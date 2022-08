ColorOS 13 im Test: So gut ist Oppos Interpretation von Android 13

In seinen Erklärungen suggeriert der Hersteller, dass die Animationen der Always on Displays evolutionär sind und z. B. die Eisscholle zeigen, die unter den Tatzen des Eisbären langsam schrumpft. Aber wenn ich das Display aktiviert habe, sehe ich immer die gleiche Animation. Das ist schade, denn wenn man schon ein gut gemeintes Gimmick implementiert, dann sollte es auch funktionieren.

Als letzte visuelle Neuerung hat Oppo neue Stile für seine Always-on-Displays hinzugefügt. Der Hersteller nennt die neue Serie "Homeland" und erklärt, dass sie verschiedene Tierarten im Sinne des Umweltschutzes und der Biodiversität darstellen soll. Es gibt also drei neue Always-on-Displays, die eine Eisbärenfamilie, eine Pinguinfamilie und einen Fisch darstellen. Oppo gibt an, seine Nutzer für die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf diese Arten sensibilisieren zu wollen.

Ich finde es zudem schade, dass man für die Verwaltung der Dienstprogramme (Akku, Speicher, Datenschutz) eine eigene App braucht. Man findet sie bereits in den Einstellungen, warum sollte man sie in eine Anwendung namens "Phone Manager" packen, wie in MIUI 13 von Xiaomi ? Das ist überflüssig und verwirrt die Nutzer meiner Meinung nach.

Eine besondere Erwähnung verdient die Geste, mit der Ihr vom Startbildschirm aus nach unten scrollt. Normalerweise wird dadurch das Benachrichtigungsfenster aufgerufen. Aber in ColorOS 13 bietet Oppo uns die Möglichkeit, diese Geste dem Öffnen des Shelf-Menüs zuzuweisen. Wenn Ihr ein OnePlus-Smartphone nutzt, wisst Ihr, was das Shelf-Menü ist. Ansonsten erkläre ich es Euch noch einmal weiter unten. Aber im Grunde genommen finde ich diese Option weniger intuitiv, weil sie Euch dazu zwingt, den Daumen ganz nach oben auf den Bildschirm zu strecken, um das Benachrichtigungsfenster und die Schnelleinstellungen aufzurufen. Ich persönlich würde das klassische System wählen.

Oppo sagt auch, dass dank der Weiterentwicklung seiner Software und dem neuen Kern von Android 13 die Energieeffizienz mit ColorOS 13 besser geworden ist. Außerdem können mehr Apps dank einer besseren Speicherverwaltung im Hintergrund aktiv bleiben, was Oppo als Always-Alive-Apps bezeichnet. Diese beiden Verbesserungen sind Teil dessen, was Oppo seine Dynamic-Computing-Engine nennt.

Funktionen

Mit ColorOS 13 bringt Oppo fünf nennenswerte neue Funktionen.

Kontextinformationen für Always on Display.

Die erste betrifft das Always-on-Display. ColorOS 13 ermöglicht es, kontextbezogene Informationen sichtbar anzuzeigen, beispielsweise ein Spotify-Widget oder um den Fortschritt einer Essenslieferung zu verfolgen, ohne dass Ihr Euer Smartphone entsperren müsst. Erinnert ein wenig an die Lockscreens in iOS 16, findet Ihr nicht?

Das Always on Display von ColorOS 13 kann Kontextinformationen anzeigen, aber nur sehr wenige Apps werden unterstützt / © NextPit.

Vorhersage von Nutzereingaben

Oppo betont auch seine neue Technologie zur Vorhersage der Eingaben von Nutzern. ColorOS 13 soll von Euren Gewohnheiten lernen, um Euch das Surfen zu erleichtern. Dabei bietet es Funktionen an, die auf Euren Gewohnheiten basieren. Das einzige Mal, dass ich dieses System wirklich gesehen habe, war, als ich über den App Drawer nach Apps gesucht habe. ColorOS 13 schlug mir eine Liste mit Apps vor, die ich häufig verwende, damit ich sie nicht suchen muss.

Derzeit beschränkt sich die Vorhersage von Nutzereingaben auf das Vorschlagen von Apps / © NextPit.

