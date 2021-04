Samsung Galaxy A52 5G im Test: Solide Mittelklasse für die nächsten 4 Jahre

Das Galaxy A51 war eines der erfolgreichsten Samsung-Handys überhaupt und bot in der Tat ein gutes Preis-Leistungs-Qualitäts-Verhältnis. Dieses Konzept soll mit dem Galaxy A52 5G nun nicht nur besser, sondern auch zukunftssicherer werden. NextPit hat das Handy mit dem Zukunftsfunk und vier Jahren an Sicherheit-Updates für Euch getestet.

Bewertung

Pro ✓ Sehr schickes 120-Hertz-AMOLED-Display

✓ Gute Akkulaufzeit

✓ Gute Hauptkamera

✓ IP-Zertifizierung

✓ Schöne Verarbeitung

✓ 4 Jahre Sicherheits-Updates Contra ✕ Nicht-Hauptkameras überzeugen nicht so

✕ SoC kommt schnell an seine Grenzen

✕ Schnellladetechnologie hinter der Konkurrenz

✕ Keine Telekamera

✕ Grausamer Vibrationsmotor

Display & Handling Starten wir aber mit einem der echten Glanzlichter des Galaxy A52 5G! Dem 6,5 Zoll großen Super AMOLED-Display mit Full HD+-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Obwohl das Display dieselbe Größe hat, ist das Galaxy A52 5G mit Maßen von 75,1 x 159,9 x 8,4 Millimetern ein bisschen größer als das Galaxy A51 mit 158,5 x 73,6 x 7,9mm. Das Gewicht ist ebenfalls von 172 Gramm auf 189 Gramm angewachsen. Hat mir gefallen Superhelles und flüssiges Display

Winzige Notch

IP67

Solide Verarbeitung trotz Plastikgehäuse

Knöpfe mit guten Druckpunkten Hat mir nicht gefallen Design ein bisschen fade

Keine Glasrückseite

Superschwammiger Vibrationsmotor Samsung stellt neben Smartphones vor allem auch Displays her und hat in der Vergangenheit sogar Apple mit OLED-Panels versorgt. Dieses Know-How tröpfelt immer auch auf die günstigeren Samsung-Handys hinunter. Somit findet man nicht nur in den teuren Geräten der S21-Serie hochwertige Super-AMOLED-Panels, sondern eben auch im Galaxy A52 5G. Durch die Displaytechnologie ist die Anzeige des 6,5 Zoll großen Displays schön hell und liegt mit maximaler Helligkeit sogar optisch mit dem iPhone 12 Pro Max auf einer Wellenlänge. Während die FHD+-Auflösung dem Apple-Handy hinterherhinkt, kann das Galaxy A52 5G mit einer hohen Bildwiederholrate punkten. Alle drei Mittelklasse-Handys von Samsung aus dem Jahr 2021 glänzen mit 120 Hertz und in meinen Augen sieht die Anzeige dadurch besonders flüssig aus. Menüs, durch die Ihr hindurchscrollt und die System-Animationen sind butterweich. Während ich nach wie vor behaupte, dabei einen echten Unterschied zu sehen, ist dieses Feature für viele NextPit-Leser aber weniger relevant. Schaut doch mal in unserem Slack-Fight über OLED vs. 120-Hertz-LCD vorbei. Das Galaxy A52 5G ist ein bisschen dicker geworden als das A51. / © NextPit Das Display bestimmt die Haptik eines Smartphones natürlich maßgeblich und mit 6,5 Zoll ist das Handy ein guter Mix aus recht groß und kompakt. Da die Dicke auf 8,4 Millimeter angewachsen ist, wirkt das Galaxy A52 aber recht klobig. Die hochwertige Verarbeitung und das etwas höhere Gewicht von 189 Gramm bringen aber eine gewisse Wertigkeit mit. Diese Wertigkeit wird aber deutlich gebremst, wenn Ihr das Handy anschaltet. Samsung nutzt einen derart schwammigen Vibrationsmotor, dass ich ihn am liebsten ganz ausgeschaltet hätte. Auch die Knöpfe an der rechten Seite sind ein bisschen klapprig. Ein weiteres Mini-Manko: Haltet Ihr das Handy in der Hand, verdeckt Ihr eventuell das Mikro an der Unterseite. Einige WhatsApp-Sprachnachrichten musste ich mit einer anderen Haltung daher neu aufnehmen. Zu guter Letzt: Das Galaxy A52 (5G) ist nach IP67 zertifiziert. Somit könnt Ihr das Handy auch mal sorglos im Regen nutzen oder mal kurz in der Dusche den Chef anrufen. Wie Ihr meint! Zusammenfassend bietet das Galaxy A52 eines der besten Displays, die ich in der Smartphone-Mittelklasse bisher gesehen habe. Während Realme die hohen Bildwiederholraten im Realme 8 Pro wieder gestrichen hat, setzt Samsung voll auf 120 Hertz. Eine gute Entscheidung, die von einer guten Verarbeitung und einem grausamen Vibrationsmotor begleitet wird.

