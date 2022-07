Google Pixel 6a im Hands-on: Das Pixel in der richtigen Größe!

Das Google Pixel 6 Pro war meine größte Tech-Enttäuschung im letzten Jahr und sogar der Auslöser für meinen endgültigen Wechsel von Android zu iOS. Doch fast ein Jahr später scheint das Google Pixel 6a die Lücke zu füllen, die Googles letzte Smartphone-Generation hinterlassen hat. Ich habe das Pixel 6a in den Händen und hier sind meine ersten Eindrücke von diesem Mittelklasse-Gerät.

NEXTPITTV

Google Pixel 6a: Preis und Verfügbarkeit Das Google Pixel 6a wurde im Mai dieses Jahres angekündigt, ist aber erst seit heute – dem 21. Juli – vorbestellbar. In den Handel kommt das Handy dann endgültig am 28. Juli. Ihr findet das Gerät bei Amazon für 459 Euro in den Farben Chalk, Charcoal und Sage – und nur in einer Version mit 128 GB internem Speicher. Affiliate Angebot Google Pixel 6a Zur Geräte-Datenbank Ausgestattet mit Googles eigenem Tensor-Prozessor für eine bessere Leistung beim Machine-Learning, scheint das Pixel 6a die beste Option für diejenigen zu sein, die Ende 2021 den Anschluss an die Serie verloren hatten. Das Pixel 6a vertraut auf eine einseitige Platzierung der Buttons. / © NextPit

Kompaktes Design und großer Bildschirm Anders als das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro ist das mittlere Modell der Serie recht kompakt. Vor mir habe ich ein Pixel 6 Pro, ein Pixel 5 und ein Pixel 6a. Wenn man sich die drei Modelle anschaut, stellt man schnell fest, dass sich das Pixel 6a zwischen den beiden Modellen positioniert. Relevant: Google Pixel 6 im Test Mit einer nahezu identischen Designsprache wie der im letzten Jahr vorgestellten Modelle vertraut Google im Pixel 6a auf Gorilla Glass 3, einen Rahmen aus Aluminium und auf Polycarbonat auf der Rückseite. Diese Änderung bei den Materialien ist keine Überraschung, da das Modell in einer günstigeren Kategorie auf den Markt kommt. Aber auch wenn ich die Pro-Variante in der einen und den Midranger in der anderen Hand halte, ist der Unterschied zwischen Glas und Kunststoff auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Das hat mich wirklich überrascht. Obwohl Google auch auf den Visor genannten Kamerabalken vertraut, ist das Modul beim Pixel 6a weniger hervorstehend, was dem Smartphone ein eleganteres Aussehen verleiht. Übrigens, mit einem 6,1-Zoll-Display ist es sehr einfach, dieses Gerät mit einer Hand zu bedienen. Wenn ich nicht wüsste, dass es sich um ein Google-Smartphone handelt, würde ich es schon fast für ein Sony-Smartphone halten, wenn ich nur auf den Bildschirm schaue. Der Bildschirm des Google Pixel 6a bietet eine tolle Farbqualität und Helligkeit / © NextPit Wenn wir den Bildschirm entsperren, sehen wir ein klassisches Google-Gerät: Pixel Launcher, nur werkseitig installierte Google-Apps, Android 12 (aber seltsamerweise ist der Sicherheits-Patch auf den 5. April 2022 datiert). Zum Entsperren des Bildschirms müsst Ihr nur den im Display integrierten Fingerabdrucksensor verwenden. Herzrasen und ... ah eine perfekte Erkennung! Es scheint, als würde das neue A-Modell nicht unter den Schwächen des Pixel 6 und Pixel 6 Pro leiden. Lest auch: Android 12 im Test Obwohl mich das kompakte Design erfreut und der Fingerabdrucksensor-Test beim ersten Versuch bestanden wurde, ist das Pixel 6a am Ende des Tages immer noch ein Mittelklassegerät. Trotz der soliden Helligkeit des Displays und der ausgewogenen Farbdarstellung bietet der Bildschirm des Pixel 6a nur eine Bildwiederholrate von 60 Hertz. Das Pixel 5 und Pixel 6 bieten hingegen 90 Hertz. Mit anderen Worten, das Pixel 6a bietet die gleiche Bildwiederholfrequenz wie das iPhone 13 von Apple. Was das Design und die Qualität des Bildschirms betrifft, könnten meine ersten Eindrücke aber kaum besser sein. Die Griffigkeit ist hervorragend, das Anschauen von Videos ist auf diesem Display ein Vergnügen, und der Stereo-Sound sorgt für ein gutes Medienerlebnis. Allerdings hätte ich mir hier einen 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss gewünscht. Ohne P2-Kopfhörerbuchse muss man die Kabelverbindung über USB-C nutzen / © NextPit

