Ecovacs Deebot T20 Omni im Test: smarter Saugroboter mit Heißwasser-Station

Mit dem Deebot T20 Omni bietet Ecovacs einen weiteren Flaggschiff-Saugroboter für 1.099,00 (UVP) an. Neben einer enormen Saugkraft von 6.000 Pa, wie sie auch der Roborock S8+ (zum Test) hat, überzeugt die riesengroße Basisstation mit einem breiten Repertoire an automatisierten Vorgängen. Ob die Saug- und Wischleistung des Deebot T20 Omni genauso monströs ist wie die Basisstation, verrät Euch nextpit im Test.



Bewertung

Pro Einfache Einrichtung

Basisstation benötigt wenig Pflege

Hervorragende Navigation

Tolle Softwareunterstützung

Gute Saugleistung

Ordentliche Wischleistung Contra Basisstation nimmt viel Platz in Anspruch

Hinterlässt Ecken nicht vollkommen sauber

Der Ecovacs Deebot T20 Omni ist einer der besten Wisch- und Saugroboter, die nextpit bislang im Test hatte. Der Roboter saugt und wischt gründlich und findet sich dank der Lasernavigation bestens in Euren vier Wänden zurecht – so wie man es bei einem über 1.000 Euro teuren Gerät erwarten darf. Für die Basisstation müsst Ihr allerdings ordentlich Platz machen. Ernsthafte Schwächen hat der Ecovacs Deebot T20 Omni keine – nur in Ecken knüpft der Deebot T20 Omni nicht an die guten Leistungen an, die er sonst im Test auf glatten Oberflächen zeigt.

Auspacken und Einrichtung Für die präzise Kartierung Eurer gesamten Wohnfläche benötigt der T20 Omni nur wenige Minuten. Im Anschluss habt Ihr in der Ecovacs-Home-App eine breite Palette an Einstellungsmöglichkeiten, um Eure Wohnung nach Euren Vorlieben reinigen zu lassen. Gefällt mir: Schnelles, simples Setup

Basisstation kann sehr viel Gefällt mir nicht: Riesige Basisstation Beim Erblicken des riesigen Kartons wird im Test schnell klar, welche monströse Station Ecovacs dem Deebot T20 Omni zur Seite stellt. Wenn Ihr die Basisstation aus dem Karton gehievt habt, findet Ihr daneben den Protagonisten dieses Testberichts, den Ecovacs Deebot T20 Omni, und eine Anleitung für die Einrichtung des Saug- und Wischroboters. Der Aufbau ist denkbar einfach: Seitenbürsten und Wischpads in den Deebot T20 Omni einsetzen, die Basisstation anschließen und schließlich noch die Tanks für sauberes und dreckiges Wasser in die Station einsetzen. In der Basisstation gibt es jeweils einen Tank für sauberes und dreckiges Wasser. / © nextpit Als Nächstes kümmert Ihr Euch um die Software-Einrichtung. Eine große Auswahl habt Ihr nicht – hierfür steht Euch lediglich die Ecovacs-Home-App zur Verfügung. Das Hinzufügen des Saugroboters in der App kostet Euch nur wenige Momente: Ihr stellt eine WLAN-Verbindung her und scannt den QR-Code, der sich unter der abnehmbaren Haube befindet. Der Staubbehälter und QR-Code verstecken sich unter der Haube des Deebot T20 Omni. Beides seht Ihr idealerweise genau einmal. / © nextpit Im Anschluss schickt Ihr den Deebot T20 Omni auf seine erste Erkundungstour zum Mapping. Dank der Laser-Navigation scannt der Saugroboter unsere gesamte Testfläche präzise in nur wenigen Minuten – das ist besonders erstaunlich, weil unsere Testfläche aus sechs Räumen besteht. Nach der Erkundung seines zukünftigen Arbeitsplatzes seht Ihr den gescannten Grundriss in der Ecovacs-Home-App. Außerdem habt Ihr in der App die Wahl zwischen einem 2D- und 3D-Abbild Eurer Wohnfläche. Im Test hat der Deebot T20 Omni alle Räume präzise gescannt und korrekt aufgeteilt. So könnt Ihr den Deebot T20 Omni nach seiner Erkundungstour bestimmte Räume reinigen lassen und dabei festlegen, ob für den Reinigungsprozess noch ein zweiter Durchlauf vorgenommen werden soll. In der Ecovacs-Home-App könnt Ihr zwischen vier Saugstufen wählen und den Saugroboter an die Station zurückordern. / © nextpit In der Ecovacs-Home-App könnt Ihr ebenso Zeitpläne für den Putzteufel erstellen. Ist der wöchentliche NFL-Sonntag Teil Eurer Routine, so könnt Ihr den Deebot T20 Omni beispielsweise jeden Montag die Krümel und Reste Eurer Erdnussflips vom Boden aufsaugen lassen. Einzig die Möglichkeit, beim Zeitplan die Reinigungsmodi präzise einstellen zu können, fehlt. In der Ecovacs-Home-App nehmt Ihr Einstellungen für die Reinigung Eurer Teppiche vor und legt die Wasserdurchflussrate fest. / © nextpit Um dem Roboter noch mehr unter die Arme zu greifen, könnt Ihr dem Wisch- und Saugroboter genaue Bereiche fürs Spot-Cleaning vorgeben und im gleichen Zug No-Go-Zonen errichten, um Eure liebsten Möbelstücke oder Teppiche zu schützen. Schließlich habt Ihr in der Ecovacs-Home-App volle Kontrolle über die Basisstation. So steht es Euch jederzeit frei, die Wischpads reinigen und föhnen und den Staubbehälter leeren zu lassen. Während die Reinigung und das Föhnen der Wischpads überhaupt nicht hörbar ist, ist das Absaugen für einen kurzen Moment umso lauter. Das Besondere an der Station: Die Basis reinigt die Wischpads mit 55 Grad Celsius heißem Wasser. Noch ein weiteres Wort zur Basisstation: Platz für Putzmittel, wie es die Basis des Narwal Freo (zum Test) hat, bietet die Station des Ecovacs Deebot T20 Omni nicht.

