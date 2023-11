Der nextpit Survival-Guide: So übersteht Ihr den Black Friday 2023

Nur noch wenige Tage und schon beginnt das große Sparfest – der Black Friday naht. Doch bereits jetzt haben viele Händler den Black November, die Black Week oder andere Aktionstage ausgerufen und reduzieren zahlreiche Produkte. Damit Ihr perfekt vorbereitet in die Online-Preis-Schlacht einsteigen könnt und den Überblick hier nicht verliert, erfahrt Ihr in diesem Artikel, was Ihr bereits jetzt tun könnt. nextpit zeigt Euch die ersten spannenden Angebote.

Der Black Friday gilt im Online-Handel als umsatzstärkster Tag und bereits vorab locken viele Unternehmen mit spannenden Angeboten. Doch hier stellt sich natürlich die Frage, ob sich diese Angebote überhaupt lohnen. nextpit gibt Euch einen Leitfaden an die Hand, mit dem Ihr die kommende Deal-Zeit gut übersteht und Euch sicherlich das ein oder andere echte Schnäppchen sichern könnt.

Was ist der Black Friday?

Der Black Friday stammt aus Amerika und findet dort am Freitag nach Thanksgiving statt. Da das Fest immer auf den vierten Donnerstag im November fällt, ist der darauffolgende Tag perfekt geeignet, um mit dem Weihnachtseinkauf zu beginnen. Um den Ursprung ranken sich einige Mythen. Allerdings kann vorab geklärt werden, dass es nichts mit dem Börsencrash 1929 zu tun hat, denn dieser fand am "Black Thursday" statt.

Am wahrscheinlichsten ist der erste Gebrauch des "Black Friday" im Jahre 1966 in Philadelphia gewesen. Denn hier nutzten Polizisten den Begriff, um die Situation am ersten Tag des Weihnachtsgeschäfts beschreiben. Mit überfüllten Straßen, Geschäften und Gehwegen, sah man damals einem "schwarzen Freitag" entgegen.

Während sicherlich die meisten Bilder aus dem Netz kennen, in denen unendliche Menschenmengen in die Geschäfte stürmen, ist der Black Friday in Deutschland eher in Online-Shops zu finden. Möchtet Ihr also kein Gerangel um Artikel riskieren, könnt Ihr gemütlich von Eurer Couch aus shoppen und Rabatte einheimsen.

Wann ist der Black Friday 2023?

Nach diesem kleinen Geschichtsexkurs verschlägt es uns wieder in das Jahr 2023. Der Black Friday in diesem Jahr findet am 24. November statt, allerdings könnt Ihr bereits jetzt eine Vielzahl an Angeboten finden, wenn Ihr durch das Netz surft. Standesgemäß beginnt die Deal-Flut jedoch in der Woche des Black Fridays, also ab dem 20. November. Der Montag darauf wird als Cyber Monday bezeichnet und bietet vor allem im Tech-Bereich jede Menge weiterer Angebote.

Wie lange läuft der Black Friday?

Wie bereits erwähnt sind die ersten Angebote schon verfügbar. Der Black Friday gilt im November als Höhepunkt des Schnäppchen-Events und so könnt Ihr bei einigen Händlern bereits seit dem 1. des Monats günstige Angebote einheimsen. Dabei handelt es sich häufig um Bestpreise, die Ihr jedoch vorab unbedingt über Preisvergleichstools wie idealo oder Geizhals checken solltet, da Ihr nicht immer "echte" Angebote finden werdet.

Was sind "echte" Angebote?

Von "echten" Angeboten sprechen wir, wenn der Händler den Preis nicht künstlich aufbläht. Mein Kollege Antoine hat dazu bereits im Zuge des Prime Days und den aufgeblähten Preisen einen Artikel geschrieben. Zusammengefasst geht es jedoch darum, dass Händler häufig mit riesigen Rabatten und hohen Prozenten werben, allerdings sind die tatsächlichen Rabatte häufig geringer. In so einem Fall spricht man von "aufgeblähten Preisen", da die Händler die UVP des Herstellers oder alte Referenzpreise nutzen.

