Apple Watch nutzt in Zukunft den Laser für nicht-invasive Blutzuckermessung

Mit der Weiterentwicklung der Smartwatches erweisen sich einige von ihnen auch als zuverlässiger Ersatz für Gesundheitsmessgeräte. Mit der Blutzuckermessung gibt es einen Bereich, der zumindest von Apple noch nicht erschlossen wurde. Eine neue Entwicklung deutet jedoch darauf hin, dass diese Funktion in zukünftigen Apple-Uhren keinen Einstich in die Haut benötigten, sondern durch Laser-Technologie realisiert werden können.

Next Pit TV

Die Apple Watch als Blutzuckermessgerät

Laut einem Medienbericht des Bloomberg-Redakteurs Mark Gurman, hat Apple erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung eines nicht invasiven Blutzuckermessgeräts gemacht. Es heißt, dass der iPhone-Hersteller einen funktionierenden Prototyp in der Größe eines iPhones entwickelt hat, der am Handgelenk oder am Oberarm der Nutzer:innen befestigt werden kann. Außerdem nutzt das Gerät eine Erkennungsmethode unter der Haut, um den Blutzuckerspiegel zu messen.

Verpasst nicht: Ultrahuman M1 Blutzuckermessgerät im Test

Apple erreiche dies durch die Verwendung eines speziellen photonischen Chips, der einen Laser unter die Haut strahlt. Dabei wird das Licht in Wärme umgewandelt, sobald es auf Glukose im Blut trifft. Die erzeugte Wärmemenge wird an den Chip zurückgesendet. Eine Smartwatch oder alternatives Empfangsgerät kann dann die Daten analysieren und dem Nutzer das entsprechende Ergebnis präsentieren.

Obwohl dies ein wichtiger Meilenstein für Apple ist, erklärte Gurman, dass das Unternehmen das gesamte Gerät noch weiter auf die Größe eines Wearables wie der Apple Watch verkleinern möchte. Da die Blutzuckermessung unter der Haut jedoch sehr komplex ist, könnte es noch ein paar Jahre dauern, bis Apple sein Ziel tatsächlich erreicht hat.

Apples neues Patent zur Blutdrucküberwachung zeigt ein nicht invasives Design. / © Patently Apple

Neben der Einführung einer nicht invasiven Blutzuckermess-Technologie in einer Smartwatch soll Apple auch an einer Blutdruckmessung arbeiten. In den Patenten, die das Unternehmen aus Cupertino einreichte, gab es mehrere Hinweise darauf. Das auffälligste Patent nutzt Drucksensoren entlang des Armbands, um Druckveränderungen im Blutfluss zu erkennen. Bis jetzt ist noch unklar, wann die Funktion tatsächlich auf einer Apple Watch eingeführt werden kann.

Affiliate Angebot Apple Watch SE Zur Geräte-Datenbank

Denkt Ihr, dass Smartwatches eines Tages Smartphones ersetzen werden? Welche bahnbrechende Funktion erwartet Ihr am meisten von einem Wearable? Lasst uns eure Gedanken dazu hören.