Samsung Galaxy S22(+) vs S23(+) im Vergleich: Was ist neu in 2023?

Mit dem Galaxy S23 kostet ein Smartphone aus Samsungs diesjähriger S-Klasse mindestens 949 Euro. Gegenüber der UVP des Vorgängers S22 ist das ein Sprung von 100 Euro. Das Plus-Modell S23+ ist mit mindestens 1.199 Euro sogar 150 Euro teurer als der Vorgänger S22+. Aber was bekommt man eigentlich alles für den Aufpreis – und lohnt sich am Ende gar der Griff zum Vorjahresmodell? NextPit vergleicht das Galaxy S23(+) vs. S22(+) und verrät Euch die wichtigsten Unterschiede.

Technische Daten im Vergleich: Samsung Galaxy S23 vs. Galaxy S22

2022er-Modelle 2023er-Modelle Produkt Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S22+ Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Bild Design Aluminiumgehäuse | Gorilla Glass Victus+ vorne und hinten | IP68 | Flaches Display Aluminiumgehäuse | Gorilla Glass Victus 2 vorne und hinten | IP68 | Flaches Display Display AMOLED 6,1 Zoll

Full-HD+ (2.340 × 1.080 Pixel)

Bildwiederholfrequenz 120 Hz



AMOLED 6,6 Zoll

Full-HD+ (2.340 × 1.080 Pixel)

Bildwiederholfrequenz 120 Hz



AMOLED 6,1 Zoll

Full-HD+ (2.340 × 1.080 Pixel)

Bildwiederholfrequenz 120 Hz



AMOLED 6,6 Zoll

Full-HD+ (2.340 × 1.080 Pixel)

Bildwiederholfrequenz 120 Hz



Speicher 8 GB RAM LPDDR5X

128 GB / 256 GB (beide UFS 3.1)

8 GB RAM LPDDR5X

128 GB / 256 GB (beide UFS 3.1)

8 GB RAM LPDDR5X

128 GB (UFS3.1) / 256 GB (UFS 4.0)

8 GB RAM LPDDR5X

256 GB / 512 GB (beide UFS 4.0)

CPU / GPU Exynos 2200 (4 nm)

GPU: Xclipse 920

Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

GPU: Adreno 740

Kamera Hauptkamera: 50 MP | f/1.8 | OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP | f/2.2

Teleobjektiv 3x: 10 MP | f/2.4

Selfiekamera: 10 MP | f/2.2





Hauptkamera: 50 MP | f/1.8 | OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP | f/2.2

Teleobjektiv 3x: 10 MP | f/2.4

Selfiekamera: 12 MP | f/2.2





Video 8K @ 24 FPS 8K @ 30 FPS OS One UI 5.1 auf Basis von Android 13 (per Update)

noch 3 Jahre OS-Updates

noch 4 Jahre Security Patches



One UI 5.1 auf Basis von Android 13

4 Jahre OS-Updates

5 Jahre Security Patches



Akku 3.700 mAh

Quick Charging 25 W

Wireless Charging 15 W

Reverse Wireless Charging 5 W

Ladegerät nicht im Lieferumfang







4.500 mAh

Quick Charging 45 W

Wireless Charging 15 W

Reverse Wireless Charging 5 W

Ladegerät nicht im Lieferumfang







3.900 mAh

Quick Charging 25 W

Wireless Charging 15 W

Reverse Wireless Charging 5 W

Ladegerät nicht im Lieferumfang







4.700 mAh

Quick Charging 45 W

Wireless Charging 15 W

Reverse Wireless Charging 5 W

Ladegerät nicht im Lieferumfang







Maße & Gewicht 146,0 × 70,6 × 7,6 mm

167 g

157,4 × 75,8 × 7,6

195 g

146,3 × 70,9 × 7,6 mm

168 g

157,8 × 76,2 × 7,6 mm

195 g

Konnektivität 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, UWB 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, UWB Bewertung / Test Zum Test des Samsung Galaxy S22 Zum Test des Samsung Galaxy S22+ Zum Hands-on des Samsung Galaxy S23 Zum Hands-on des Samsung Galaxy S23+

Inzwischen ist die S23-Serie in der NextPit-Redaktion eingetroffen und ackert sich bereits fleißig durchs Testlabor. In den kommenden Tagen werden wir die in der obigen Tabelle verlinkten Hands-on-Artikel zum Galaxy S23 und S23+ daher sukzessive zu vollständigen Tests ausbauen – und den Geräten natürlich dann auch eine Testwertung verpassen sowie diesen Artikel aktualisieren.

