Black Friday bei Amazon: Täglich die besten Deals sichern!

In wenigen Tagen findet mit Black Friday und Cyber Monday das größte Spar-Event des Jahres statt. Bei Amazon könnt Ihr bereits seit dem 17. November zahlreiche Black-Week-Angebote wahrnehmen und erhaltet ab sofort satte Rabatte auf viele Produkte. In diesem Artikel findet Ihr die derzeit besten Amazon-Deals zur laufenden Black-Friday-Aktion.

Den Überblick am Black Friday zu behalten, kann zu einer echten Mammutaufgabe werden. Unzählige Produkte sind in fast genauso vielen Shops reduziert und auch die Preisvergleichstools kommen hier nicht immer rechtzeitig hinterher oder bilden Gutscheincodes nicht korrekt ab, wodurch Ihr mehr bezahlt, als Ihr müsstet. Einer der wichtigsten Händler während der Spar-Aktion ist definitiv Amazon und auch hier erwarten Euch tausende Produkte zu einem deutlich günstigeren Preis.

Affiliate Angebot Black Friday bei Amazon Entdeckt unzählige Produkte und Blitzangebote bei Amazon

Anders als am Amazon Prime Day müsst Ihr hier keine Prime-Mitgliedschaft* besitzen, wenn Ihr die Geräte nicht zwingend am nächsten Tag benötigt. Allerdings gibt es so viele Angebote, dass es wirklich schwer ist, hier den Überblick zu behalten. Habt Ihr Euch vorab bereits eine Wunschliste erstellt, habt Ihr zwar einen Vorteil, doch sicherlich gibt es noch Deals, die Euch bisher entgangen sind. nextpit hat sich in den Deal-Sumpf gestürzt und präsentiert Euch nachfolgend die besten Angebote aus den verschiedensten Kategorien.

Die besten Black-Friday-Deals von Amazon

Bei den folgenden Angeboten haben wir die Angebote bereits für Euch gecheckt. Ihr findet darüber also die nächstbesten Preise, die das Internet gerade zu bieten hat. Bei den Amazon-Angeboten handelt es sich jeweils um derzeitige Tiefstpreise, zum Großteil sogar um noch nie dagewesene Bestpreise.

Die besten Angebote: Echo, Blink, Ring & Co. direkt von Amazon

Alexa, Ring, Fire und Blink zählen zu bekanntesten Eigenmarken von Amazon. Auch am Black Friday erhaltet Ihr zahlreiche Rabatte auf die beliebten Video-Türklingeln, Smart-Speaker, Sicherheitskameras und Fire-Geräte. Nachfolgend findet Ihr eine Auswahl der besten Deals, die Ihr Euch jetzt sichern könnt.

Affiliate Angebot Amazon Dot (5. Generation) Inkl. Philips Hue Smart Bulb (E27)

Affiliate Angebot Amazon Echo Pop

Affiliate Angebot Blink Video Doorbell Inkl. Amazon Echo Pop

Affiliate Angebot Amazon Echo Show 5 (3.Gen) Inkl. Sengled Smart Plug

Affiliate Angebot Blink Sicherheitskamera (4er-Set) Inkl. Amazon Echo Show 5

Affiliate Angebot Amazon Fire Max 11

Bei den Deals rund um die beliebten Amazon-Geräte erhaltet Ihr häufig noch eine Zugabe günstig dazu. Dies ist lediglich eine Auswahl der interessantesten Angebote. Auf der Black-Friday-Aktionsseite* könnt Ihr noch einmal deutlich mehr Deals finden.

Die besten Angebote: Smart-Home-Geräte bei Amazon

Eine beliebte Kategorie am Black Friday ist das Smart Home. Denn die hilfreichen Geräte kommen häufig mit hohen Preisschildern. Allerdings gibt es immer wieder spannende Aktionen, wie etwa Bluetti mit diesem Powerstation-Deal oder Ecovacs mit zwei Top-Saugrobotern im Angebot unter Beweis stellen. Hier gibt es unter anderem den Ecovacs T20 Omni* für gerade einmal 699 Euro. Habt Ihr es auf etwas anderes abgesehen, findet Ihr nachfolgend spannende Angebote.