Dementsprechend solltet Ihr in einem extra Tab Eures Browsers ständig idealo oder ein ähnliches Vergleichsportal offen haben. Dort seht Ihr die Preisentwicklung der letzten Monate und findet schnell heraus, ob der Rabatt echt ist oder andere Händler sogar ein besseres Angebot haben. Bei nextpit gehen wir ebenso vor und präsentieren Euch nur Angebote, die wir vorher geprüft haben, damit Ihr nicht unnötig in eine Kostenfalle tappt.

Der nextpit Survival-Guide zum Black Friday 2023

Damit Ihr nicht komplett unvorbereitet von der Vielzahl an Deals erschlagen werdet, haben wir einige Punkte für Euch erstellt, die Ihr bereits jetzt erledigen solltet, um wirklich die besten Rabatte zu bekommen und nicht unnötig viel Geld auszugeben.

Die richtige Auswahl: Ihr solltet Euch im Vorab bereits klar darüber sein, was Ihr unbedingt kaufen möchtet. Soll ein neuer Saugroboter her? Möchtet Ihr einen Fernseher? Erstellt Euch eine klare Struktur.

Ihr solltet Euch im Vorab bereits klar darüber sein, was Ihr unbedingt kaufen möchtet. Soll ein neuer Saugroboter her? Möchtet Ihr einen Fernseher? Erstellt Euch eine klare Struktur. Wunschlisten erstellen: Eine gute Möglichkeit Eure getroffene Auswahl im Blick zu behalten, sind Wunschlisten. Bei Amazon könnt Ihr dies über den Wunschzettel tun. Dort habt Ihr auch die Möglichkeit, die Listen Eurer Freunde einzusehen. Habt Ihr bereits einen Artikel im Blick, fügt diesen ganz einfach einer Liste hinzu, indem Ihr auf der Produktseite "Auf die Liste" anklickt und dann die entsprechende Liste wählt. Zusätzlich könnt Ihr auch Listen auf anderen Seiten erstellen. Bei idealo handelt es sich um den "Merkzettel". So behaltet Ihr auch am Black Friday den Überblick.

Eine gute Möglichkeit Eure getroffene Auswahl im Blick zu behalten, sind Wunschlisten. Bei Amazon könnt Ihr dies über den Wunschzettel tun. Dort habt Ihr auch die Möglichkeit, die Listen Eurer Freunde einzusehen. Habt Ihr bereits einen Artikel im Blick, fügt diesen ganz einfach einer Liste hinzu, indem Ihr auf der Produktseite "Auf die Liste" anklickt und dann die entsprechende Liste wählt. Zusätzlich könnt Ihr auch Listen auf anderen Seiten erstellen. Bei idealo handelt es sich um den "Merkzettel". So behaltet Ihr auch am Black Friday den Überblick. Preisverläufe vorab checken: Soll es ein bestimmtes Produkt am Black Friday werden, schaut Euch unbedingt jetzt schon die Preisverläufe an. Auf idealo könnt Ihr bis zu ein Jahr rückverfolgen und Euch somit vor Augen führen, wie der Preis sich hier in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Möchtet Ihr bei Amazon shoppen, bietet sich das Tool "Keepa" an, mit dem Ihr direkt auf den Produktseiten sehen könnt, ob es Euren Wunschartikel bereits günstiger gab.