Leistung & Gaming-Performance Samsung stattet sein 5G-Modell mit einem Snapdragon 750G aus – einem Mittelklasse-SoC aus dem Jahr 2020, der im 8-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Maximal bietet der Octa-Core-Prozessor eine Taktung von 2,3 Gigahertz und dazu gesellen sich 6 oder 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 oder 256 Gigabyte interner Speicher. Das hat mir gefallen Bereit für 5G, wenn Ihr bereit seid

Ziemlich gute Lautsprecher

NFC mit an Bord

3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss

Erweiterbarer Speicher Das hat mir nicht gefallen Leistung überzeugt nicht ganz

Kein Wi-Fi 6

Nur Bluetooth 5.0 Qualcomms Snapdragon 750G kommt unter anderem im Xiaomi Mi 10T Lite oder im Motorola Moto G 5G zum Einsatz. Der Zusatz "G" steht dabei für Gaming und sollte somit für Mobile Games wie PUBG oder Call of Duty: Mobile für Freude sorgen. In der Praxis ging es dann aber durchaus recht schnell, das SoC an seine Grenzen zu bringen. Die Punch-Hole-Notch des Infinity-O-Displays ist wirklich winzig. / © NextPit Beispielsweise habe ich mit dem Galaxy A52 5G ein How-To erstellt, wie Ihr Memojis auf Android-Smartphones nutzen könnt. Denn Samsung bietet mit den AR-Emojis eine Alternative an, die das Handy ins Schwitzen brachte. Die AR-Anwendung sorgte für Ruckler und einen Abfall der System-Performance, der auch noch nach dem Schließen der App anhielt. Mobile Games wie PUBG sind aber dennoch gut spielbar, Ihr müsst allerdings mit recht langen Ladezeiten rechnen und die Grafik ein bisschen herunterstellen. Um ein bisschen Vergleichbarkeit zu schaffen, habe ich mal die gängigen Benchmarks gestartet. Samsung Galaxy A52 5G im Benchmark-Test Benchmark Geekbench 5 CPU Geekbench 5 Compute 3D Mark WildLife 3D Mark Wildlife Stresstest Galaxy A52 5G 620 / 1740 1312 1.090 bei 6,5 FPS Bester Durchlauf: 1.093

