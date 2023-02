Poco X5 Pro 5G im Test: SO geht Mittelklasse!

Das Poco X5 Pro 5G ist der neueste Versuch Xiaomis, uns ein günstiges und technisch starkes Mittelklasse-Smartphone zu kredenzen. Günstig ist es mit einem Preis ab aktuell 299,90 € für Vorbesteller, aber überzeugt es auch technisch? Finden wir es raus – jetzt und hier im NextPit-Test.

Bewertung

Pro Schönes Display mit 120 Hz

Vernünftige Performance

Gute Hauptkamera

Lange Akkulaufzeit

Schnelles Quick-Charging mit 67 Watt

Stereo-Lautsprecher

3,5 mm Klinkenanschluss

Dolby Vision + Dolby Audio Contra Kein großes Update gegenüber dem Vorgänger

Kein microSD

Kommt noch mit Android 12

Preis und Verfügbarkeit Das Poco X5 Pro 5G ist seit Februar zu haben – in zwei Speichervarianten und in drei Farbvarianten. Zur Auswahl stehen die Farben gelb, blau und schwarz. Die Speicher-Optionen inklusive Preis lauten: 6 GB RAM + 128 GB interner Speicher: 349,90 €

8 GB RAM + 256 GB interner Speicher: 399,90 € Wir kennen das ja von Poco schon, dass die gerne mit Frühbucherrabatten locken. Das ist auch in diesem Fall so. Da wird es jetzt aber ein wenig tricky: Poco nennt in der Pressemitteilung nämlich rabattierte Preise von 319 und 369 Euro, wenn Ihr bis zum 13. Februar zuschlagt. Auf der Aktionsseite allerdings geht der Spaß mit 299,90 € noch einmal 20 € günstiger los. So oder so: Vielleicht solltet Ihr bei Bedarf nicht den 13. Februar abwarten und Euch schleunigst das 299,90-Euro-Angebot klarmachen.

Design Das Poco X5 Pro 5G ist trotz identischer Display-Größe sogar kompakter als das Poco X5 5G. Optisch bleibt sich Poco hier treu, gestaltet das Pro-Modell jedoch etwas kantiger als das Basismodell. Vorteile: Gute Verarbeitung

Schöne, matte Rückseite

3,5 mm Klinkenanschluss Nachteile: Keine Unterstützung für microSD-Karten

Keine IP-Zertifizierung

Wuchtiger Kamerabuckel Würde ich mäkeln wollen, würde ich das Poco X5 Pro optisch als ähnlich unspektakulär wie das Poco X5 bezeichnen. Es sind allerdings keine hundertprozentigen Zwillinge: Mit 162,91 x 76,03 x 7,9 mm ist das Gerät schlanker geworden und wiegt mit 181 Gramm auch weniger. Übrigens ist es damit auch gegenüber dem Vorgänger Poco X4 Pro geschrumpft. Oben zentral im Display befindet sich das Punch-Hole für die Selfie-Cam. / © NextPit Anders ist zudem das kantigere Design gegenüber dem Poco X5, was ein ganz kleines bisschen Apple-Spirit zu mir herüberbläst. Exakt wie beim Poco X5 im Test kippelt aber auch das Pro-Modell angesichts des stark erhobenen Kamerabuckels, wenn Ihr es auf den Tisch legt. Ansonsten fasst sich das Smartphone gut an, liegt gut in der Hand und macht einen hochwertig verarbeiteten Eindruck. Poco schickte mir das Testgerät in Schwarz, was dank der matten Oberfläche sowohl gut aussieht als auch Fingerabdrücke vermeidet. Alternativ könnt Ihr Euch das Gerät auch noch in den Farben Gelb oder Blau schnappen. Der Blick von der Seite offenbart uns die seitlichen Buttons und die hervorstehende Kamerainsel. / © NextPit Poco kombiniert hier wieder Polycarbonat auf der Rückseite mit Glas – in diesem Fall Corning Gorilla Glass 5 – auf der Vorderseite. Der Blick ums Gerät offenbart uns unterhalb der Lautstärkewippe einen Power-Button, der auch als sehr präziser und responsiver Fingerabdruckscanner fungiert. Der SIM-Schlitten unten nimmt wie beim Poco X5 auch zwei SIM-Karten auf. Blöderweise ist es aber kein Hybrid-Slot – microSD-Karten nimmt das Gerät also nicht auf. Ein Lautsprecher und ein 3,5-mm-Klinkenanschluss an der Oberseite – beides nicht selbstverständlich. / © NextPit Eine offizielle IP-Zertifizierung gibt es nicht, wobei verschiedentlich im Vorfeld zumindest von IP53 die Rede war. Dafür hat Poco dem Handy aber sowohl einen Anschluss für die 3,5-mm-Audioklinke verpasst und Stereo-Sound! Damit merzt man eine Schwäche des Basismodells aus, was für mich aber das Weglassen der microSD-Funktionalität noch ärgerlicher macht.

