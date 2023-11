Sony Xperia 10 V: Bestpreis des 21:9-Sony-Smartphones in der Black Friday Week

Sony-Smartphones erfreuen sich von jeher einer ganz speziellen Fangemeinde. Liegt es wie bei dem aktuell zum Bestpreis erhältlichen Sony Xperia 10 V am speziellen 21:9-Format? Oder daran, dass Sony im Jahre 2023 eisern an der 3,5-mm-Klinkenbuchse und dem microSD-Slot festhält? Eine Frage, die Ihr uns vermutlich beantworten könnt. Doch das Mittelklasse-Smartphone von Sony ist aktuell bei den "Black Friday Week"-Angeboten von Amazon erhältlich und wir checken für Euch den Deal auf Herz und Nieren!

Das Sony Xperia 10 V im Schnäppchen-Deal

Ich will gar nicht lang um den heißen Brei herumreden: Das Sony Xperia 10 V ist nicht jedermanns Geschmack. Schuld sind für den Großteil der Bevölkerung zwei Dinge: Der ungewöhnliche Formfaktor, welcher durch das 21:9-Display verursacht wird, und der Preis. Letzterer liegt laut unverbindlicher Empfehlung bei 449 Euro, was eine Menge Holz für ein Android-Smartphone mit einem durchschnittlichen Snapdragon-695-Prozessor ist.

Amazon bietet in seiner Black Friday Week (11. bis 27. November) das Mittelklasse-Smartphone zu einem Preis von 279,99 Euro, was nach unserer Recherche das absolut beste Angebot seit Existenz des Android-14-Boliden ist. Der bisherige Tiefstpreis kam von Media Markt und Saturn und lag bei 289 Euro.

Und was kann das Sony Xperia 10 V?

Das 155 x 68 x 8,3 mm große Sony Xperia 10 V (Mark Fünf gesprochen) ist bei einem Gewicht von 159 g in den Farben Holunderweiß, Gojischwarz, Salbeigrün und Lavendel erhältlich. Das sogenannte 6,1 Zoll große Triluminus-Display ist vermutlich der größte Vor- und Nachteil in Einem. Dafür spricht das Kinoformat mit einer Auflösung von 2.520 x 1.080 px und einem Corning-Gorilla-Glass-Victus-Schutz. Unvorteilhaft ist dagegen die eher veraltete Bildwiederholrate von maximal 60 Hz – bei einer Abtastrate von 120 Hz. Gut, Apple bietet in seinem iPhone 15 (Test) auch nicht mehr.

Superlaaaaang: Das Display kommt wieder im 21:9-Format. / © nextpit

Im nextpit-Test hat die 48-MP-Hauptkamera nur bedingt überzeugt: Die Dreifach-Kamera konnte Ben insgesamt nicht vom Hocker reißen, was in dieser Preisklasse zugegebenermaßen aber auch schwierig ist. Immerhin: Beim Zoomen schlägt sich die Kamera vergleichsweise gut.

Abgerundet wird das Sony Xperia 10 V von einem 5.000 mAh starken Akku mit einer nextpit-zertifiziert langen Ausdauer und ohne Möglichkeit, kabellos zu laden. Dazu gibt's noch Stereosound, 6 GB RAM und 128 GB internen UFS-Programmspeicher. Zu wenig? Dann dürft Ihr als Besitzerin oder Besitzer eines Sony-Smartphones mithilfe einer microSD-Speicherkarte den Platz um bis zu einem Terabyte erweitern!

Ist das Sony Xperia 10 V eine Empfehlung wert?

Auch diese Frage gehen die Trüffelnasen der nextpit auf den Grund. Ausgehend von der UVP müssten wir Euch zum Kauf zwingen! Bei dem "Black Friday Week"-Deal von Amazon handelt es sich zwar um den absoluten Tiefstpreis. Mit einer Bewertung von 3,5 Sternen schlägt sich das Smartphone im Test gut und ist ein Tipp für echte Sony-Fans.

Gegner des microSD-Kartenslots und dem 21:9-Format sollten sich unter Umständen mal unsere Vergleichstabelle zu Gemüte führen:

Und? Zu welcher Fraktion gehört Ihr: Sony-Fan oder eher nicht? Schreibt uns gern Eure Meinung zu unserem Dealangebot unten in die Kommentare. Vielleicht ist Euch ja auch etwas Tolles über den Weg gelaufen, über das wir berichten sollten – lasst es uns wissen!