24 Stunden mit Xiaomis 11T Pro: Dicker Brocken, doch die Specs rocken!

Vorläufiges Urteil

Genug Zeit bleibt aber für ein erstes Fazit zum Xiaomi 11T Pro! Obwohl Xiaomi wieder einmal mit Superlativen trotzt, will mich das Handy nicht so recht abholen. Es erinnert mich an diejenigen Mitschüler damals in der Schule, die alles perfekt konnten, privat aber nicht länger als fünf Minuten interessant waren. Das liegt vor allem am Design, das mir beim Xiaomi 11T Pro nicht wirklich gefällt.

Zugegeben lasse ich hier meinen Geschmack einfließen. Mit den gigantischen Maßen und dem hohen Gewicht glaube ich aber, dass mir hier viele Leser:innen zustimmen werden. Die Verarbeitung samt Rückseite aus Glas, das total an Plastik erinnert, und dicken Displayrändern wird Euch ebenfalls abschrecken, wenn Ihr plant, von Apple oder Samsung umzusteigen.

Xiaomi 11T Pro zum Early-Bird-Preis bei Amazon

Auch wenn ich zu dieser Kritik stehe, ist sie mit Blick auf den Namen nicht ganz berechtigt. Denn Xiaomis T-Serie soll genau das: Die derzeit geilsten Specs zu einem erschwinglichen Preis in ein nicht ganz so rundes Gehäuse bringen. Und das hat Xiaomi mit dem 11T Pro mal wieder geschafft. Quick-Charging mit 120 Watt gibt es nur hier, die Kamera glänzt mit interessanten Videofunktionen und die Kombination aus Snapdragon 888, dem superhochwertigen 120-Hertz-Display und MIUI 12.5 sorgt für eine astreine Arbeitsgeschwindigkeit.

Schauen wir also, wie sich meine Beziehung zum 11T Pro in den nächsten Tagen verändern wird. Falls Ihr für mein ausführliches Review Fragen oder Wünsche habt, teilt mir das doch gerne in den Kommentaren mit!