Inhalt:

Erinnert Ihr Euch noch? Das Galaxy S22 und S22+ hatte eine Insel für die Triple-Kamera. / © NextPit

Design und Display

Mit dem Galaxy S23 und S23+ hat Samsung einen Schritt in Richtung Ultra gemacht, was das Design angeht. Die Kamera-Insel in der linken oberen Ecke des S22 und S22+ ist verschwunden. Stattdessen sind die Linsen nun einzeln in die Rückseite des 2023er-Smartphones integriert. Diese Designsprache hatte Samsung bereits im Jahr 2022 beim Galaxy S22 Ultra eingeführt.

Was gleich geblieben ist, ist jedoch die Mischung aus matter Rückseite und – farblich passend dazu – glänzendem Aluminiumrahmen rund ums Gehäuse. Das sieht schick aus, allerdings ist der glänzende Rahmen sehr anfällig für Fingerabdrücke. Neu ist 2023 übrigens auch, dass es alle S23-Modelle in den gleichen vier Farben gibt: Schwarz, Grün, Lavendel und Creme. Exklusiv im Samsung-Store gibt's zudem noch Graphit, Himmelblau, Limettengrün und Rot.

Auf der Rückseite haben das S23 und S23+ nun die Designsprache der Ultra-Modelle angenommen. / © NextPit

Bei den AMOLED-Panels hat sich quasi nichts getan. Das Basis-Modell hat hier wie dort 6,1 Zoll Bilddiagonale, bei der Plus-Version gibt's 6,6 Zoll. Die Bildschirmauflösung beträgt bei allen Geräten Full-HD+ mit 2.340 × 1.080 Pixeln, die Bildwiederholfrequenz liegt bei maximal 120 Hz. Ein dynamisches Drosseln auf bis zu 1 Hz via LTPO 2.0 bleibt auch 2023 der Ultra-Serie vorbehalten. Immerhin ein kleiner Schritt nach vorne: Die Displays von S23 und S23+ sind jetzt mit Gorilla Glass Victus 2 geschützt, beim S22 und S22+ gab's "nur" Victus+.

Das Samsung Galaxy S23 kommt im gleichen, kompakten Format wie das S22. Wer's ganz genau wissen möchte: Das neue Modell ist 0,3 mm länger geworden und 1 g schwerer, ansonsten sind Maße und Gewicht identisch. / © NextPit

Leistung und Konnektivität

2023 friert offenbar die Hölle zu, und Schweine lernen fliegen. Samsung setzt nämlich in Europa auf ein Qualcomm-SoC anstelle der vielkritisierten hauseigenen Exynos-Chips. Den Exynos 2200 aus der S22-Serie ersetzt Samsung im Galaxy S23 und S23+ durch einen Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy". Dank eines übertakteten Performance-Cores soll dieser noch mehr Leistung bringen als der normale 8 Gen 2.

In allen Modellen aus der Samsung-Galaxy-S23-Serie steckt der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in der "for Galaxy"-Version. / © NextPit

Den Performance-Gewinn gegenüber dem Vorgänger S22 beziffert Samsung beim Galaxy S23 und S23+ auf 34 % bei der CPU-Leistung und sogar 41 % bei der GPU-Leistung. Wie schon beim S22(+) kommen das S23 und S23+ in allen Speichervarianten mit 8 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher. In der kommenden Woche werden wir das S23 auf jeden Fall fleißig benchmarken und den Angaben von Samsung auf den Zahn fühlen. Schade: UWB gibt's auch 2023 nur beim Plus-Modell.

