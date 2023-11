Ecovacs Deebot T20e Omni im Test: zuverlässige Flaggschiff-Alternative

Ecovacs bringt mit dem Deebot T20e Omni eine abgespeckte Variante des Deebot T20 Omni auf den Markt. Die Einsparungen beim T20e Omni sind gering gehalten – Ecovacs verzichtet auf die Heißwasser-Reinigung der Wischpads in der Basisstation und auf einen Wassertank im Roboter. Ansonsten kommt der T20e Omni auf dem Papier mit den gleichen Spezifikationen wie der T20 Omni daher, kostet dafür aber 300 Euro weniger. nextpit verrät Euch in diesem Testbericht, ob die kleinere Version des T20 Omni im Test überzeugen kann.

Auspacken und Einrichten

Eine große Reinigungsstation und eine übersichtliche Softwareunterstützung sorgen dafür, dass der T20e Omni beim Kampf gegen Dreck und Staub nicht auf sich allein gestellt ist. Leider fehlen dem Roboter und der App jeweils ein wichtiges Teil.

Gefällt:

Roboter ist schnell in der App eingerichtet

Übersichtliche Softwareunterstützung

Mapping unheimlich schnell

Gefällt nicht:

Mapping nicht fehlerfrei

Kein Wassertank im Roboter

Der Ecovacs Deebot T20e Omni sieht dem Deebot T20 Omni zum Verwechseln ähnlich. Der Karton ist riesengroß und beinhaltet neben dem Saug- und Wischroboter die riesige Basisstation, zwei Seitenbürsten, zwei Wischpads und eine Reinigungsbürste.

Die enorme Reinigungsstation des T20e Omni hat zwei Wassertanks und einen Staubbeutel, der per Knopf ausgefahren wird. / © nextpit

Das Setup Eurer neuen Putzhilfe kostet Euch wenige Minuten. Ihr stellt die Basisstation auf und füllt einen Tank mit Wasser auf. Stichwort Wassertanks: Die Station beinhaltet jeweils einen 4-L-Tank für sauberes und dreckiges Wasser. Außerdem versteckt sich ein 3-L-Staubbeutel in der Basis. Um den Staubbeutel ausfahren, müsst Ihr lediglich die Taste unterhalb des Fachs betätigen.

In der Basis gibt es zwischen den Wassertanks Platz für Reinigungsmittel, welches nicht im Lieferumfang vorhanden ist. Für die Basis müsst Ihr allerdings ordentlich Platz freischaufeln. Die Reinigungsstation misst 44,8 × 43,0 × 57,8 cm.

Die Basisstation beinhaltet zwei 4-L-Wassertanks. Dazwischen habt Ihr Platz für Reinigungsmittel, welches Ihr separat kaufen müsst. / © nextpit

Der Deebot T20e Omni ist ein schicker Saugroboter mit einer Hochglanz-weißen Oberfläche. Leider stellen wir nach kurzer Zeit im Test fest, dass die Oberseite des Roboters Fingerabdrücke förmlich aufsaugt. Im 10,35 cm hohen Saugroboter gibt es einen 300-ml-Staubbehälter. Einen Wassertank verbaut Ecovacs im Roboter nicht.

Es geht noch flacher in dieser Preisklasse: der 97 mm hohe Yeedi Cube im Test

Ecovacs stattet den T20e Omni mit einem 300-ml-Staubbehälter aus, verzichtet aber auf einen Wassertank im Roboter. / © nextpit

Der Ecovacs Deebot T20e Omni findet zügig seinen Weg in die Ecovacs-Home-App. Ihr stellt eine WLAN-Verbindung her und scannt den QR-Code, der sich unter der Haube befindet. Im nächsten Schritt gibt es noch ein Softwareupdate, bevor der T20e Omni an die Arbeit kann.

Vor der Arbeit steht aber zunächst das Mapping an. Die Kartierung unserer Testfläche ging unheimlich schnell. So schön das Arbeitstempo des Roboters in dieser Hinsicht auch ist, so scannt der Ecovacs-Roboter nicht die gesamte Fläche zu 100 Prozent. Aber kein Grund zur Sorge – im Laufe der Reinigung ergänzt und korrigiert der T20e Omni seine unvollständige Kartierung.

In der Ecovacs-Home-App seht Iht den Live-Standort Eures Saugroboters. Während der Reinigung hält Euch die App immer auf dem Laufenden, wie es um den Roboter steht. / © nextpit

Die Ecovacs-Home-App bietet zahlreiche Einstellungen, damit Ihr den T20e Omni nach Euren Vorstellungen einrichtet. So könnt Ihr die Möbel in der Karte hinzufügen, No-Go-Zonen festlegen, bestimmte Räume reinigen lassen und genaue Flächen fürs Spot-Cleaning vorgeben. Was die Ecovacs-Home-App alles in Bezug zur Reinigung in petto hat, lest Ihr im nächsten Teil des Tests.