester Loop: 2.312 Bester Loop: 7.632

7.632 Schlechtester Loop: 7.582 Geekbench 6 Single: 1155

1155 Multi: 3.404 Single: 889

889 Multi: 2.523 Single : 1022

1022 Multi: 2.889 Single : 958

958 Multi: 2.014 Single: 1.107

1.107 Multi: 4.232

Dank des neuen AMD-RDNA-GPU-Kerns konnte die Spieleleistung im Vergleich zu früheren Generationen deutlich gesteigert werden. Der Grafikprozessor verbesserte sich im 3DMark-Test um 30 % und zeigte in Spielen wie Genshin Impact und dem neuen Call of Duty Warzone Mobile bei mittleren Einstellungen gute Leistungen. Auch bei längeren Spielesitzungen konnten wir keine Überhitzung oder thermische Drosselung feststellen.

Trotz der Radeon-DNA unterstützt die neue Xclipse-530-GPU (so ihr offizieller Name in der Spezifikationstabelle) jedoch keine modernen Funktionen wie Ray Tracing zur Verbesserung von Beleuchtung und Schatten in AAA-Spielen oder Konsolenportierungen bieten, die bei konkurrierenden Chips und Handys in dieser Kategorie auftauchen.

Die Spieleleistung war gut, wenn auch nicht überragend. / © nextpit

Wenn Ihr Wert auf Spiele legt, gibt es leistungsstärkere Handys mit Chips wie dem Snapdragon 7+ Gen 2, der im Poco F5 aus dem letzten Jahr verbaut ist. Aber die gute Nachricht ist, dass die Samsung-Chips jetzt zumindest mit den MediaTek-Alternativen konkurrenzfähig sind.

Software

Das Galaxy A55 wurde mit der neuesten One-UI-6.1-Oberfläche auf Android 14 ausgestattet. Das Gesamterlebnis ist ähnlich wie bei den vorherigen Generationen, vor allem, weil Samsung die neuen Galaxy AI-Funktionen, die in der S-Serie zu finden sind, nicht auf die mittlere Galaxy-A-Familie ausgeweitet hat – zumindest, als wir das Handy getestet haben.

Das Galaxy A55 verbraucht bei einer Neuinstallation weniger Speicherplatz, auch wenn es mehr Drittanbieter-Apps enthält. / © nextpit

Das A55 (und auch das A35) bietet immer noch die beste Update-Politik in seiner Preisklasse – mit fünf Jahren wichtigen Sicherheitsupdates. Wenn es um das Betriebssystem geht, werden dem Galaxy A55 vier Upgrades versprochen.

Eine Verschlechterung, die uns beim Galaxy A55 aufgefallen ist, ist die größere Anzahl an vorinstallierten Apps von Drittanbietern, nämlich neun (im Vergleich zu den vier, die wir beim A54 gefunden haben). Es ist jedoch möglich, fast alle von ihnen zu deinstallieren – mit Ausnahme der OneDrive-App. Obwohl das Galaxy A55 mehr Bloatware enthält, beträgt der Speicherplatzverbrauch auf einem sauberen Galaxy A55 nur 23,9 GB, verglichen mit 29,8 GB auf dem A54.