Während die Speicheroptionen beim S23 mit 128 und 256 GB gleich geblieben sind, rutscht das S23+ auf 256 und 512 GB Speicher – damit wäre auch der größere Preissprung gegenüber dem Basismodell erklärt. Ein wichtiger Hinweis noch: Während alle S23-Modelle mit 256 und 512 GB auf den schnellen UFS-4.0-Speicher setzen, steckt im 128-GB-Modell des S23 noch der ältere UFS-3.1-Speicher. Daher lohnt sich die nachfolgend verlinkte Vorbesteller-Aktion von Samsung gleich doppelt – im wahrsten Sinne des Wortes.

Kameras und Bildqualität

Der Kamera-Absatz im Vergleich zwischen dem S22 vs. S23 lässt sich – zumindest was die technischen Daten angeht – in einem Satz abbilden: Die Selfie-Kameras lösen jetzt 12 statt 10 Megapixel auf. Technische Daten zu den verwendeten Bildsensoren liegen uns noch nicht vor. Doch Samsung versicherte uns auf dem Event zur S23-Serie, dass der größere Bildsensor für einen stärkeren Sprung bei der Bildqualität sorgt, als es die zwei zusätzlichen Megapixel vermuten lassen.

Auch wenn das Kamera-Modul des Galaxy S23 Plus komplett anders aussieht, hat Samsung an den Kameras selbst praktisch nichts verändert. / © NextPit

Ansonsten hat sich bei den Kameras nichts getan. Die Hauptkamera löst nach wie vor 50 Megapixel auf, dazu gibt's eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera sowie eine Dreifach-Telekamera mit 10 Megapixeln. Der große Auflösungssprung auf 200 Megapixel bleibt leider dem Galaxy S23 Ultra (Kurz-Test) vorbehalten. Immerhin: 8K-Videos filmt Ihr jetzt beim S23 und S23+ mit 30 statt nurmehr 24 Bildern pro Sekunde.

Natürlich verspricht Samsung noch diverse Verbesserungen bei den Kamera-Algorithmen, und hat homöopathische Mengen an Kamera-Modi eingestreut. Da gibt's zum Beispiel einen neuen Nachtportrait-Selfiemodus oder einen Astromodus, der mit ultralangen Aufnahmezeiten tolle Bilder vom Nachthimmel anfertigen soll.

Software und Updates

Samsung ist ein absoluter Streber, was Android-Updates angeht. Sowohl die Galaxy-S22-Serie als auch die Galaxy-S23-Serie erhalten vier große Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitspatches – mindestens. Demnach würde das S23 im Jahr 2027 noch das Update auf Android 17 erhalten – und 2028 das letzte Software-Update.

Das Galaxy-S22-Serie (im Bild das S22 Ultra) hat extrem schnell das Update auf OneUI 5 beziehungsweise Android 13 erhalten. / © NextPit

Wenn Ihr in Erwägung zieht, den inzwischen deutlich günstigeren Vorgänger S22 oder S22+ zu kaufen, dann bedeutet das: Mit großen Android-Updates ist "schon" im Jahr 2026 Schluss, Sicherheitspatches gibt's "nur" bis 2027. Im Vergleich zur Update-Politik anderer Android-Hersteller steht damit allerdings auch das S22 noch im Jahre 2023 spitzenmäßig gut da.

Akku und Quick-Charging

Die Akkulaufzeit war bei unserem Test des Galaxy S22 einer der größten Kritikpunkte – zumal die Basis-Version nicht nur eine eher mäßige Akkulaufzeit bietet, sondern dann auch mit "nur" 25 Watt lädt. Beim S22+ war die Akkulaufzeit im Test deutlich besser, was angesichts von 4.500 gegenüber 3.700 mAh allerdings auch kein großes Wunder ist. Bei der Galaxy-S23-Serie packt Samsung jeweils 200 mAh auf den Akku drauf. Das S23 kommt also auf 3.900 mAh, das S23+ auf 4.700 mAh. Immerhin.

