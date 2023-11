Black-Friday-Hammer: Ecovacs Premium-Sauger für weniger als 700 €!

Passend zum nahenden Black Friday hat Ecovacs drei Premium-Saugroboter für kurze Zeit stark reduziert. Dabei handelt es sich um den T20 Omni, den X2 Omni und den ohnehin schon günstigen T20e Omni. Alle Sauger verfügen über eine integrierte Wischfunktion und die passende sowie leistungsstarke Basisstation. In diesem Artikel verrät Euch nextpit, wie gut die Angebote wirklich sind und welches Gerät am besten zu Euch passt.

Auch in diesem Jahr könnt Ihr Euch verschiedene Ecovacs-Sauger zum Black Friday mit richtig satten Rabatten sichern. So gibt es den Ecovacs T20 Omni ganze 36 Prozent günstiger. Allerdings sind auch der Ecovacs X2 Omni und die Budget-Premium-Variante, der Ecovacs T20e Omni, gerade richtig günstig haben.

Bei einer solchen Auswahl stellt sich natürlich die Frage, was die Saugroboter denn nun ausmacht und welches Modell Ihr Euch hier am besten zulegen solltet. Wichtig ist es hierbei zu wissen, welche Bedürfnisse Ihr an das Gerät stellt.Nachfolgend erklären wir Euch die Unterschiede noch einmal etwas genauer, damit Ihr die richtige Wahl treffen könnt.

Die Black-Friday-Deals von Ecovacs im Detail

Ecovacs T20 Omni – Autonome Basisstation und starke Saugleistung

Der Ecovacs T20 Omni erhält den größten Rabatt während der Black-Friday-Aktion. Denn Ihr spart hier gleich mal 36 Prozent im Vergleich zum regulären Preis des Saugers, was bedeutet, dass Ihr statt 1.099 Euro nur noch 699 Euro zahlt. Doch der Putzteufel ist nicht nur günstig, sondern hat auch einiges auf dem Kasten, wie Euch mein Kollege Thomas in seinem Test zum Ecovacs Deebot T20 Omni verrät.

Der Ecovacs Deebot T20 manövriert sich problemlos durch Eure Wohnung. / © nextpit

Eine Saugleistung von 6.000 Pa der neuen Gummibürsten und zwei rotierende Wischmopps sorgen dafür, dass kein Schmutz auf dem Boden übrig bleibt. Die KI-gesteuerte Navigation erkennt Hindernisse und vermeidet diese gekonnt, während die Wischer bis zu 9 mm angehoben werden, um Eure Teppiche zu schützen. Zusätzlich erhaltet Ihr hier eine (fast) autonome Basisstation, welche die Wischpads mit 55 Grad heißem Wasser reinigt und anschließend auch selbstständig trocknet.

Ecovacs T20e Omni – Der kleine Bruder mit viel Power

Soll es etwas günstiger sein, könnt Ihr Euch das etwas kleinere Modell, den Ecovacs Deebot T20e Omni, gerade für 649 Euro sichern. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich hierbei um das kleinere Modell des T20, der ebenfalls über viele Features verfügt, die es bereits im größeren Modell zu finden gibt. So erwartet Euch hier ebenfalls eine Saugleistung von satten 6.000 Pa, sowie zwei rotierende Wischpads mit Andruck-Funktion.

Der Hauptunterschied liegt in der Basisstation und der Beschaffenheit der Hauptbürste. Denn die Absaugstation trocknet die Wischpads zwar, kann sie aber nicht mit heißem Wasser reinigen. Außerdem setzt der T20e auf eine klassische Bürste, während Euch beim T20 eine Vollgummibürste erwartet. Jedoch sind auch die KI-Funktionen wie True Mapping 2.0 oder der YUKI-Sprachassitent in beiden Geräten vorhanden.

Dank der Teppicherkennung hebt der Ecovacs Deebot T20e Omni seine Wischmopps, um Eure Teppiche zu schützen. / © Ecovacs

Ecovacs X2 Omni – So bekommt Ihr jede Ecke sauber

Der Ecovacs X2 Omni ist der kostspieligste Sauger in dieser Reihe. Normalerweise müsst Ihr hier mit 1.399 Euro rechnen, allerdings spart Ihr während des Black Fridays hier 400 Euro und müsst nur noch 999 Euro zahlen. Wenn Ihr Euch den Sauger anschaut, dürfte direkt auffallen, dass hier etwas anders ist. Die eckige und flache Bauweise ohne einen Navigationsturm sorgt dafür, dass der X2 Omni problemlos unter viele Sofas oder Betten gleitet und auch die Ecken Eurer Wohnung gründlicher reinigt.

Dank der quadratischen Bauweise erreicht der Ecovacs Deebot X2 Omni nun auch schwierige Stellen. / © Ecovacs

Doch auch neben dem Design erwartet Euch hier ein echtes Kraftpaket. Eine Saugleistung von 8.000 Pa (!), ein Ozmo-Wischsystem, die neue AIVI-2.0-Hinderniserkennung, Dual-Laser-Navigation und mehr konnten uns im Test zum Ecovacs X2 Omni wirklich überzeugen. Auch die Basisstation lässt keine Wünsche offen und kann die Wischmopps mit bis zu 60 Grad heißem Wasser gründlich reinigen und trocknet sie auch anschließend.

Welcher Ecovacs-Saugroboter eignet sich für Euch?

Hierbei kommt es ganz darauf an, wofür Ihr den Sauger benötigt. Gerade die Vollgummibürste des T20 Omni dürfte vor allem Haustierbesitzer freuen. Habt Ihr viele hohe Teppiche oder Raumübergänge, ist der X2 Omni definitiv eine gute Wahl, da das Gerät auch über die höchste Saugleistung verfügt. Benötigt Ihr nicht das absolute Top-Modell und möchtet möglichst wenig ausgeben, ist der Ecovacs T20e Omni Euer Putzteufel der Wahl.

Für alle Geräte gilt, dass es sich um Premium-Modelle handelt und sie sich nur in wenigen Punkten unterscheiden. Gerade der T20 und T20e Omni sind sehr identisch, wobei Ihr gerade für 50 Euro mehr die Warmwasser-Reinigung und die Gummibürsten erhaltet, die Ihr beim kleineren Modell vermisst. Der X2 Omni ist mit 999 Euro zwar etwas teurer, bietet jedoch auch mehr Leistung und eine etwas bessere Absaugstation. Noch mehr Saugroboter von Ecovacs findet Ihr im Shop auf Amazon*.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!