Display: Das kann sich sehen lassen Das 6,67 Zoll große AMOLED-Display löst mit 2.400 x 1.080 px auf, bietet 120 Hz Bildwiederholrate und eine maximale Helligkeit von 900 Nits. Da ist das Poco X5 heller! Vorteile: Schönes AMOLED-Panel

120 Hz Bildwiederholrate

Dolby Vision Nachteile: Weniger hell als der Vorgänger Das AMOLED-Display ist nicht das allerhellste, überzeugt aber dennoch. / © NextPit Ein "Flow AMOLED DotDisplay" hat sich Poco ausgedacht und spricht dabei von einem flexiblen Display. Allerdings bieten uns die Chinesen hier nicht etwa ein Foldable, sondern reduzieren durch eine neue Bauweise die Dicke des Geräts. Auf dem Papier bietet uns das Panel auch alles, was in dieser Preisklasse abgehakt gehört: 120 Hz Bildwiederholrate, FullHD+-Auflösung, Dolby Vision und HDR10+-Unterstützung. Lest auch: Das sind die besten Smartphones unter 300 Euro Die Blickwinkel sind stabil, die Farben kippen also nicht um, wenn Ihr seitlich draufschaut und auch generell gefällt mir das Display klasse. Einziges Manko vielleicht: Die Spitzenhelligkeit wird mit 900 Nits angegeben, im Normalbetrieb sind es 500 Nits. Das Poco X4 Pro ist heller, selbst das Poco X5 bietet mehr. Das ist aber kein Drama, denn auf meiner Runde eben bereitete mir auch die erfreuliche Februar-Sonne keine ernsthaften Probleme.

Software: Viel Bloatware, kein Android 13 MIUI 14 klingt erstmal super, aber Poco gibt uns dennoch nur Android 12. Luft nach oben gibt es bei der Android-Oberfläche auch wegen der vielen vorinstallierten Bloatware. Vorteile: Umfangreiche MIUI-14-Oberfläche

Viele Anpassungsmöglichkeiten Nachteile: Nur Android 12

Viel Bloatware

Nur zwei Jahre Android-Updates Freunde von unsinnig viel vorinstallierter Software klatschen beim Poco X5 Pro begeistert in die Hände. Wie das X5 hat Poco auch das Pro-Modell bis unters Dach mit sehr viel unnötigem Kram zugeschaufelt. Das ist kein wirkliches Drama, da Ihr die Werbung unter MIUI ja loswerden könnt, nervt aber trotzdem. Noch mehr stresst mich allerdings, dass wir mittlerweile die erste Developers-Preview von Android 14 kennen und denn noch nagelneue Smartphones mit Android 12 ausgeliefert werden. Weiterlesen: Diese Xiaomi-Smartphones erhalten Android 13 Immerhin ist aber MIUI 14 am Start, Poco bzw. Xiaomi ist da herrlich inkonsistent. Ich persönlich mag schlichte Android-Overlays mehr, aber MIUI hat sehr viele Fans und die dürften sich auf dem Poco X5 Pro somit schnell zurechtfinden. Flott ist die Software zu dem und bietet Euch viele Einstellungen und Anpassungsmöglichkeiten. Zum Thema: MIUI 13 im ausführlichen Test