Die USB-C-Ports beim Samsung Galaxy S23 (links) und S23+ (rechts) nehmen nach wie vor maximal 25 beziehungsweise 45 Watt an. / © NextPit

Beim Quick-Charging kommt Samsung leider nicht so recht aus dem Quark. Das S23 frisst genau wie der Vorgänger per Kabel maximal 25 Watt. Beim S23+ sind immerhin 45 Watt drin, wie auch beim Vorjahresmodell. Wireless Charging mit 15 Watt, Reverse Wireless Charging mit 5 Watt – und täglich grüßt das Murmeltier. Die große Frage im Test besonders des S23 wird sein: Komme ich auch bei intensiver Nutzung zuverlässig über den Tag? Denn wenn Ihr immer Nachts ladet, spielt die Ladegeschwindigkeit kaum eine Rolle.

Preise und Verfügbarkeiten

Wie schon in der Einleitung geschrieben: Das Samsung Galaxy S23 und das S23+ haben preislich einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht. Das S23 kostet jetzt mindestens 949 Euro – und ist damit stolze 100 Euro teurer als das S22 zur Markteinführung. Inzwischen kostet das S22 mit 128 GB Speicher bei diversen Online-Shops teilweise weniger als 700 Euro, was schon ein gewaltiger Unterschied ist.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S22 Bei Media Markt bekommt Ihr das Samsung Galaxy S22 aktuell für 699 Euro. Zur Geräte-Datenbank

Beim S23+ ist der Unterschied durch den Wegfall der 128-GB-Version noch größer. Das 256-GB-Modell des S23+ ist mit 1.199 Euro stolze 150 Euro teurer als das alte Basismodell des S22+ mit damals noch 128 GB Speicher. Auf dem freien Markt findet Ihr das S22+ regelmäßig für weniger als 900 Euro.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S22+ Das Samsung Galaxy S22+ findet Ihr bei Media Markt derzeit für 899 Euro. Zur Geräte-Datenbank

In der folgenden Tabelle seht Ihr die Preise der Galaxy-S23-Serie noch einmal auf einen Blick, der Vollständigkeit halber auch mit dem Ultra-Modell:

Preise (UVP) 128 GB 256 GB 512 GB 1.024 GB Samsung Galaxy S23 949 Euro 1.009 Euro - - Samsung Galaxy S23+ - 1.199 Euro 1.319 Euro - Samsung Galaxy S23 Ultra - 1.399 Euro 1.579 Euro 1.819 Euro

Wenn Ihr mit dem Galaxy S23 oder S23+ liebäugelt, dann solltet Ihr Euch bis zum 17. Februar entscheiden – oder länger auf einen Preisverfall warten. Denn wer vor diesem Stichtag bestellt, bekommt ein Upgrade auf die nächsthöhere Speicherversion gratis. Das lohnt sich insbesondere beim Samsung Galaxy S23, das in der 128-GB-Version mit langsamerem UFS-3.1-Speicher kommt.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Hier geht's direkt zur Vorbesteller-Aktion für das Galaxy S23 auf der Samsung-Webseite Zur Geräte-Datenbank

Wer dazu sein altes Smartphone gegen ein S23-Modell eintauscht, bekommt von Samsung zusätzlich auf den Eintauschwert des Smartphones noch einmal 150 Euro Eintauschprämie ausbezahlt.

Fazit

Das Samsung Galaxy S23 und das S23+ machen einen ordentlich Sprung nach vorne, was den Preis angeht. Die wichtigste Neuerung dabei ist das stärkere Qualcomm-SoC, das hoffentlich in Verbindung mit dem etwas stärkeren Akku für eine verbesserte Laufzeit sorgt als bei den Vorgängermodellen. Bei den Kameras, beim Quick-Charging, bei der Konnektivität, beim Display und beim Speicher muss man die Unterschiede schon mit der Lupe suchen.

Damit das ausreicht, um letztendlich die Preisdifferenz bei den Marktpreisen von derzeit rund 250 Euro beziehungsweise 300 Euro zu rechtfertigen, werden sich das S23 und S23+ auf jeden Fall ordentlich strecken müssen – was denkt Ihr? Sobald wir die Smartphones ausführlich getestet haben, werden wir diesen Artikel aktualisieren und mit weiteren Details anreichern. Stay tuned!