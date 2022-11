Samsung One UI 5 im Test: Schön wie ein Regenbogen!

Als ich die Beta-Version von One UI 5 getestet habe, dachte ich, dass Samsung mich im Jahr 2022 nicht mehr überraschen kann... Oh Mann, da habe ich mich geirrt! Zweifellos ist dies die fortschrittlichste Android-basierte Software, die wir derzeit auf dem Markt finden können. Wir haben die neueste Version des Betriebssystems des südkoreanischen Herstellers auf dem Galaxy S22 Ultra getestet und hier sind unsere Eindrücke.

Darüber hinaus ist es Samsung gelungen, die wichtigsten Android-Anpassungstools mit den Anpassungsgrundlagen des neuen Sperrbildschirms zu vereinen, die an Apples iOS erinnern. Interessanterweise wurde keine der Theme- und Style-Funktionen kopiert. Im Gegenteil, sie stammen alle von One UI und sind schon lange verfügbar, aber der Zugriff ist jetzt intuitiver. Das ist das klassische Beispiel für die Verwendung von kurzen Videos auf dem Sperrbildschirm, die zu den Wallpaper-Optionen gehören.

Ein Beispiel dafür ist das Benachrichtigungssystem in One UI 5. Mit der neuen Version ist die Verwaltung der Benachrichtigungen und Alarme pro App logischer. Auch die Benachrichtigungskategorien, auf die die einzelnen Apps zugreifen, sind übersichtlicher einzusehen. Damit bekommen die Nutzer:innen mehr Kontrolle.

Samsung bietet beispielsweise 16 neue vordefinierte Farbdesigns an, die sich bei der Farbpalette am Hintergrundbild Eures Galaxy-Smartphones orientieren, sowie zwölf weitere Farboptionen. Darüber hinaus hat der Hersteller das gesamte Betriebssystem optisch leicht aufgehübscht, von den Symbolen der Schnellzugriffsleiste bis hin zu den Einstellungen.

Mit Android 12 hat Samsung die Systemfarben am Hintergrundbild des Handys orientiert – und auch in kompatible Anwendungen. Ganz so flexibel wie bei Googles Pixel-Geräten waren die Design-Optionen bei One UI 4 damals jedoch nicht. Das hat sich dieses Jahr allerdings geändert: Die Galaxy-Smartphones lernen zahlreiche neue Optik-Tricks.

Mit One UI 5 geht es Samsung wirklich darum, denjenigen, die sich entschieden haben, in die "Galaxy"-Galaxis einzutauchen, bessere Optionen zu bieten.

Zunächst einmal ist die One UI 5 ein visuelles Upgrade gegenüber der vorherigen Version des Betriebssystems für die Galaxy-Smartphones und bietet eine bessere Integration der Farbpalette in das System. Außerdem gibt es viele Optimierungen, die das Nutzererlebnis noch flüssiger machen. Interessanterweise hat Samsung es geschafft, dieses Mal noch weiter zu gehen: Die Wendung, die Android letztes Jahr mit Material You genommen hat, hat Samsung mit One UI vollzogen – und zwar auf einem viel höheren Niveau als Google!

Mit den optischen Veränderungen von One UI 5 vollendet Samsung, was letztes Jahr mit Android 12 begann. Es hat die Koreaner augenscheinlich sehr lange Zeit gekostet, um eine vergleichbare Alternative zu Googles Oberflächenoptionen anzubieten. Aber jetzt erfüllt One UI definitiv unsere Erwartungen. Ihr stimmt uns sicher zu, dass die Optik Geschmackssache ist. Aber als echter One-UI-Fan ist One UI 5 die sauberste und intuitivste Oberfläche, die ich je auf einem Galaxy-Gerät verwendet habe – und ich wage zu behaupten, auf jedem Android-Smartphone generell.

Praktisch alle Galaxy-Geräte, die in den letzten zwei Jahren veröffentlicht wurden, werden dieses Update erhalten

One UI 5 ist einfacher und intuitiver geworden

Abgesehen von den optischen Änderungen in One UI 5 gibt es eine Reihe kleinerer Neuerungen, die Samsungs Software intelligenter machen. Zum Beispiel könnt Ihr mehrere Widgets im selben Feld stapeln und zwischen ihnen navigieren, ohne den jeweiligen Homescreen verlassen zu müssen.

Wie Apple erlaubt auch Samsung jetzt die Verwendung von smarten Widgets, was eine echte Platzersparnis und eine bessere Verwaltung von Inhalten bedeutet – z. B. Erinnerungen und schneller Zugriff auf Drive-Dokumente.

Widgets könnt Ihr jetzt auf Eurem Galaxy-Homescreen stapeln. / © NextPit

Auch die Standardtastatur ist unter One UI 5 intelligenter geworden. Ähnlich wie bei Android 13 auf den Google-Pixel-Geräten bietet Samsung jetzt auch die Eingabe von Inhalten über die Kamera des Telefons an. Unter dem Namen "Extract Text" erkennt Samsungs künstliche Intelligenz geschriebene Inhalte und importiert sie schnell in den Texteditor oder in eine Nachricht.