Niedrigster Durchlauf: 1.090 Abseits des SoCs mit seiner 5G-Unterstützung hat Samsung die Funkstandards GPS, WiFi 5 und Bluetooth 5.0 integriert. Während Bluetooth 5.2 und WiFi 6 noch eher in Flaggschiffen zu finden sind, wäre Bluetooth 5.1 noch schön gewesen. Schön ist allerdings, dass es einen NFC-Sensor gibt, mit dem Ihr das Galaxy A52 5G auch für das mobile Bezahlen nutzen könnt. Einen Vorteil hat das Galaxy A52 5G aber gegenüber dem Samsung Galaxy S21: Reichen euch die maximalen 256 Gigabyte an internem Speicher nicht aus, könnt Ihr das Handy per Micro-SD-Karte um weitere 512 Gigabyte erweitern. Cool! Technisch sticht das Galaxy A52 5G nicht besonders heraus. Es gibt ein Mittelklasse-SoC mit 5G, das in gewissem Maße durchaus für Mobile Games taugt. Allerdings kamen die acht Prozessoren auch mal im Alltag an ihre Grenzen. Hervorzuheben ist, dass Samsung in der Mittelklasse den MicroSD-Support beibehält.

Kamera: Wo ist die Telekamera, Samsung? Bündig in die Rückenplatte eingelassen sitzt beim Galaxy A52 (5G) eine Quad-Kamera mit einem 64-Megapixel-Hauptsensor. Ein Highlight ist die optische Bildstabilisierung, der Rest ist aber leider eher trist. Ein 12-Megapixel Ultraweitwinkelsensor sowie Tiefen- und Makrosensoren mit jeweils 5 Megapixel und eine 32-MP-Fixfokus-Selfie-Cam. Hat mir gefallen Optische Bildstabilisierung ist ein gutes Upgrade

Coole Samsung-Features wie Single Take und Profi-Video mit dabei

Tagsüber hübsche Farben und gutes HDR

Zum Teil coole Nachtaufnahmen Hat mir nicht gefallen Leider keine Telekamera, obwohl's die im Galaxy A72 gibt

