Xiaomi 12 Pro im Hands-On: Dieses Handy spielt in der ersten Liga mit

Xiaomi hat das neue Xiaomi 12 Pro endlich in der globalen Version vorgestellt. Es wurde bereits im Dezember für China präsentiert – jetzt konnten wir endlich selbst Hand an dieses Flaggschiff legen. Das Xiaomi 12 Pro verfügt über Spezifikationen, mit denen es sich nicht vor der Konkurrenz verstecken muss. Aber hält dieses Modell wirklich, was es verspricht?

Im Folgenden lest Ihr meine ersten Eindrücke zum Xiaomi 12 Pro. Sobald das Smartphone in der Redaktion eintrifft, wird es ausführlich getestet und dieser Testbericht aktualisiert.

Kompaktes Design und ein tolles Display auf der Höhe der Zeit

Eines ist sicher: Trotz 4.700-mAh-Akku ist dieses Smartphone sehr dünn. Es ist nur 8,16 mm dick und wiegt 205 Gramm. Für die Bildschirmdiagonale von 6,7 Zoll ist es damit erstaunlich kompakt. Das Display bietet ein schönes, gebogenes AMOLED-Panel und die Auflösung von 1440p bringt die Pixeldichte auf knackscharfe 522 PPI.

Was die Bildwiederholfrequenz angeht, bietet Xiaomi natürlich 120 Hz an, was in Verbindung mit der "AdaptiveSync Pro"-Technologie auch noch energiesparender sein soll. Dabei wird die Bildschirmfrequenz zwischen 1 und 120 Hz variiert. Bei der Helligkeit bringt es das Xiaomi 12 Pro auf wirklich helle 1500 Nits. Der Fingerabdrucksensor ist beim Xiaomi 12 Pro unter dem Display integriert.

Der gebogene Bildschirm des Xiaomi 12 Pro hat eine maximale Helligkeit von 1.500 nits / © NextPit

Es ist natürlich noch zu früh, um mit Gewissheit über die Qualität dieses Displays zu sprechen. Aber in der Zeit, die ich mit diesem Gerät verbracht habe, konnte ich keinen Unterschied zur Displayqualität des iPhone 13 Pro Max oder des Pixel 6 Pro feststellen – beides Modelle, die ich in den letzten Monaten intensiv genutzt habe.