15 tolle Tipps für MIUI Ein Always-On-Display ist auch am Start, allerdings ist das eher so "semi-always-on": Ihr müsst immer erst einmal aufs ausgeschaltete Display ballern, bis es sich bequemt Euch die Uhrzeit oder aufgelaufenen Benachrichtigungen anzuzeigen. Wie beim Poco X5 gefallen mir auch beim X5 Pro die blau aufleuchtenden (Ihr könnt die Farbe auch ändern) Display-Ränder, die eingegangene Benachrichtigungen ankündigen. Lest auch: So lange werden Handys von Xiaomi, Samsung und anderen Herstellern aktualisiert Ein Satz noch zu den Updates: Zwei Jahre dürft Ihr von Xiaomi erwarten, was für Euch bedeutet, dass nach dem jüngst erstmals verfügbaren Android 14 schon Schicht im Schacht ist. Sicherheitsupdates gibt es für drei Jahre. Hier darf Xiaomi äh Poco aber gerne noch besser werden.

Performance und Hardware Poco verbaut im X5 Pro einen Snapdragon 778G und koppelt ihn mit bis zu 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Schade, dass letzerer nicht mehr erweiterbar ist. Vorteile: Vernünftige Performance

keine übertriebene Hitzeentwicklung

Stereo-Speaker

5G Nachteile: kein microSD Poco stopft den etablierten Snapdragon 778G ins Poco X5 Pro. Der verrichtet in vielen Geräten wie dem Xiaomi 12 Lite (Test) seine Arbeit und das, ohne übermäßig zu erhitzen. Perfekte Gaming-Machine? Na ja, natürlich ist da ein wenig Luft nach oben, wenn Ihr Euch SoC-Monster der Spitzenklasse als Vergleich heranzieht. Alles, was Ihr über die SoCs der Mittelklasse wissen solltet. Aber mein Review-gestähltes Genshin Impact lässt sich angenehm spielen und das nicht nur auf niedrigsten Grafikeinstellungen. Auch bei der generellen Bedienung des Geräts hängt und ruckelt nichts, Apps starten flott. Glaubt mir hier wieder keiner? Na gut, dann schaut unten auf die Tabelle. Da seht Ihr, dass das Poco X5 Pro im Wild-Life-Stress-Test von 3D Mark sowohl das Motorola Edge 30 Neo (Test) als auch das Galaxy A53 (Test) ordentlich versägt. Poco X5 Pro 5G Motorola Edge 30 Neo Samsung Galaxy A53 OnePlus Nord 2 Google Pixel 6a 3D Mark Wild Life 2.457 1.205 2.280 4.175 5.762 3D Mark Wild Life Stress Test Bester Loop: 2.459 Schlechtester Loop: 2.438 Bester Loop: 1.208 Schlechtester Loop: 1.109 Bester Loop: 2.298

Schlechtester Loop: 2293 Bester Loop: 4181

Schlechtester Loop: 2515 Bester Loop: 4.941

Schlechtester Loop: 2.860 Geekbench 5 Single: 768

Multi: 2.685 Single: 1.208

Multi: 4.310 Single: 1.155

Multi: 3.356 Single: 811

Multi: 2.690 Single: 1.038

Multi: 2.890 Beim Speicher gibt es ebenfalls Altbewährtes in Form der Kombi 6/128 GB bzw. 8/256 GB. Vielleicht ist der UFS-2.2-Speicher nicht mehr ganz "state of the art", aber absolut legitim in dieser Preisklasse. Mich nervt allerdings die plötzliche microSD-Allergie des Poco-Phones. Beim Vorgänger war der Speicher noch erweiterbar. Dual-SIM ja, microSD nein. Sad. / © NextPit Auch in Sachen Konnektivität geht das Poco X5 Pro 5G klar. "5G" steckt ja bereits im Namen, dazu wird NFC unterstützt, Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6. Die letzten beiden sind ein Update gegenüber dem Vorgänger und Poco X5, wo Bluetooth 5.1 sowie Wi-Fi 5 ausreichen müssen. Es sei auch noch erwähnt, dass uns Poco hier Stereo-Sound liefert. Im Gegensatz zum Poco X5 gibt es also zwei Speaker. Die klingen für mein Empfinden auch ganz ordentlich, wobei es ein wenig kratzig wird, wenn Ihr volles Pfund aufdreht. So wie sich Poco fürs Display den Dolby-Vision-Stempel abgeholt hat, gibt es beim Sound Dolby Atmos.

