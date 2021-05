Xiaomi Mi 11 Ultra im Test: Wirklich das ultimative Flaggschiff?

Das Xiaomi Mi 11 Ultra soll das ultimative Android-Flaggschiff sein. Aber ist Xiaomis "Ultra-Smartphone" hinter all dem Hype, dem Super-Saiyan-Namen und dem exorbitanten Preisschild wirklich das Nonplusultra? Die Antwort gibt's im NextPit-Test.

Display: WQHD+ Amoled in 120 Hz – immer noch wunderschön

Das Xiaomi Mi 11 Ultra hat den gleichen Bildschirm wie das Basis-Modell Xiaomi Mi 11. So finden wir hier ein 6,81 Zoll großes Amoled-Panel in WQHD+-Auflösung mit 3.200 x 1.440 Pixeln vor. Meinem Rechenschieber zufolge ergibt das eine Pixelichte von 515 ppi, das Seitenverhältnis beträgt 20:9. Weitere Specs: HDR10+, 120-Hz-Bildwiederholrate und 1700 nits maximale Helligkeit. Und dann wäre da noch das 1,1-Zoll-AMOLED-Display auf der Rückseite.

Was mir gefällt:

Bildwiederholfrequenz von 120 Hz

WQHD+-Auflösung

480 Hz Touch-Abtastrate

Was mir nicht gefällt:

Rückseitiges Display ist Spielerei

Abgesehen von dem RIESIGEN Kameramodul auf der Rückseite unterscheidet sich das Mi 11 Ultra optisch kaum vom Basis-Mi-11. / © NextPit

Wenn Ihr meinen Testbericht vom Xiaomi Mi 11 gelesen habt, dann werdet Ihr hier nicht viel Neues lernen. Um's kurz zu machen: Dieses Panel ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Smartphone-Bildschirm, den es derzeit gibt.

10-Bit-Farbtiefe, HDR10+, DCI-P3-Spektrum und 900-Nit-Helligkeit (max. 1700) klingen auf dem Papier toll. In der Praxis sorgt das für eine farb- und kontrastreiche Darstellung. Das passt zu MIUI 12, bietet das Interface zahlreiche Möglichkeiten zur Anpassung an den eigenen Geschmack. Die Funktionen zum Hochskalieren von Videoinhalten und die an das Umgebungslicht angepassten Wiedergabe-Komfort-Modi haben mich überzeugt.

2,5D-Optik: Das Display des Xiaomi Mi 11 Ultra ist an den Rändern leicht gewölbt. / © NextPit

Ebenfalls gut gefallen hat mir die Touch-Abtastrate – also die Frequenz, mit der der Bildschirm Berührungen registriert. Das Xiaomi Mi 11 Ultra bietet hier 480 Hz und ist damit besser als das Asus ROG Phone 5, ein Gaming-Smartphone, bei dem schnelle Reaktionen im Mittelpunkt stehen.

Ich habe die Punch-Holes genauso satt, wie ich 2019 die Tränen-Notches satt hatte. / © NextPit

Und dann wäre da noch das Extra-Display rechts neben dem Kameramodul des Xiaomi Mi 11 Ultra. Es handelt sich um ein 1,1 Zoll großes kleines AMOLED-Panel. Den Großteil seines Daseins fristet das Always-on-Display mit dem Anzeigen von Datum, Uhrzeit und Akkustand.

Der Bildschirm dient aber auch als Sucher und verwandelt dann das rückseitige Kameramodul in eine Selfie-Knipse. Dieser "Vorschau"-Modus funktioniert jedoch nur mit dem Standard-Fotomodus. Seltsamerweise erlaubt Xiaomi nicht, dass es für Porträtfotos oder im Videomodus verwendet wird. Klingt komisch, ist aber so.

Insgesamt habe ich den Bildschirm des Xiaomi Mi 11 Ultra während meines Tests lieben gelernt. Die flüssige Darstellung und die enorme Auflösung hinterlassen einfach einen edlen Eindruck. Das Panel meines Daily Drivers OnePlus 8T, wirkt im direkten Vergleich stumpf. Umso beeindruckender finde ich, dass es das gleiche Panel auch beim deutlich günstigeren Xiaomi Mi 11 gibt.