Meeting-Assistent

Eine weitere interessante Funktion ist der Meeting-Assistent, mit dem Ihr Eure Videoanrufe optimieren könnt. Diese Funktion kann automatisch drahtlose Datenpakete priorisieren, um eine stabilere Verbindung zu bieten. Sie vereinfacht auch die Banner-Benachrichtigungen, um Ablenkungen zu minimieren, während sie es den Nutzern ermöglicht, eine Verknüpfung zu Oppo-Notes hinzuzufügen, mit der Ihr über ein kleines Pop-up-Fenster Notizen machen könnt.

In meiner Version konnte ich diese Funktion aber noch nicht finden. Auch die Oppo-Notes-App scheint derzeit nicht zu existieren. Das ist schade.

Multi-Screen connect

Weiter geht es mit der Multi-Screen-Connect-Funktion, die eine nahtlose Konnektivität zwischen Smartphones sowie zwischen Smartphones und PCs gewährleisten soll. Die Funktion ermöglicht Dateitransfers, indem sie mehr Dateiformate ohne Hardwarebeschränkungen unterstützt. Ihr könnt auch mehrere mobile Apps gleichzeitig auf dem PC-Bildschirm anzeigen lassen. Im Grunde ist dies das erweiterte Version der PC Connect-Funktion, die letztes Jahr in ColorOS 12 eingeführt wurde.

Screenshots Eurer Chats automatisch verpixeln.

Schließlich bietet ColorOS 13 eine neue Datenschutzfunktion, die ich sehr interessant finde. Sie ermöglicht es, Profilbilder und Namen in Screenshots mit einer einzigen Geste automatisch zu erkennen und unscharf zu machen. Das ist sehr praktisch, wenn Ihr einen Ausschnitt aus einer WhatsApp-Konversation teilen wollt. In der Praxis funktioniert das echt gut!

Diese Funktion funktioniert auch bei mehreren Teilnehmern sehr gut / © NextPit

Datenschutz

ColorOS 13 enthält alle Datenschutzfunktionen von Android 13. Beispielsweise löscht das System nach kurzer Zeit automatisch den Verlauf der Zwischenablage und verhindert so die Arbeit von Malware. Außerdem könnt Ihr Euch mit der Nearby-Wi-Fi-Funktion über Wi-Fi verbinden, ohne Eure spezifischen Standortinformationen preiszugeben.

ColorOS 13 führt auch einen neuen privaten Safe ein, der mit dem AES-Standard verschlüsselt ist, um ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten.

Oppo integriert alle Datenschutzoptionen von Android 13 / © NextPit.

Updates und Kompatibilität

Für die weltweite Einführung von ColorOS 13 plant Oppo, im Laufe des Jahres fast 35 Smartphone-Modelle zu aktualisieren und damit mehr als 60 Länder und Regionen und nicht weniger als 160 Millionen Nutzer abzudecken. Das ist nach Angaben des Herstellers der größte Update-Plan in der Geschichte von ColorOS.

Der Rollout beginnt bereits heute, am 18. August 2022, für die Find X5 Pro- und Find X5-Reihe mit der offiziellen Veröffentlichung von ColorOS 13 und wird ab 2023 auf über 20 weiteren Geräten fortgesetzt.

Die vollständige Liste der Oppo-Smartphones, die für das Update auf ColorOS 13 in Frage kommen, findet Ihr in Kürze in einem eigenen Artikel.

Fazit

ColorOS 13 ist ein Android-Overlay, das von Jahr zu Jahr besser wird. Es ist immer noch schlank genug, dass man sich nicht in einer Masse von Optionen und Funktionen verliert wie es bei MIUI 13 oder One UI 4 der Fall ist. Es bietet aber trotzdem eine breite Palette an Anpassungsmöglichkeiten, um die Benutzererfahrung an den Geschmack der Nutzer anzupassen.

Man sieht, dass Oppo sich bemüht, die Neuerungen jeder Android-Version zu implementieren. Die Designänderung hat meiner Meinung nach nicht viel gebracht und ich war auch nicht von dem berüchtigten Aquamorphic-Look überwältigt. Ich würde auch gerne sehen, wie das Betriebssystem auf weniger hochwertigen und daher weniger leistungsstarken Smartphones in Bezug auf die Flüssigkeit reagiert.

Ich finde, dass ColorOS 13 einige interessante Änderungen mit sich bringt, vor allem was die Produktivität und das Multitasking angeht, die schon in der letzten Version große Stärken waren.