Samsung und Motorola ziehen nach: Weitere Handys erhalten Android 15

Samsung und Motorola gehören im Allgemeinen zu den langsameren OEMs, die das Android-15-Update auf ihre Geräte ausrollen. Von April bis Mai wurden jedoch erhebliche Fortschritte erzielt, und viele Galaxy-Flaggschiffe haben bereits One UI 7 erhalten. Auch Motorola hat beträchtliche Fortschritte gemacht und das Update kürzlich an seine faltbaren 2024 Razr-Handys ausgeliefert.

Samsung liefert One UI 7 an weitere Flaggschiffe aus

In den letzten Wochen hat Samsung zahlreiche Galaxy-Modelle auf One UI 7 aktualisiert. Vor allem ältere Galaxy-Modelle wie die Galaxy-S21-Serie, das Galaxy Z Fold 3 und das Galaxy Z Flip 3 haben das Update in vielen Ländern erhalten, vor allem für entsperrte Versionen und einige Geräte mit Carrier-Locking.

Nachdem die Veröffentlichung am 14. April kurzzeitig verschoben worden war, wurde sie drei Tage später wieder aufgenommen und One UI 7 am 22. April auf eine Reihe von Flaggschiffmodellen wie das Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 ausgerollt. Die Galaxy S22-Serie, das Galaxy Z Fold 4 und das Galaxy Z Flip 4 erhielten das Update eine Woche später.

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 hat im Vergleich zur Motorola Razr Alternative ein winziges Cover-Display. / © nextpit

Die aktuelle Phase deutet darauf hin, dass Samsung die Aktualisierung seiner Flaggschiffmodelle Galaxy S und Z fast abgeschlossen hat. Damit bleiben die früheren Galaxy-A-Modelle und einige Galaxy-Tablets als die wichtigsten Geräte übrig, die noch nicht aktualisiert wurden. Angesichts des beobachteten Fortschritts könnte Samsung jedoch schon im Mai mit der Auslieferung der lang erwarteten One UI 7 für seine Mittelklasse- und Budget-Geräte beginnen.

Motorolas frühere faltbare Handys bekommen Android 15

Motorola, das Unternehmen im Besitz von Lenovo, hat später mit der Einführung von Android 15 begonnen und sich dabei eng an das Standard-Android angelehnt. Das große Software-Update wurde zwischen Februar und März für die Motorola Edge 50-Serie und das Moto G Power (2024) zur Verfügung gestellt. Seitdem sind die Fortschritte nur langsam. Am Wochenende sind jedoch Berichte aufgetaucht, dass die Motorola Razr+ (2024)-Varianten, einschließlich der freigeschalteten und der Carrier-Modelle in den USA, Android 15 erhalten haben.

Der Status des normalen Razr (2024) ist nicht ganz so klar: Einige wenige Nutzer/innen behaupten, das Update erhalten zu haben, während die meisten es nicht erhalten haben. Die Entwicklung des Razr+ (2024) deutet jedoch darauf hin, dass das Update wahrscheinlich auch auf das Razr (2024) übertragen wird. Es sei daran erinnert, dass Android 15 zuerst auf dem Motorola Razr 50 und dem Razr 50 Ultra, den globalen Versionen dieser faltbaren Geräte, erschien.