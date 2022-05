Galaxy S22+ im Test: Wird immer empfehlenswerter

Samsungs Galaxy S22+ ist keine technische Meisterleistung, aber ein sehr guter Begleiter im Alltag! Im Vergleich zum Vorgänger schafft es der Hersteller dabei, an den richtigen Stellen nachzubessern. Aber auch das Plus-Modell aus dem Jahr 2022 ist nicht ohne Makel – welche Vor- und Nachteile Ihr vor dem Kauf des S22+ kennen solltet, lest Ihr in meinem ausführlichen Testbericht.

Design und Bildschirm: Gutes wird noch besser

Mit einem "Contour Cut"-Design ähnelt das Handy seinem Vorgänger. Dabei kommen beim S22+ dieselben hochwertige Materialien zum Einsatz. Sowohl das Display als auch die Rückseite bestehen aus Gorilla Glass Victus+ in Kombination mit einem Aluminiumgehäuse. In diesem Test haben wir das Modell Phantom Black erhalten, aber das S22+ ist auch in den Farben Phantom White, Green und Pink Gold erhältlich.

Das Galaxy S22+ liegt sehr gut und sicher in der Hand und lässt sich auch bei einer Bildschirmdiagonale von 6,6 Zoll problemlos mit einer Hand bedienen. Die Tasten sind perfekt von den Fingern entfernt, und es gibt eine IP68-Zertifizierung für Wasser- und Staubschutz.

Gefällt:

Geringes Gewicht und schlankes Design

Hochwertige Materialien

IP68-Zertifizierung

Schönes AMOLED-Display mit variabler Bildwiederholfrequenz

Gefällt nicht:

-

Das Galaxy S22+ ist noch hochwertiger als sein Vorgänger! / © NextPit

Beim Display hat sich Samsung für ein schönes, flaches AMOLED-Panel mit Full HD+-Auflösung, einer variablen Bildwiederholrate von 120 Hz und einer Touch-Sampling-Rate von 240 Hz entschieden. Was die Helligkeit angeht, so erreicht das Galaxy S22+ bis zu 1.750 nits in der Spitze. Wie die Vanilla-Variante bietet auch das Plus-Modell eine variable Bildwiederholfrequenz von 48 bis 120 Hz, bleibt aber hinter dem S22 Ultra zurück, das bis auf 1 Hz herunter regeln kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Flaggschiff der neuen Generation, obwohl es keinen großen Sprung nach vorne in Bezug auf das Design gibt, wichtige Optimierungen in die Serie bringt. Was also gut war, ist jetzt noch besser Und darauf kommt es schließlich an .