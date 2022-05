Samsung Galaxy A53 im Test: Über dem Durchschnitt

Im realen Einsatz wie Call of Duty Mobile und Genshin Impact zeigte das Samsung Galaxy A53 wie erwartet eine stabile Leistung bei mittleren oder niedrigen Grafikeinstellungen – einschließlich der Möglichkeit, die Framerate in CoD:M zu erhöhen, wenn man die visuellen Optionen herabsetzt. Das Smartphone kann in Sachen Bildqualität zwar nicht mit Flaggschiffen mithalten, bietet aber eine konkurrenzfähige Leistung für sein Marktsegment. Das Einzige, was fehlt, ist ein besseres Spiele-Overlay, wie es Oppo / OnePlus und Xiaomi anbieten .

Bekanntes Kameramodul

Das Kameramodul des Galaxy A53 verfügt über dieselben Spezifikationen wie beim Vorgänger: Ein 64-Megapixel-Hauptsensor mit Phasendetektions-Autofokus (PDAF) und optischer Bildstabilisierung (OIS), eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera mit 123° Sichtfeld und zwei 5-MP-Sensoren für Makroaufnahmen und Tiefenerkennung.

Gefällt:

Gute Bildqualität bei Tageslichtaufnahmen

Anständige Nachtaufnahmen

Optische Bildstabilisierung (OIS)

Es gelingen durchaus anständige Makro-Aufnahmen

Gefällt nicht:

Kein Teleobjektiv

Im Wesentlichen unverändert gegenüber der A52

Im Allgemeinen waren die Bilder tagsüber recht gut, mit der üblichen Farbverarbeitung, für die Samsung bekannt ist, und mit erhöhtem Kontrast. Ähnlich wie mein Kollege Ben bei seinem Test des Galaxy A52 5G stellte ich einige Unterschiede bei den Farben der Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkameras fest, letztere mit leicht verwaschenen Ergebnissen.

Die technischen Daten und sogar das Design basieren auf dem der A52 / © NextPit

Ohne dediziertes Teleobjektiv verlässt sich das Galaxy A53 auf den digitalen Zoom für Nahaufnahmen, mit den üblichen Ergebnissen. Die Ergebnisse bis zum 2-fachen Vergrößerungsfaktor sind in der Regel gut, aber darüber hinaus – wie bei den Fotos mit 5-fachem Zoom in der Galerie unten fehlt es den Bildern an Details.

Und nachdem ich einige Smartphones mit 2-MP-Makrokameras getestet habe, sind die 5 MP, die das Galaxy A53 bietet, sehr willkommen. Die resultierenden Bilder waren zwar weit davon entfernt, umwerfend zu sein, und die meisten Aufnahmen waren zu stark verrauscht, aber mit ein wenig Geduld (und einer ruhigen Hand) können ansprechende Bilder entstehen.

Was die Leistung bei Nacht betrifft, so wiederholt die A53 die Qualitäten der A52, mit etwas mehr Details in den richtigen Situationen. Ich persönlich finde, dass sich die Ergebnisse in den meisten Fällen nicht allzu sehr vom Standardmodus unterscheiden.

Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera 1-fach-Zoom © NextPit Hauptkamera 2-fach-Zoom (digital) © NextPit Hauptkamera 5-fach-Zoom (digital) © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera ohne Zoom © NextPit Hauptkamera 2-fach-Zoom (digital) © NextPit Hauptkamera 5-fach-Zoom (digital) © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera ohne Zoom © NextPit Hauptkamera 2-fach-Zoom (digital) © NextPit Hauptkamera 5-fach-Zoom (digital) © NextPit Hauptkamera 1-fach-Zoom – Nachtmodus aus © NextPit Hauptkamera 1-fach-Zoom – Nachtmodus an © NextPit Hauptkamera 2-fach-Zoom – Nachtmodus aus © NextPit Hauptkamera 2-fach-Zoom – Nachtmodus an © NextPit Hauptkamera 1-fach-Zoom – Nachtmodus aus © NextPit Hauptkamera 1-fach-Zoom – Nachtmodus an © NextPit Makrofoto © NextPit Selfie - Standard © NextPit Selfie – Porträtmodus an © NextPit Selfie im Weitwinkel © NextPit Selfie im Weitwinkel – Porträtmodus an © NextPit

Wenn es um Selfies geht, schneidet das Galaxy A53 mit seiner 32-Megapixel-Kamera gut ab – wieder mit den gleichen Spezifikationen wie beim A52 – sowohl im normalen als auch im Weitwinkelmodus, mit einem guten Maß an Details und Farbwiedergabe. Und der Porträtmodus funktionierte wie gewünscht, mit einer guten Abzeichnung zwischen Vorder- und Hintergrund.

Kurz gesagt, die Kameraeigenschaften des Galaxy A53 sind größtenteils die gleichen wie die des A52, was schade ist, vor allem weil Samsung sich dafür entschieden hat, kein Teleobjektiv in seine Galaxy A-Reihe von 2022 aufzunehmen, nicht einmal beim A73, das nur in wenigen Märkten angeboten wird.