Die Samsung-Tastatur ist in One UI 5 noch smarter./ © NextPit

Mir fiel auch auf, dass Samsung die Lücke zu Google schließt, wenn es um die Sprachfähigkeiten in unterstützten Apps geht. Denn zum ersten Mal können Galaxy-Nutzer:innen ihre bevorzugte Sprache in verschiedenen Apps über die Einstellungen anpassen. Da ich zweisprachig bin, ist das eine wirklich willkommene Funktion.

Lässt die Muskeln spielen: das Samsung Galaxy S22 Ultra im Test

Was mich jedoch ein wenig frustriert hat, war die Tatsache, dass das Marketing auf einer Funktion basiert, die bisher nur in der koreanischen Sprache genutzt werden kann. In den Werbematerialien für die neue Version der One UI hob Samsung die Beliebtheit der Bixby-Textanruf-Funktion bei den Teilnehmern des Beta-Testprogramms hervor. Die Funktion, die jetzt Teil der Telefon-App ist, transkribiert Text in Audio und ermöglicht es den Nutzer:innen, so zu kommunizieren, wie es für sie am bequemsten ist. Das bedeutet, dass Ihr Anrufe beantworten könnt, indem Ihr einfach eine Nachricht tippt.

Samsung selbst teilte mit, dass "diese Funktion Anfang nächsten Jahres auf Englisch verfügbar sein wird", aber alle Nutzer:innen der Galaxy-S22-Serie finden die Funktion schon jetzt – auch wenn sie in den im Westen gesprochenen Sprachen noch nicht funktioniert. Das gab mir das Gefühl, dass wir uns auch in der offiziellen und stabilen Version von One UI 5 noch in der Beta-Phase befinden.

Die neue Funktion Bixby Text Call ist da, aber sie ist nicht wirklich verfügbar! / © NextPit

Weitere neue Funktionen wie der geteilte Bildschirm und schwebende Fenster, die die Benutzeroberfläche intuitiver machen, findet Ihr in den Samsung Labs. Beide Optionen sind bei Modellen wie dem S22 Ultra mit seiner Bildschirmdiagonale von 6,8 Zoll sehr sinnvoll – und im Einstellungsmenü jetzt logischer angeordnet.

One UI 5 ordnet in den Einstellungen manche Funktionen logischer an. / © NextPit

Schließlich hat Samsung die Vibrationsfunktion optimiert, indem verschiedene Intensitäten hinzugefügt wurden. Einige Aktionen, etwa die Geste zum Erstellen eines schwebenden Fensters, lösen jetzt beim Minimieren des Fensters eine leichte Vibration aus. Diese Art von Systemfunktion mag nicht spektakulär klingen, ist aber für die Barrierefreiheit wichtig.

One UI 5 ist die derzeit fortschrittlichste Android-basierte Software auf dem Markt

Eine Oberfläche voller neuer und großartiger Funktionen

Mit Android 13 stellte Samsung die neuen Funktionen Modi und Routinen zur Verfügung. Als iPhone-Nutzerin ist es mir fast unmöglich, Samsungs Ansatz nicht mit Apples Focus-Mode-Funktion zu assoziieren. Alles ist sehr ähnlich, von der Position im Einstellungsmenü bis hin zum Stil und der Verwendung. Vielleicht war es deshalb für mich sehr einfach, jeden verfügbaren Modus anzupassen und zu konfigurieren.

Die Routinenfunktion ist ebenfalls sehr einfach und funktioniert sehr gut. Sie erinnert uns an Apps wie Google Home, Alexa und IFTTT, mit denen man Routinen für das Smart-Home erstellen kann. Wenn Ihr zum Beispiel die Play-Books-App startet, aktiviert das System automatisch die Funktion Eye Comfort Shield. Wenn Ihr die App schließt, kehrt das System zu den vorherigen Einstellungen zurück.

Die Funktion Modi und Routinen des One UI 5 ist sehr praktisch, erinnert aber zu sehr an Apples Focus Mode. / © NextPit

Diese beiden neuen Funktionen funktionieren sehr gut und sind, ehrlich gesagt, in der One UI sehr willkommen. Ich glaube jedoch, dass die Ähnlichkeit mit Apples Focus-Funktion kein Zufall ist.

Zwei weitere Funktionen, die Samsungs Software aufwerten, sind sicherheitsbezogen. Letztes Jahr brachte das Privacy Panel mehr Transparenz unter Android. Funktionen wie die neue Pop-up-Meldung im Share Panel, die Euch vor dem Teilen potenziell sensibler Informationen warnt, sind erstklassig. So wird verhindert, dass sensible Daten in sozialen Netzwerken landen. Ich bin mir sicher, dass viele Leute hier diese Funktion schon vor Jahren gerne gesehen hätten.