Soll es ein bestimmtes Produkt am Black Friday werden, schaut Euch unbedingt jetzt schon die Preisverläufe an. Auf idealo könnt Ihr bis zu ein Jahr rückverfolgen und Euch somit vor Augen führen, wie der Preis sich hier in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Möchtet Ihr bei Amazon shoppen, bietet sich das Tool "Keepa" an, mit dem Ihr direkt auf den Produktseiten sehen könnt, ob es Euren Wunschartikel bereits günstiger gab. Preiswecker einrichten: Auf Seiten wie MyDealz oder idealo könnt Ihr Euch sogenannte Preiswecker einrichten. Dabei handelt es sich um Benachrichtigungen, wenn eines Eurer Wunschprodukte oder eine bestimmte Artikelkategorie im Angebot ist.

Auf Seiten wie MyDealz oder idealo könnt Ihr Euch sogenannte Preiswecker einrichten. Dabei handelt es sich um Benachrichtigungen, wenn eines Eurer Wunschprodukte oder eine bestimmte Artikelkategorie im Angebot ist. Lesezeichen-Ordner: Sucht Euch Shops aus, bei denen ihr häufig einkauft. Amazon, Alternate, MediaMarkt und andere werden am Black Friday wieder viele Angebote raushauen. Erstellt Euch dafür am besten einen Lesezeichen-Ordner und speichert die Seiten dort ab, damit Ihr ständig darauf zurückgreifen könnt.

Habt Ihr diese Schritte befolgt, seid Ihr bestens gewappnet für den Black Friday. Am Deal-Tag selbst könnt Ihr allerdings noch ein paar Punkte befolgen, damit Ihr nicht zu viel ausgebt:

Nichts überstürzen: Habt Ihr ein vermeintliches gutes Produkt im Auge, kauft es nicht direkt. Bedenkt, dass der Black Friday eine Zeit lang läuft. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass populäre Produkte, wie die AirPods Pro, an diesem Tag noch einmal günstiger werden. Seid Ihr Euch jedoch sicher, dass Euch der Preis zusagt, solltet Ihr natürlich zuschlagen, damit Ihr ein eventuelles Top-Angebot nicht verpasst.

Habt Ihr ein vermeintliches gutes Produkt im Auge, kauft es nicht direkt. Bedenkt, dass der Black Friday eine Zeit lang läuft. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass populäre Produkte, wie die AirPods Pro, an diesem Tag noch einmal günstiger werden. Seid Ihr Euch jedoch sicher, dass Euch der Preis zusagt, solltet Ihr natürlich zuschlagen, damit Ihr ein eventuelles Top-Angebot nicht verpasst. nextpit verfolgen: Auch auf nextpit findet Ihr zahlreiche Deals. Wir präsentieren Euch hier bereits allerhand Tech-Deals aus allen Bereichen, bei denen Ihr eine tatsächliche Ersparnis erhaltet. Außerdem werden wir Euch am Black Friday mit allerhand Angeboten versorgen.

Auch auf nextpit findet Ihr zahlreiche Deals. Wir präsentieren Euch hier bereits allerhand Tech-Deals aus allen Bereichen, bei denen Ihr eine tatsächliche Ersparnis erhaltet. Außerdem werden wir Euch am Black Friday mit allerhand Angeboten versorgen. Vergleicht Preise aktiv: Ihr solltet Euch in Eurem Browser immer einen Tab aufheben, in dem Ihr eine Seite zum Preisvergleich offen habt. Beliebt sind hier vor allem idealo und Geizhals, denn dort findet Ihr direkt den aktuell besten Preis. Auch die App von idealo ist hier äußerst hilfreich, da Ihr mithilfe eines Fotos direkt checken könnt, ob das Angebot Sinn ergibt.

Ihr solltet Euch in Eurem Browser immer einen Tab aufheben, in dem Ihr eine Seite zum Preisvergleich offen habt. Beliebt sind hier vor allem idealo und Geizhals, denn dort findet Ihr direkt den aktuell besten Preis. Auch die App von idealo ist hier äußerst hilfreich, da Ihr mithilfe eines Fotos direkt checken könnt, ob das Angebot Sinn ergibt. Nicht ärgern: Auch wenn es etwas seltsam klingt: Ärgert Euch nicht. Viele Artikel sind nur begrenzt verfügbar. Dementsprechend müsst Ihr hier den Mittelwert zwischen einer ruhigen Shopping-Phase und einem überstürzten Kauf finden. Sind die Produkte in einem Shop ausverkauft, sind sie bei einem anderen Händler eventuell noch verfügbar. Ärgert Ihr Euch über ein verpasstes Angebot, entgeht Euch eventuell ein viel besseres. Also: Bewahrt einen kühlen Kopf.

