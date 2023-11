Black Friday bei Samsung: Baut Euch Euer eigenes Angebot!

Am 24. November ist der Black Friday. Das dürfte für viele nun nichts Neues sein, allerdings könnt Ihr bereits jetzt die ersten Aktionen wahrnehmen. Hier darf auch Samsung nicht fehlen und Ihr habt unter anderem die Möglichkeit Euch ein individuelles Bundle zusammenzustellen, bei dem Ihr das zweite Gerät umsonst bekommt. Wie die Aktion funktioniert und was Euch sonst noch erwartet, verrät Euch nextpit.

Gutscheine, Rabatte und zahlreiche Angebote zeichnen das Online-Shopping im November. Während vor einigen Jahren noch der Black Friday als dedizierter Deal-Tag galt. ist das im Jahr 2023 nicht mehr der Fall. So könnt Ihr unter anderem bei Samsung gerade die Black-Friday-Aktion wahrnehmen und Euch verschiedene Vorteile sichern.

Wir haben uns das Ganze etwas näher für Euch angeschaut. Wie bereits 2022 ist gerade die "Build your Own"-Aktion besonders spannend, da Ihr hier aus zwei rabattierten Geräten wählen könnt und das Zweite sogar umsonst bekommt. Auch das jährliche Mini-Game ist wieder verfügbar, in dem Ihr Euch bis zum Ende der Aktion bis zu 52 Euro Guthaben erspielen könnt. Doch auch direkte Rabatte locken und so erhaltet unter anderem einen Rabatt von 370 Euro für das Samsung Galaxy S23 Ultra.

So baut Ihr Euch Euer eigenes Samsung-Angebot

Während der Aktion erhaltet, könnt Ihr Euch verschiedene Geräte zu einem günstigeren Preis sichern. Allerdings habt Ihr zudem die Möglichkeit, Euch ein weiteres Samsung-Gerät kostenlos dazu zu sichern. Der Hersteller teilt die Geräte dabei in zwei Kategorien ein. Wählt Ihr also ein Gerät aus Kategorie A, wie das Samsung Galaxy S23 Ultra (zum Test) mit 1 TB Speicher, könnt Ihr Euch ein zweites Gerät aus Kategorie B kostenlos aussuchen.

Während der Black-Weeks-Aktion von Samsung könnt Ihr Euch Euer eigenes Angebot zusammenstellen – oder den Zufallsgenerator nutzen. / © Samsung

Die kostenlosen Geräte sind in diesem Fall nicht bloß einfache Galaxy Buds. Denn Ihr habt die Möglichkeit einen 50-Zoll-Smart-TV, eine Samsung Galaxy Watch 6 (zum Test), einen Gaming-Monitor, ein Tablet oder sogar ein zweites Smartphone auszuwählen – ohne etwas dafür zu zahlen. Ihr habt also die Qual der Wahl aus einer Vielzahl von Produkten, die Ihr Euch in Verbindung mit einem Top-Gerät aus Kategorie A zusammen sichern könnt.

Beachtet allerdings, dass Tarif-Angebote von dieser Aktion ausgenommen sind. Ihr müsst Euch die Geräte also direkt kaufen. Allerdings sind die Angebote bereits reduziert erhältlich und sind effektiv deutlich günstiger, falls Ihr die Zugabe verkaufen möchtet. So ergibt sich für das Samsung Galaxy Z Flip 5 mit passender Samsung Waschmaschine unter anderem ein Effektivpreis von 810 Euro für das Smartphone.

Erspielt Euch ein Guthaben von bis zu 52 Euro!

Auch das jährliche Mini-Game ist in diesem Jahr zurückgekehrt. Hier könnt Ihr Euch über das Samsung-Rewards-Programm* Punkte erspielen, die Ihr dann in Gutscheine umwandeln könnt. So habt Ihr die Möglichkeit durch tägliches Spielen bis zu 52.000 Punkte zu ergattern und diese in ein Guthaben von 52 Euro umzuwandeln.

Allerdings müsst Ihr Euch hier vorab kostenlos für das Rewards-Programm anmelden. Zusätzlich ist die Seite etwas überlastet, also solltet Ihr ebenfalls etwas Geduld mitbringen. Das Spiel selbst ist dabei relativ einfach. Ihr müsst nur zur rechten Zeit hochspringen und schon baut Ihr einen Turm aus Flip-Smartphones, um das 6-G-Level zu erreichen. Dort angekommen gibt es ebenfalls einen einmaligen Gutschein.

Helft G·NUSMAS den Turm zu erklimmen und sichert Euch einen Gutschein! / © Samsung

Erreicht Ihr die Spitze, erhaltet Ihr einen Coupon, mit dem Ihr direkt 5 Prozent auf Euren Einkauf sparen könnt. Der Code ist allerdings nur während der Black Weeks nutzbar. Die Reward-Punkte hingegen könnt Ihr 24 Monate lang nutzen. Spielen könnt Ihr zudem bis zum 1. Dezember.

Weitere Rabatte während der Black-Week-Aktion

Natürlich bietet Samsung noch weitere Rabatte an. So könnt Ihr mit dem Gutschein "BW2023" einen Direktabzug in Höhe von 310 Euro für das Samsung Galaxy S23 in der 128-GB-Variante erhalten. Möchtet Ihr kein Bundle zusammenstellen und lieber einen passenden Tarif zu Eurem neuen Smartphone* wählen, spart Ihr bei Samsung ebenfalls.

Es lohnt sich also, die Aktion etwas genauer anzuschauen. Egal, ob Ihr einen neuen Fernseher, ein neues Smartphone oder ein neues Tablet möchtet – Rabatte gibt es derzeit auf fast alle Geräte und das direkt vom Hersteller.

Was haltet Ihr von der Aktion? Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!