Die zweite neue Funktion sorgt nicht nur für die Sicherheit Eurer Daten, sondern ist auch sehr hilfreich: Ich spreche hier vom Wartungsmodus. Die neue Funktion in One UI 5 ermöglicht es Euch, den Zugriff auf Eure Daten zu sperren, während die Geräte repariert werden.

Ihr müsst Euer Galaxy-Handy nicht mehr sichern oder zurücksetzen, bevor Ihr es zur Reparatur einsendet. / © NextPit

Funktionen wie diese machen mir klar, dass Samsung nicht nur darauf bedacht ist, seine Software an Googles Richtlinien anzupassen – wie wir letztes Jahr gesehen haben. Stattdessen ist Google wirklich darauf bedacht, denjenigen, die sich für ein Galaxy entschieden haben, bessere Optionen zu bieten! Das erinnert mich an die Positionierung des Unternehmens bei den Smartwatches der Serien Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 5, die jetzt exklusive Funktionen für Nutzer:innen des Galaxy-Ökosystems bieten.

Lest auch: Galaxy Watch 5 Pro im ausführlichen Test

Das dritte erwähnenswerte Feature in diesem "One UI 5"-Test ist der Kamera-Assistent. Als Teil der Good-Lock-App fügte diese Funktion eine Reihe neuer Optionen zu Samsungs nativer Kamera-App hinzu, (z. B. die Videoaufnahme im Fotomodus) und ermöglicht es, u.a. den Auslöser zu beschleunigen, indem weniger Frames aufgenommen werden. Das einzige Problem mit dem Kamera-Assistenten ist, dass er nur für ausgewählte Modi oder Objektive verfügbar ist.

Mit den Funktionen des Kamera-Assistenten könnt Ihr mehr aus der nativen Kamera der Galaxy S22-Serie herausholen. / © NextPit

Fazit

Ja, One UI 5, ich sehe deine wahren Farben durchschimmern. Ich sehe deine wahren Farben, und sie sind schön wie ein Regenbogen!

Es ist egal, ob Ihr ein Zoomer seid und die obige Referenz nicht verstanden habt. Der Punkt ist, dass Samsung es dieses Mal wirklich richtig gemacht hat. One UI 5 ist effizienter, intuitiver und bietet wirklich Funktionen, die ... nun ... funktionieren. Das wird deutlich, wenn wir sehen, wie längst vorhandene Features aus dem Hintergrund in den Vordergrund treten. Ja, ich beziehe mich auf die Anpassung des Sperrbildschirms – der Wettbewerb mit Apple hat Samsung wirklich gut getan!

Natürlich ist nicht alles rosig. Vor allem nicht für diejenigen, die sich mehr Freiheit erhofft haben, um native Apps dauerhaft zu deinstallieren – wie es bei Samsung Free der Fall ist – oder was erweiterte Funktionen für den DeX-Modus angeht. Was Ersteres angeht, glaube ich, dass Samsung eine smartere Alternative anbieten könnte, ohne die Funktionsweise des Smartphone-Betriebssystems aufgrund von abhängigen Apps und Diensten zu beeinträchtigen.

Beim DeX-Modus und Bloatware unter One UI 5 hätte Samsung noch mehr aufs Gas drücken können. / © NextPit

Was den DeX-Modus angeht, so wurde die Leistung auf den ersten Blick gut optimiert. Erwähnenswert sind auch die Unterstützung der Autokorrektur bei der Texteingabe über die physische Tastatur des One UI 5 sowie die Verbesserungen an der Taskleiste. Allerdings ist der Desktop-Modus nach wie vor eher limitiert, wenn es um fortgeschrittene Arbeiten wie die Audiobearbeitung geht. Es ist also klar, dass Samsung noch einen weiten Weg vor s ich hat, wenn es um die 2-in-1-Nutzung von DeX-kompatiblen Smartphones geht.

Der größte Vorteil für Samsung-Nutzer:innen ist schließlich, dass der Hersteller eine großartige Update-Politik betreibt. Die wichtigsten Samsung-Smartphones, die in den letzten zwei Jahren veröffentlicht wurden, werden nahezu alle dieses Update erhalten. Und ja, auch das ist ein großer Erfolg!

One UI 5: So installiert Ihr Android 13 sofort auf dem Galaxy S22

Das war's! In den nächsten Tagen werden wir Euch im Detail zeigen, wie Ihr das Beste aus den neuen Funktionen von One UI 5 herausholt. Aber jetzt würde ich gerne wissen, was Ihr über diesen Beitrag denkt. Seid Ihr auch der Meinung, dass One UI 5 die fortschrittlichste Version des Android-Betriebssystems ist, die es auf dem Markt gibt? Was haltet Ihr von den neuen Funktionen, die Samsung in 2022 einführte? Ich bin neugierig, was Ihr denkt!