Wie Ihr nun mit diesen Tipps umgeht, obliegt Euch. Auch wenn der Black Friday in Deutschland hauptsächlich Online stattfindet, solltet Ihr mit etwas Vorbereitung viele Schnäppchen einheimsen können.

Die ersten Angebote noch vor dem Black Friday!

Auch einige Tage vor dem eigentlichen Shopping-Event gibt es bereits zahlreiche Deals. Einige der spannendsten Angebote haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgelistet.

Affiliate Angebot Dreame L10s Ultra 5.300-Pa-Saugleistung | Ausgezeichnete Wischleistung | (fast) autonome Absaugstation | Sehr gute Navigation und Hinderniserkennung

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Ultra Sichert Euch jetzt das Samsung-Flaggschiff günstig mit einer von zwei Tarif-Optionen. Tarifvergleich

Affiliate Angebot Xiaomi 13T Pro Jetzt mit Tarifen im Vodafone- oder Telefónica-Netz sichern.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Note 12 120-Hz-AMOLED-Panel | Snapdragon 685 | 4 GB RAM | 64 GB Gerätespeicher | 5.000-mAh-Akku | 50-MP-Kameramodul

Affiliate Angebot Hisense E7KQ 50-Zoll-Bilddiagonale | 4K UHD | QLED-Panel | Dolby Vision | Triple Tuner | Dolby Atmos

Affiliate Angebot Anker Mini 3 Mini-Bluetooth-Lautsprecher | IPX7 | BassUP | PartyCast | 6 W | Bis zu 15 Stunden Laufzeit

Affiliate Angebot Blink Outdoor + Blink Mini Blink Outdoor-Kamera mit gratis Blink-Mini für die Innenäume

Affiliate Angebot tado Starter Kit V3+ Starter-Kit mit 5 Thermostaten, Bridge und Echo Show 5

Samsung hat eine ganz spezielle Aktion für Euch auf Lager. Denn Ihr könnt Euch Euer eigenes Bundle zusammenbauen. Das bedeutet, Ihr könnt ein Produkt aus Kategorie A wählen (etwa das Samsung Galaxy S23) und ein reduziertes Produkt aus Kategorie B (beispielsweise einen Samsung 4K-TV) und erhaltet das aus der zweiten Kategorie umsonst dazu. Hier gilt allerdings, dass es nur mit bestimmten Geräten funktioniert und dies nicht für Geräte mit Tarifen gilt. Spielt Ihr zudem vorab noch das Black-Week-Spiel*, gibt es noch einmal 5 Prozent Rabatt.

Affiliate Angebot Samsung Build your Own! Bei Samsung könnt Ihr Euch Euer Bundle selbst zusammenstellen. Wählt zwei Produkte und erhaltet das Gerät aus der zweiten Kategorie gratis dazu!

Hierbei handelt es sich nur um die ersten spannenden Angebote. Wir haben einen Preis-Check auf idealo für Euch durchgeführt, sodass Ihr direkt zuschlagen könnt. In den nächsten Tagen findet Ihr hier noch mehr Deals. Natürlich veröffentlichen wir auch passende Artikel zu den Angeboten, die Ihr hier findet, sodass Ihr problemlos durch den Black Friday kommt.

Das ist der nextpit Survival-Guide. Habt Ihr noch weitere Tipps, um den Black Friday möglichst erfolgreich zu erleben? Habt Ihr weitere gute Deals gefunden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!