Kamera: Erst kommen 108 MP – dann lange nichts Poco setzt wie beim X4 Pro auf eine 108-MP-Kamera, die ordentlich abliefert. Dazu gesellen sich eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 MP und eine 2-MP-Makro-Kamera. Vorn schließlich sitzt eine ordentliche Knipse mit 16 MP. Vorteile: Tolle Hauptkamera

4K-Videos möglich Nachteile: Kein wirkliches Update zum Vorgänger

Ultraweitwinkel deutlich schwächer als die Hauptkamera

2 MP Makrosensor (das muss echt aufhören) So, lasst uns mal schauen, was uns Poco da fürs Kamera-Büffett auftischt: 108 MP-Hauptkamera - Blende: f/1.9

8 MP-Ultraweitwinkelkamera - FOV 120°

2 MP-Makrokamera - Blende: f/2.4

16 MP-Frontkamera - Blende: f/2.4 Das Kamera-Setup erinnert stark an den Vorgänger Poco X4 Pro. / © NextPit Das klingt routiniert und auch angemessen für dieses Preissegment des Smartphone-Marktes. Trotzdem: Wenn ich da wieder diesen 2-MP-Makro-Mist sehe, könnte ich durchdrehen. Ist das echt immer noch ein Marketing-Trick, auf den jemand reinfällt? Ganz ehrlich, liebe Hersteller: Lasst die Dinger bitte weg. Braucht niemand wirklich – und Ihr könntet sogar noch Materialkosten einsparen. Samsungs 108-MP-Sensor verrichtet wie im Vorgänger wieder routiniert seine Arbeit und liefert zumindest unter guten Bedingungen amtliche Fotos ab. Die Farben sind realistisch (was sich im HDR-Modus ein wenig ändert), Ihr fangt viele Details ein und alles sieht knackig scharf aus. Je schlechter das Licht, desto mehr bröckelt dann auch diese souveräne Leistung – ist ja auch klar. Nachts werden Eure Fotos also deutlich verrauschter, wobei ich in den nächtlichen Straßen Dortmunds auch ein paar ordentliche Fotos machen konnte, vor allem mit Nachtmodus. Der verpasst Euren Bildern mehr Details, hellt manchmal aber auch die Szenerie zu sehr auf. Dank 9-in-1-Pixelbinning schießt Ihr übrigens 12-MP-Fotos. Wer mag, bemüht den 108-MP-Modus für detailreichere Aufnahmen – irgendwer muss ja schließlich den Speicher ausreizen, nicht wahr? Den Ultraweitwinkel-Sensor finde ich da deutlich schwächer, was angesichts der 8 MP nun allerdings auch nicht so völlig aus dem Nichts kommt. Es rauscht gerade bei weniger optimalen Bedingungen zu sehr und nachts – ach, lasst uns nicht über nachts reden. Wenn wir uns darauf einigen können, dass Ihr nur die Hauptkamera einsetzt, könnt Ihr mit dem Poco X5 Pro wirklich glücklich werden. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es keine optische Bildstabilisierung gibt und keinen optischen Zoom. Wir spielen hier in der 300-Euro-League, nicht vergessen! Wollt Ihr zoomen, überlegt Euch, lieber den 108-MP-Modus zu nehmen und den gewünschten Ausschnitt auszuschneiden. Was noch? Ach ja: 4K-Videos könnt Ihr mit 30 fps erstellen – immerhin ein Trick, den der Vorgänger nicht beherrschte. Die Front-Cam schließlich geht klar, sticht aber auch nicht wirklich heraus. Porträtfotos gelingen auch damit selbstverständlich, es wird dabei auch Motiv schön vom Hintergrund getrennt. Unterm Strich bleibt ein Kamera-Array, was fast exakt so schon im Poco X4 Pro überzeugen konnte, allerdings auch nicht signifikant verbessert wurde. Ihr bekommt fürs Geld also definitiv eine faire Kameraleistung – habt Ihr aber den Vorgänger, könnt Ihr Euch das Upgrade schenken. Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera, Zoom x2 © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Hauptkamera, Zoom x2 © NextPit Hauptkamera, Zoom x5 © NextPit Hauptkamera, Zoom x10 © NextPit Selfie © NextPit Porträtmodus der Selfie-Cam © NextPit Porträtmodus der Hauptkamera – So begeistert sehe ich übrigens aus, wenn ich mich 3x hintereinander fotografiere. © NextPit Selfie © NextPit Porträtmodus der Selfie-Cam © NextPit Selfie-Cam mit Nachtmodus © NextPit Hauptkamera ohne Nachtmodus © NextPit Hauptkamera mit Nachtmodus © NextPit Hauptkamera ohne Nachtmodus © NextPit Hauptkamera mit Nachtmodus © NextPit Hauptkamera mit Nachtmodus © NextPit Ultraweitwinkel mit Nachtmodus © NextPit Hauptkamera ohne Nachtmodus © NextPit Hauptkamera mit Nachtmodus © NextPit Ultraweitwinkel ohne Nachtmodus © NextPit Ultraweitwinkel mit Nachtmodus © NextPit Hauptkamera ohne Nachtmodus © NextPit Hauptkamera mit Nachtmodus © NextPit

