Eure sensiblen Daten sind im Netz? Google sagt Bescheid und hilft beim Löschen!

Google hat die Funktion "Ergebnisse über dich entfernen" im vergangenen Jahr als Tool zum Schutz der Privatsphäre bei der Suche eingeführt. In einem neuen Update wird die Funktion, die jetzt treffend "Ergebnisse über dich" heißt, verbessert, indem Nutzer automatisch benachrichtigt werden, wenn ihre persönlichen Informationen und Details in den Suchergebnissen erscheinen. Außerdem gibt es mit dieser Version zwei Verbesserungen.

Werdet benachrichtigt, wenn persönliche Daten in Suchergebnissen auftreten

Mit der Initiative "Results about you" will Google seinen Nutzern helfen, ihre Privatsphäre im World Wide Web zu schützen. Mit dem neuen Update macht es der Internet-Suchriese noch einfacher, persönliche Informationen zu finden und zu verwalten.

Die Beta-Suchfunktion, die zuerst für Nutzer/innen in den USA in englischer Sprache verfügbar ist, benachrichtigt Euch, wenn sensible Daten erkannt und in die Web-Ergebnisse aufgenommen werden. Dazu gehören u. a. Ausweise, persönliche Bilder, Telefonnummern und Wohnadressen. Anschließend könnt Ihr die Löschung dieser Daten beantragen.

Um Suchergebnisse mit euren sensiblen persönlichen Daten zu entfernen, könnt Ihr in den Einstellungen Eures Google-Kontos auf den Abschnitt "Ergebnisse über Euch" tippen. / © Google

So löscht Ihr persönliche Daten aus dem Internet über das Tool

Der Prozess und das Tool können über das Dashboard deiner Google-App auf mobilen Geräten aufgerufen werden. In den Einstellungen des Google-Kontos könnt Ihr auf Euer Profilbild tippen, nach unten scrollen und "Ergebnisse über dich" auswählen. Diese Funktion befindet sich noch in der Beta-Phase und wird laut Google bald in weiteren Ländern und in anderen Sprachen verfügbar sein.

Die neuen Suchergebnisse von Google blenden jetzt heikle Inhalte in Websuchergebnissen für minderjährige Nutzer und Kinder aus. / © Google

Eine weitere Sicherheitsfunktion, die das Unternehmen hinzugefügt hat, ist das automatische Verblurren von Inhalten, die für Erwachsene bestimmt sind oder Gewaltdarstellungen zeigen. Sie gilt für Bilder und Video-Miniaturansichten, was ein großer Schutz für Minderjährige und Kinder ist. Google wird den Modus noch in diesem Monat weltweit freigeben – und es wird die Möglichkeit geben, ihn zu deaktivieren oder durch den Administrator in Einrichtungen und Schulen zu verwalten.

Auf der anderen Seite sagte Google, man wolle den Nutzern ermöglichen, persönliche Bilder, die nicht mehr in Suchergebnissen angezeigt oder ohne Zustimmung verwendet werden sollen, einfach zu entfernen. Dazu werde es künftig ein Online-Formular geben. Die Änderung baut auf den bestehenden Richtlinien des Unternehmens auf.

Affiliate Angebot Google Pixel 7a Kürzlich gestartet, schon ist das Google Pixel 7a auf Amazon immerhin 20 Euro günstiger. Zur Geräte-Datenbank

Was denkt Ihr über die verschiedenen Verbesserungen der Online-Sicherheit in der Google-Suche und im Web? Welche anderen Funktionen sollte Google in Zukunft hinzufügen?