Sicherheit geht vor: Blink-Kamera-Bundle zum unschlagbaren Preis!

Bei Amazon könnt Ihr Euch derzeit ein Bundle von Blink-Kameras mit passendem Sync zu einem Top-Preis sichern. Für gerade einmal 69,99 Euro erhaltet Ihr hier zwei Kameras, um Euer Zuhause sicherer zu machen. Worum es sich hierbei genau handelt und was das Angebot so interessant macht, verraten wir Euch in unserem Deal-Check.

Die Sicherheit im eigenen Zuhause ist vor allem in großen Städten wie Berlin oder Köln ein wichtiges Thema, wodurch immer mehr Menschen zu verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen greifen. Während Sicherheitssysteme vor einigen Jahren noch tausende Euro gekostet haben, könnt Ihr mit verschiedenen Smart-Home-Produkten eine eigene Festung aufbauen. Dazu gehören natürlich auch Sicherheitskameras (zur Übersicht) und bei Amazon gibt es gerade ein Blink-Bundle preiswert zu kaufen.

Affiliate Angebot Blink-Bundle Das Bundle besteht aus einer Blink Outdoor Kamera, einer Blink Mini Innenkamera und einem Blink Sync Module, sowie einem Gratis-Abonnement

Ihr erhaltet hier eine Blink Outdoor Kamera, die Ihr manuell wieder aufladen müsst, sollte der Saft mal ausgehen. Dabei setzt das Gerät auf Infrarot-Nachtsicht und HD-Bilder, um Euch über nahenden Besuch zu informieren. Außerdem könnt Ihr mit der Monitor App direkt auf dem Smartphone oder Eurem Amazon Echo Show live mitverfolgen, was sich vor Eurer Haustür abspielt. Mit dem beliegenden Blink Sync Module 2 könnt Ihr zusätzlich Eure Videos lokal auf einem USB-Stick speichern.

Mit der Blink-App könnt Ihr nicht nur sehen, wer sich vor Eurer Tür befindet sondern auch direkt mit der Person sprechen. / © Amazon.de

Außerdem enthält das Bundle die Blink Mini für Eure Innenräume, die Videos ebenfalls in 1080p aufzeichnet. Sie verfügt über Bewegungserfassung und verrät Euch somit, ob Euer Haustier gerade wieder das Sofa zerfetzt oder brav aus dem Fenster schaut. Achtet allerdings darauf, dass Ihr ein Abonnement benötigt, wenn Ihr den vollen Funktionsumfang der Kameras nutzen möchtet. Kauft Ihr Euch das Bundle, erhaltet Ihr ein Gratisabonnement bis Ende Mai, das im Anschluss drei Euro pro Monat und Gerät kostet, wenn Ihr es weiterführen möchtet.

Lohnt sich das Blink-Bundle von Amazon?

In der Regel kostet Euch die Außenkamera mit dem Blink Sync Module 2 bereits 59,99 Euro im Netz. Die Blink Mini schlägt noch einmal mit mindestens 26,24 Euro zu Buche. Dadurch müsstet Ihr für die Einzelgeräte mindestens 86,23 Euro zahlen, was bereits ein durchaus ansehnlicher Preis ist. Dank des Bundle-Deals zahlt Ihr hier allerdings nur 69,99 Euro, was ein echtes Hammer-Angebot ist. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, da das Angebot auf eine kleine Stückzahl begrenzt ist und nur wenige Tage läuft.

Falls Ihr Euch also gerade ein eigenes Sicherheitssystem installiert oder einfach wissen möchtet, was in und vor Eurem Zuhause passiert, solltet Ihr hier zuschlagen. Das optionale Abonnement ist zudem keine Pflicht und erweitert nur die bereits bestehenden Funktionen um beispielsweise einen Cloud-Speicher. Durch das Sync Module 2 habt Ihr bereits eine lokale Speichermöglichkeit, wodurch es an Euch liegt, ob Ihr eine Cloud möchtet.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Blink-Bundle interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu Eufy oder anderen Herstellern? Lasst es uns wissen!