Akkulaufzeit Das Poco X5 Pro 5G lädt mit flotten 67 Watt und der Akku hat mit 5.000 mAh die mittlerweile gängige Kapazität für die Mittelklasse. Daumen hoch für diese Kombination. Vorteile: Großer Akku

Lange Akkulaufzeit

Schnelles Quick-Charging mit 67 Watt

Ladegerät im Lieferumfang enthalten Nachteile: – Ja, ich weiß: Antoine würde mir sicher eine rein zimmern wollen dafür, dass ich 67-Watt-Laden als "schnell" bezeichne. Aber a) ist es im Vergleich zu den 33 Watt beim Poco X5 tatsächlich schnell und b) absolut ausreichend. Immerhin pumpt Ihr 30 Prozent in sieben Minuten ins Gerät und sorgt dafür, dass Ihr im Normalbetrieb sicher wieder zehn Stunden lang Ruhe habt. Da ich Euch natürlich noch präziser informieren möchte, was dieser Hobel akkutechnisch auf der Pfanne hat, gebe ich Euch natürlich noch einen Benchmark-Test an die Hand: Im PC-Mark-Test bei 200 Nits Helligkeit und im Flugmodus hält das Poco X5 Pro satte 13 Stunden und 45 Minuten durch. Das ist sehr ordentlich und bedeutet im Normaleinsatz, dass Ihr tendenziell nur jeden zweiten Tag auf die Pirsch nach 'ner Steckdose gehen müsst. 67 Watt: Kein Rekord, klar – aber mehr als ausreichend! / © NextPit Das Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten, Wireless Charging gibt es hingegen nicht. Finde ich schade, ist aber in dieser Preisklasse ohnehin bislang eher die Ausnahme.

Technische Daten Technische Daten des Poco X5 Pro 5G Produkt Poco X5 Pro 5G Abbildung Display 6,67 Zoll FHD+ AMOLED DotDisplay, 2.400 x 1.080 Pixel,

120 Hz Bildwiederholrate, Touch-Abtastrate 240 Hz Abmessungen 162,91 x 76,03 x 7,9 mm Gewicht 181 g SoC Snapdragon 778G Speicher 6/8 GB RAM

128/256 GB ROM Erweiterbarer Speicher – Software Android 12 mit MIUI 14 SIM Dual-SIM Hauptkamera 108 MP, (Blende f/1.9, 1/1,52" Sensorgröße) Ultraweitwinkel-Kamera 8 MP, (Blende f/2.2, FOV 120 °) Makro-Kamera 2 MP, (Blende f/2.4) Selfie 16 MP, (Blende f/2.4) Video 4K 3.840 × 2.160 | 30 Bilder/s Audio Stereo-Speaker, 3,5-mm-Klinkenbuchse, Dolby Atmos Akku 5.000 mAh Aufladen per Kabel 67 Watt Drahtloses Aufladen (Qi) – IP-Zertifizierung – Konnektivität Wi-Fi 6, 5G, NFC, Bluetooth 5.2, GPS Farben Gelb, Blau, Schwarz