Mit Googles Tensor-SoC Genau wie das Premium-Modell der Serie verwendet auch das Pixel 6a Googles eigenen Prozessor: das Tensor SoC . Laut Google bringt das System eine fünfmal bessere Leistung als beim Pixel 5a, das hierzulande nicht erschienen ist. Aber abgesehen von Benchmark-Daten und Testlabor-Statistiken – was hier wirklich zählt, sind die Funktionen des maschinellen Lernens, die es ermöglichen, zum Beispiel die Bilder von mit diesem Gerät aufgenommenen Videos zu optimieren. Ein wenig besorgniserregend ist, dass es das Pixel 6a nur in einer Speichervariante gibt: Mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Da es keine Möglichkeit gibt, den internen Speicherplatz zu erweitern, wird man bald auf die Cloud zurückgreifen müssen. Die Frontkamera des Pixel 6a hat 8MP und direkt über dem Sensor haben wir den Lautsprecher für Anrufe, der in Verbindung mit dem Lautsprecher auf der Unterseite arbeitet, um Stereo-Audio zu liefern / © NextPit Was die Leistung des Tensor-SoCs im Pixel 6a angeht, so laufen Multitasking und Web-Browsing ohne Verzögerungen oder Ruckler ab, der Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm funktioniert gut und die Bluetooth-Verbindung erfolgt mit geringer Latenz. Alles scheint an seinem Platz zu sein. Allerdings ... ... während eines nächtlichen Fototests hatte das Pixel 6a einen plötzlichen Temperaturanstieg. Ich glaube, dass dies durch die Bildverarbeitung verursacht wurde. Denn sobald ich bemerkte, dass das Gerät überhitzt war, schloss ich die Kamera-App und die Wärme wurde langsam abgeleitet. Leider konnte ich das gleiche Muster bei zwei weiteren Fotosessions beobachten. Mehr dazu im ausführlichen Test des Pixel 6a nächste Woche. Leider war es mir nicht möglich, Benchmark-Apps auf dem Pixel 6a auszuführen, entweder aufgrund mangelnder Unterstützung für das Gerät oder durch die Blockierung dieser Art von Apps.

Kamera: Abgespeckte Pixel-Qualität Seit ich vom Pixel zum iPhone gewechselt habe, vermisse ich vor allem die Kamera der Pixel-Serie. Und obwohl Google beim Thema Kamera gespart hat, macht das Pixel 6a auf den ersten Blick einen guten Job. Das 6a kommt mit den leistungsschwächsten Kamerasensoren der Pixel 6-Serie auf den Markt. Dafür sind smarte Kamerafunktionen wie Real Tone (für Hauttöne), Night Sight (für den Nachtmodus) und der Magic Eraser (zum Löschen von unerwünschten Elementen im Bild) an Bord. Kameramodul im Balkenformat, das das optische Design der Pixel 6-Serie beibehält / © NextPit Die einzigen Funktionen, die beim Pixel 6 und 6 Pro zu finden sind und bei diesem Modell nicht verfügbar sind, sind der Modus für Bewegungsunschärfe und Langzeitbelichtungen sowie Pro Res. Im Übrigen sind die Belichtungs- und Temperaturregler auf dem Bildschirm zugänglich, und sogar die Taste für die Videostabilisierung kann hier verwendet werden. Das Pixel 6a ist mit einem Dual-Kameramodul ausgestattet, das über ein 12,2-MP-Weitwinkelobjektiv und ein weiteres 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv verfügt. Die Frontkamera hingegen verfügt über 8 MP. Bilder, die mit dieser Kamera aufgenommen werden, sind farb- und kontrastreich, Fotos, die im Porträtmodus aufgenommen werden, kombinieren die KI von Googles Kamerasoftware, um Bilder mit sehr gut gelungenen Konturen zu liefern. Schaut Euch einige Beispiele an: Google Pixel 6a Hauptkamera mit 12 MP © NextPit Google Pixel 6a Hauptkamera – Porträtmodus © NextPit Google Pixel 6a Hauptkamera – Nachtmodus © NextPit Google Pixel 6a Selfie-Kamera - Porträtmodus © NextPit Google Pixel 6a Selfiekamera – Porträtmodus © NextPit

Akku: Beachtliche Größe, langsames Quick-Charging Die Akkukapazität beträgt 4.410 mAh und reicht laut Google aus, um das Gerät bis zu 24 Stunden in Betrieb zu halten. Um das Pixel 6a aufzuladen, müsst Ihr Euch jedoch ein Ladegerät kaufen, da im Lieferumfang keins enthalten ist. Auch die Ladeleistung des Pixel 6a ist mit maximal 18 Watt sehr gering. Gerade im Vergleich zu Ladetechnologien wie OnePlus Warp Charge, zum Beispiel, reicht das auch in dieser Preisklasse nicht mehr aus. Ein weiterer Nachteil ist das fehlende Quick-Charging. Da es sich hier noch um einen vorläufigen Test handelt, muss ich Euch weitere Informationen über die Akkulaufzeit des Pixel 6a erst noch schuldig bleiben.

Google Pixel 6a: Technische Daten Technische Daten Name des Geräts Google Pixel 6a Bild Bildschirm 6,1-Zoll-OLED, Auflösung

1080 x 2400 Pixel (429 PPP), 60 Hertz Bildwiederholfrequenz SoC Google Tensor

2x ARM Cortex-X1 @ 2,80 GHz

2x ARM Cortex-A76 mit 2,25 GHz

4x ARM Cortex-A55 @ 1,80 GHz

20x ARM Mali-G78 (Grafikprozessor) Speicher

(variiert je nach Region) 6 GB LPDDR5-6400 RAM

128 Speicherplätze in UFS 3.1 Software Android 12 (Android-Sicherheitsupdate: 5. April 2022) Erweiterbarer Speicher Keine Hauptkamera 12,2 MP | f1.7 Blende | 27 mm Brennweite | 1,4 µm Sensorgröße | Dual Pixel PDAF | OIS Ultra-Weitwinkel-Kamera 12,2 MP | f/2.2 Blende | 17 mm Brennweite | 114° Blickwinkel Teleobjektiv Keine Video 4K bei 30/60 fps (Rückseite)

1080p bei 30 fps (Vorderseite) Selfie 8 MP | Blende f/2.0 | Sensorgröße 1,12 µm Audio Stereo-Lautsprecher Akku 4410 mAh Aufladen per Kabel Max. 18 W Kabelloses Laden (Qi) Nein UWB Nein