Selfie-Kamera ohne Autofokus Am besten schaut Ihr Euch die Kamera-Datenblätter bei Mittelklasse-Handys vor den ersten Fotos gar nicht erst an. Ja, es ist durchaus üblich, ein Dual-Kamera-Setup mit niedrig auflösenden Tiefen- und Makro-Kameras zu einem Quad-System zu machen. Aber bei Samsung ist das in diesem Jahr besonders bitter. Denn im Galaxy A72 integriert der Hersteller statt des Tiefensensors ein 3-fach-Tele mit 8 Megapixeln. Ärgerlich, wer 6,5 Zoll mag! Geht bündig ins Gehäuse über: Die Triple-Kamera auf der Rückseite. / © NextPit Ein schönes Upgrade im Vergleich zum Galaxy A51 ist die optische Bildstabilisierung der Hauptkamera. Wie gut diese in der Praxis performt, finden wir aber am besten mit Beispielbildern heraus. Aufnahmen bei Tag samt Zoom- und HDR-Aufnahmen Im ersten Block geht's gleich so strahlend los, wie der Sonnenschein an einem Berliner Apriltag! Poetisch, oder? Tatsächlich hinterließen die Haupt- und die Weitwinkelkamera im Galaxy A52 5G bei mir positive Gefühle. Mir gefällt es, was Samsung mit den Farben macht und vor allem die HDR-Aufnahmen können auch bei direktem Gegenlicht überzeugen. Zwischen der Ultraweitwinkelkamera und der Hauptkamera gibt's starke Farbunterschiede. / © NextPit Allerdings müsst Ihr beim Wechsel auf die Ultratweitwinkelkamera mit einem starken Farbunterscheid rechnen. Schaut Euch einmal den Himmel in dem Bild an, er ist deutlich blauer. Generell zeichnet das Handy um Gebäude einen weißen Schimmer, womöglich weil der Himmel ein bisschen bei der Nachbearbeitung verändert wird. Zoomen empfehle ich mit dem Galaxy A52 5G nicht sonderlich. Die Ergebnisse sehen im groben Ganzen okay aus, beim weiteren Hineinzoomen fehlen fehlen aber Details. Der HDR-Modus überzeugt bei Samsung mal wieder. / © NextPit Die beliebte HDR-Fotografie meistert das Galaxy A52 5G ganz gut. Die Schrift auf der neulich noch besetzten Liebig 34 ist klar zu erkennen, auch wenn die Sonne voll in die 64-MP-Kamera scheint. Porträtmodus und Night-Mode Samsung kann bei mir immer wieder mit seinem erstklassigen Porträtmodus für nicht-menschliche Motive überzeugen. Was beim Kameravergleich zwischen dem Galaxy S21 Ultra und dem Find X3 Pro sehr überzeugend war, ist beim A52 5G noch immer gut! Mit guter Porträtfotografie (oben links) punktet das A52. Der Nachtmodus ist aber leider nicht so prall. / © NextPit Aber womöglich hat das Monstrum in der unteren linken Ecke des Bildes eher die Aufmerksamkeit Eurer Augen auf sich gezogen. Zugegeben: Die Aufnahme entstand nach einem superlangen Tag inklusive Live-Berichterstattung über die neuen iPad-Modelle und allen sonstigen Highlights des Spring Loaded Events. Aber die Qualität der Frontkamera bei Nacht ist trotzdem mies. Links ohne Nachtmodus – rechts mit! / © NextPit Grundlegend kann der Nachtmodus aber durchaus was. Gerade aus überblendeten Bereichen wie dieser Straßenlampe holt das Handy viele Details raus. Allerdings müsst Ihr ein echt ruhiges Händchen haben, da das Galaxy A52 5G ziemlich lange belichten will. Bildstimmung im Nachtmodus. / © NextPit Gerade für gute Bildstimmungen sorgt das Galaxy A52 5G des Nachts. Dafür solltet Ihr Euch aber Motive suchen, die am besten schon ein bisschen eigenes Licht mitbringen. Dann glänzt die Hauptkamera noch ein wenig mehr. Habt Ihr Euch mein Intro zum Kamera-Teil des Tests gemerkt, werdet Ihr sicher schon erkannt haben warum: Hier arbeitet die optische Bildstabilisierung und hält das Motiv für längeres Belichten ruhig. Insgesamt ist die 64-MP-Quad-Kamera im Galaxy A52 5G auch mit optischer Bildstabilisierung nix besonderes. Ihr werdet sicher ein paar schöne Momente mit dem Handy festhalten können aber auch nicht mehr. Die Telekamera im Galaxy A72 ist dabei das größte Makel im A52! Die hätte ich zumindest im 5G-Modell auch gerne gesehen.

Akkulaufzeit: Lange Laufzeit mit eher langsamem Quick-Charging Irgendwo mitten im Galaxy A52 5G sitzt ein Akku mit 4.500 Milliamperestunden! Die Batterie kann mit 25 Watt per Quick-Charging wieder aufgeladen werden und auf Wireless-Charging müsst Ihr verzichten. Viel mehr gibt's objektiv auch nicht zu berichten über die Akku-Eigenschaften des Handys. Hat mir gefallen: Ausdauernder Akku trotz 120-Hertz-Display

Schnellladen mit 25 Watt vielleicht ein bisschen nachhaltiger Hat mir nicht gefallen: Schnellladen mit 25 Watt nicht ganz konkurrenzfähig