Saug- und Wischleistung im Test Der Deebot T20 Omni saugt und wischt im Test gründlich. Darüber hinaus besticht der Roboter mit einer makellosen Navigation. Einzig in Ecken hinterlässt der Saugroboter einige Krümel. Gefällt mir: Ausgezeichnete Saugleistung

Makellose Navigation

Gute Wischleistung

App zeigt Position in Echtzeit an Gefällt mir nicht: Ecken sind die Achillesferse Der Ecovacs Deebot T20 Omni überzeugt im Praxistest mit einer guten Saug- und Wischleistung. Im nextpit-Benchmark nimmt es der Putzteufel problemlos mit direkten Konkurrenten wie dem Dreame L10s Ultra auf. Der Deebot T20 Omni sammelt bis zu 96 % unserer verstreuten Haferflocken von glatten Oberflächen auf. Bei feinen Partikeln, in diesem Fall feiner Sand, schafft der Saugroboter 93 %. Auf dem Teppich schwächelt der Deebot T20 Omni ein wenig – hier finden wir “nur” 90 % des verteilten Sandes im Staubbehälter. Positiv halten wir nach dem Test fest, dass der Deebot T20 Omni keine Probleme hat, Hundehaare aufzusammeln. Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 9,6 g 96 % Sand (Fliesen) 10 g 9,3 g 93 % Sand (Teppich) 10 g 9,0 g 90 % Kabel bringen den Saugroboter auch nicht aus dem Konzept: Der Deebot T20 Omni verddert sich kein einziges Mal im Test. So toll die Saugkraft von 6.000 Pa auf dem Papier klingt, so erstaunlich ist die Tatsache, dass der Wisch- und Saugroboter Probleme hat, größere Partikel aus Ecken herauszubekommen. Im Test hat sich das bei Haferflocken gezeigt. Obwohl der Deebot T20 Omni zwei Seitenbürsten hat, stellen ihn Ecken vor eine Herausforderung. / © nextpit Die Wischfunktion ist ebenfalls überzeugend. Der Deebot T20 Omni braucht nicht viele Durchgänge, um leicht eingetrockneten Ketchup wegzuschrubben. Etwas überrascht waren wir allerdings vom recht hohen Wasserverbrauch des Roboters – und das, obwohl in der Ecovacs-Home-App nicht die höchste Wasserdurchflussrate eingestellt war. Stellt Euch auf jeden Fall auf häufiges Nachfüllen des Wassertanks ein. Dank zweier rotierender Wischpads ist ein blitzeblanker Boden garantiert. / © nextpit Eure Teppiche sind vor den Wischpads des Roboters sicher, denn die hebt der smarte Putzteufel an, bevor er diese überfährt. Nasse Teppichkanten haben wir im Test nicht festgestellt. Nach dem Wischprozess fährt der Deebot T20 Omni ins Dock zurück, wo die Wischpads ordentlich gespült und kaum hörbar geföhnt werden. In der Ecovacs-Home-App könnt Ihr zudem einstellen, wie lange das Föhnen dauern soll. Die Akkulaufzeit ist allenfalls solide. Nach 30-minütigem Wischen und Saugen hat der Ecovacs-Roboter noch 60 % Akku in der Reserve. Schafft der Deebot T20 Omni die gesamte Reinigung nicht in einem Zug oder erreicht einen Akkustand von 10 %, fährt er automatisch an die Station zurück und setzt selbstständig seine Arbeit nach dem Betanken fort. Apropos Laden: Im Test dauert der komplette Ladevorgang 6 h. Zum Vergleich: Der Roborock S8 Pro Ultra (zum Test) ist schon nach drei Stunden vollgetankt. Der Deebot ist ein zuverlässiger Saugroboter, braucht aber sehr lange, um wieder bei 100 % zu sein. / © nextpit Die Navigation während des gesamten Tests ist makellos. Auch wenn sich der Deebot T20 Omni seinen Weg in die allerletzte Ecke Eurer Wohnung gebahnt hat, findet der Roboter problemlos ohne Eure Unterstützung seinen Weg zurück in die Freiheit an die Station. Im Test mussten wir den Deebot T20 Omni nicht einmal aus einer aussichtslosen Situation befreien und woanders platzieren. Der Ecovacs Deebot T20 manövriert sich problemlos durch Eure Wohnung. / © nextpit