Affiliate Angebot Aqara G4 Video-Türklingel

Affiliate Angebot Dreame L10s Ultra

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot T20e Omni

Affiliate Angebot AVM Fritz!Repeater 6000

Affiliate Angebot Reolink Argus PT+ Mit 68-€-Coupon auf der Produktseite

Affiliate Angebot tado Starter-Kit V3+ Inkl. zwei Thermostaten

Affiliate Angebot Kasa KE100-Kit Inkl. Kasa-Hub

Die besten Angebote: Smartphones, Tablets und Smartwatches bei Amazon

Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Smartphone ohne Tarif, findet Ihr derzeit nicht nur bei Google spannende Angebote oder bekommt beiSamsung sogar unter Umständen ein Gratis-Smartphone. Denn Amazon bietet eine Vielzahl an Geräten zu einem deutlich günstigeren Preis als die Hersteller selbst an.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Tab S7 FE Blitzdeal: Nur solange der Vorrat reicht!

Affiliate Angebot Mobvoi TicWatch Pro 5 Mit 28-€-Coupon auf der Produktseite

Affiliate Angebot Motorola Edge 40 Neo

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 6 44 mm | Bluetooth | Schwarz

Affiliate Angebot Realme 11 Pro Plus

Die besten Angebote: Smart-TVs bei Amazon

Ebenfalls im Angebot befinden sich zahlreiche Smart-TVs (zur Kaufberatung). Egal, ob Ihr lieber OLED, QLED oder ein anderes Display-Format bevorzugt – am Black Friday ist der perfekte Zeitpunkt, sich eine neue Flimmerkiste zuzulegen. Derzeit zahlt Ihr etwa für den Amazon Fire TV 4 nur 349 Euro* in der 50-Zoll-Variante.

Affiliate Angebot Samsung QN90C 55-Zoll-Bilddiagonale

Affiliate Angebot Amazon FireTV Stick 4K

Affiliate Angebot LG OLED48A29LA 48-Zoll-Bilddiagonale

Affiliate Angebot LG OLED55G29LA 55-Zoll-Bilddiagonale

Affiliate Angebot Philips Ambilight 65PUS8808 65-Zoll-Bilddiagonale

Affiliate Angebot Hisense E7KQ 43-Zoll-Bilddiagonale

Affiliate Angebot Sony Bravia 55X75WL 55-Zoll-Bilddiagonale | Blitzdeal: Nur solange der Vorrat reicht!

Die besten Angebote: Kopfhörer und Lautsprecher bei Amazon

Am Black Friday gibt es auch spannende Angebote rund um verschiedene Audio-Produkte. Bei Amazon finden sich allerhand Deals zu In-Ear- und Over-Ear-Kopfhörern sowie zu verschiedenen Bluetooth-Lautsprechern oder sogar ganzen Soundsystemen.

Affiliate Angebot Soundcore Motion Boom

Affiliate Angebot JBL Flip Essential 2

Affiliate Angebot Bose QuietComfort Ultra

Affiliate Angebot JBL Xtreme 3

Affiliate Angebot JBL Tune 230

Affiliate Angebot Sony WH-1000XM5

Die besten Angebote: Gaming-Zubehör und Konsolen-Deals bei Amazon

Gerade Gamer können an Aktionstagen richtig sparen. Peripherie-Geräte wie Gaming-Monitore oder Tastaturen kosten in der Regel viel Geld, sind allerdings am Black Friday und Cyber Monday häufig zu wirklich guten Preisen zu haben. Einige der interessantesten Angebote findet Ihr nachfolgend.

Affiliate Angebot Steelseries Arctis 7P+

Affiliate Angebot Govee RGBIC Gaming

Affiliate Angebot Logitech G502 Hero

Affiliate Angebot Xbox Series X - Diablo IV Bundle Inkl. Call of Duty MW 3

Affiliate Angebot LG UltraGear 27GP850-B.AED

Affiliate Angebot Razer Blade 15 (2022)

Die Auswahl der Deals kann sich von Tag zu Tag ändern, da Amazon immer wieder neue spannende Blitzangebote und Deals veröffentlicht. Schaut also unbedingt regelmäßig vorbei, um kein Angebot zu verpassen. Denkt zudem daran, dass es sich hierbei bloß um einige wenige Beispiele handelt. Möchtet Ihr die gesamte Produktvielfalt entdecken, bleibt Euch nur der Weg zu Amazon.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Haben wir einen Top-Deal vergessen? Teilt es uns in den Kommentaren mit, damit wir die Liste ergänzen können!