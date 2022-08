Android 13 auf S22-Serie installieren: So holt Ihr Euch die OneUI-5-Beta

Genau wie Apple und Google hat Samsung auch ein Testprogramm für diejenigen, die sich aktiv an der Entwicklung von OneUI beteiligen wollen. Das Beta-Testprogramm zu Android 13 ist bereits geöffnet und in diesem Artikel zeigen wir Euch, wie Ihr Euch anmelden und an der Entwicklung von One UI 5 teilnehmen könnt.