Kein Wireless-Charging Immer wieder ist die Beschreibung der Akkulaufzeit unter unseren Testberichten ein Thema für Kritik. Denn wirklich allgemeingültige Aussagen lassen sich hier nicht festhalten, da natürlich jeder Smartphone-Nutzer unterschiedlich mit Anwendungen, der Displayhelligkeit und nun auch mit der Bildwiederholrate umgeht. Meiner einer nutzt ein Handy meist direkt morgens nach dem Aufwachen für ein bisschen WhatsApp und Surfen, dann verteilt über den Tag beim Arbeiten für gelegentliche Fotos, ein bisschen Musikgenuss und WhatsApp. Und dann abends noch einmal für YouTube und zum Tracken meiner Jogging-Strecke für die NextFit-Challenge. Im Akkuprotokoll sieht das dann so aus. Per USB C wird das Galaxy A52 aufgeladen. Surprise, sursprise! / © NextPit Mit dem Galaxy A52 5G waren meine Handytage angenehm sorglos. Ich hatte meist Abends um 22 Uhr noch easy rund 20 Prozent Akkukapazität übrig, sodass ich mich beim Handysuchten im Bett nicht noch an ein Kabel fesseln musste. Das ist gerade in Anbetracht der hohen Bildwiederholrate ein gutes Ergebnis, die ich direkt nach dem Start dauerhaft aktiviert habe. Hosen runter: So viel hänge ich am Handy! / © NextPit Das mit 25 Watt recht langsame Schnellladen ist so ein Ding. Auch wenn permanentes Quick-Charging in den ersten zwei Jahren der Handynutzung keine Probleme mit der Degeneration des Akkus machen sollte, legt Samsung die Nutzung mit vier Jahren an Sicherheits-Updates deutlich länger aus. Obwohl Samsung mit 25 Watt technisch also hinter anderen Herstellern hinterherhinkt – man denkt an das Realme 8 Pro mit 50 Watt SuperDart Charge – ist dieser Ansatz durchaus nachhaltiger. Die Ladezeiten sind aber dementsprechend recht lang. Zwei Stunden müsst Ihr für einen vollen Akku schon einmal einplanen. Die Batterie im Galaxy A52 5G brachte mich locker flockig durch einen Tag und schenkte mir Abends im Bett "Wireless-YouTube-Gucken", da noch knapp 20 Prozent Akkuladung übrig waren. Das Quick-Charging ist nicht gerade schnell, aber mit Hinblick auf die vier Jahre Update-Gewährsleistung nachhaltiger.

Was Ich Euch noch auf den Weg zum Technikmarkt geben will Hier gibt's noch ein paar erwähnenswerte Dinge, die mir am Galaxy A52 5G aufgefallen sind: Die Stereo-Speaker mit Dolby Atmos machen ein guten Job. Bye Bye Bluetooth-Box im Badezimmer, ich dusche jetzt im 21. Jahrhundert

Gibt's in den Farben Awesome White, Awesome Black, Awesome Blue, Awesome Violet

Mit 3,5 mm Klinkenanschluss

Der Fingerabdrucksensor im Display ist nicht sonderlich präzise. Oft musste ich meinen Daumen noch einmal neu positionieren

Samsung Galaxy A52 5G: Technische Daten Auf einen Blick: Das steckt im Galaxy A52 5G Modell Galaxy A52 5G Prozessor 8nm Octa-Core-Processor (2x 2,2Ghz + 6x 1,8 Ghz) Speicher 6 oder 8 GB / 128 oder 256 GB Speicher erweiterbar? Ja, Micro-SD bis 1TB Konnektivität 5G, WIFi 5, Bluetooth 5.0, NFC Display 6,5 Zoll, Super AMOLED, FHD+, 120Hz Größe 75,1 x 159,9 x 8,4mm Gewicht 189 Gramm Kamera Haupt: 64 MP mit f/1.8 und OIS / Ultraweitwinkel: 12 MP mit f/2.2 / Tiefe: 5 MP mit f/2.4 / Makro: 5MP mit f/2.4 / Selfies: 32MP ohne AF Akkukapazität 4.500 mAh Ladetechnologien Quick-Charging mit 25 Watt Audio Stereo-Speakers mit Dolby-Atmos / 3,5mm Kopfhöreranschluss IP-Zertifizierung IP 67 Betriebssystem Android 11 mit 4 Jahren Sicherheits-Updates Farben Awesome Violet, Awesome Blue,

Awesome Black, Awesome White Preis 429€ / 489€