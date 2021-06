Foldables 2021: Die besten faltbaren Smartphones

Welches Foldable solltet Ihr im Jahr 2021 kaufen und welche Modelle gibt es überhaupt? In unserem Vergleich der besten faltbaren Smartphones stellen wir Euch Handys von Samsung, Huawei, Motorola & Co. vor. Dabei gehen wir auch allgemein auf die Vor- und Nachteile der neuen Klapphandys ein.

Wohin geht die Zukunft der Smartphones? Diese Frage ist seit einiger Zeit deutlich spannender geworden, da die ersten Foldables das Licht der Welt erblickten. Faltbare Handys gibt es natürlich schon länger, doch Modelle wie das Galaxy Fold oder das Motorola Razr haben eine Besonderheit: Sie verfügen über flexible Displays.

Nachdem Samsung mit dem ersten Galaxy Fold Pionierarbeit geleistet hat und damit mächtig auf die Nase gefallen ist, zeigen wir Euch nachfolgend die besten faltbaren Smartphones. Zugegeben: Der Foldable-Markt ist extrem klein, und wir zeigen Euch eigentlich einfach alle Foldables, die Ihr aktuell kaufen könnt.

Dabei schauen wir auf den Smartphone-Markt im Juni 2021 und stellen Euch nachher ein paar Vor- und Nachteile zu faltbaren Handys vor.

Samsung Galaxy Z Fold 2: Das beste Foldable

Das Samsung Galaxy Z Fold 2 ist nicht nur ein Gimmick, sondern tatsächlich ein großartiges Smartphone! / © NextPit

Das Samsung Galaxy Z Fold 2 ist nicht nur das beste Foldable, es ist auch eines der besten Smartphones, die Ihr derzeit für Geld kaufen könnt. Mit derzeit rund 1200 Euro ist das Galaxy Z Fold 2 allerdings nicht einmal das teuerste Modell in diesem Vergleich – und dafür das mit Abstand beste.

Nach den Anlaufschwierigkeiten mit dem ersten Galaxy Fold hat Samsung viel gelernt und ein tolles Smartphone gebaut. Antoine titelt im Test: "Dieses Märchen darf nie enden", und war begeistert über das riesige, nahezu randlose Innendisplay, den gewachsenen Außenbildschirm und die intuitive Bedienung sowie solide Verarbeitung.

Klar gibt's auch was zu meckern: Woanders gibt's für 1200 Euro bessere Kameras, und wie bei so ziemlich allen faltbaren Smartphones ist die Akkulaufzeit nicht ideal. Außerdem ja: Foldables sind derzeit einfach noch teuer. Aber schaut doch einfach in unseren Test rein.

Hier geht's zum ausführlichen NextPit-Test des Samsung Galaxy Z Fold 2

Motorola Razr 5G: Cool und naja... cool halt

Das Motorola Razr ist einfach ein verdammt stylisches Smartphone. Hier seht Ihr übrigens die erste Version ohne 5G im Bild. / © NextPit

Das Motorola Razr ist irgendwie die/der Supercoole aus der Oberstufe: Vor 15 Jahren waren alle neidisch und konnten nicht die Finger davon lassen. Der Coolness-Faktor ist auch heute noch ungebrochen, doch irgendwie ist der Rest nicht ganz mitgewachsen. So arbeitet beim Motorola Razr leider mäßige Hardware unter der sündhaft teuren Haube.

Für derzeit rund 1400 Euro unverbindliche Preisempfehlung gibt's dann beim Motorola Razr 5G der zweiten Generation leider nur das Mittelklasse-SoC Snapdragon 765G, eine einzige eher mäßige Kamera und einen gerade einmal 2800 mAh starken Akku. Man kauft hier ein 200-Euro-Smartphone mit 1300-Euro-Display.

Wenn Euch die Hardware total egal ist und Ihr nur auf den (wirklich geilen!) Formfaktor steht, dann lege ich Euch die ältere, Nicht-5G-Version ans Herz. Mit derzeit rund 600 Euro kriegt Ihr beim Motorola Razr auf jeden Fall ein dekadentes Zweithandy, um auf den wilden Post-Corona-Parties mächtig Eindruck zu schinden. Oder so.

Samsung Galaxy Z Flip 5G: Mini-Ding ohne Charme

Im Vergleich zum Motorola Razr fehlt dem Galaxy Z Flip irgendwie die Seele. / © NextPit

Um bei der Schul-Metapher zu bleiben: Das Samsung Galaxy Z Flip 5G ist der Streber-Gegenpart vom Motorola Razr: Weniger cool, aber irgendwie besser ans echte Leben angepasst. Für knapp 1100 Euro bekommt Ihr hier einen recht potenten Qualcomm Snapdragon 865, immerhin drei Kameras (Selfie, Weitwinkel, Ultraweitwinkel) sowie einen etwas stärkeren 3300-mAh-Akku.

Allerdings, und das kann man nicht kaufen, fehlt dem Samsung Galaxy Z Flip 5G einfach die Coolness des Razr (5G). Sorry, Samsung.

Den Vorgänger Galaxy Z Flip findet Ihr übrigens auch noch in diversen Online-Shops. Allerdings rechtfertigt die Preisdifferenz von ca. 150 Euro nicht unbedingt das Downgrade auf den Snapdragon 855, was mit einem Verlust von 5G, WiFi 6 und Bluetooth 5.2 einhergeht.

Hier lest Ihr den NextPit-Test des Samsung Galaxy Z Flip

Xiaomi Mi Mix Fold: Noch nicht für Europa

Schick, aber in Deutschland aktuell nicht (offiziell) zu kriegen: Das Xiaomi Mi Mix Fold. / © Xiaomi / Screenshot: NextPit

Mit dem Mi Mix Fold hat Xiaomi im März ein faltbares Smartphone der Superlative vorgestellt. Das Display ist aufgeklappt größer als jenes des iPad Mini, das Kamerasystem kommt mit 108 Megapixeln und innovativer Flüssiglinse, und dank Snapdragon 888 ist auch nicht richtig Power an Bord. Die schlechte Nachricht: Was nach Technik-Wolpertinger klingt, ist in Deutschland auch ungefähr ähnlich leicht zu finden wie besagtes Fabelwesen.

Bislang hat Xiaomi das Mi Mix Fold nur für den chinesischen Markt angekündigt. Umgerechnet kostet das Smartphone dort 1430 Euro, was angesichts des Gebotenen und im direkten Vergleich mit der Konkurrenz ein ganz schöner Kampfpreis ist. Bei den diversen Import-Shops wie Trading-Shenzhen bekommt Ihr das Smartphone ab rund 1500 Euro.

Hier lest Ihr alles über das Xiaomi Mi Mix Fold bei NextPit.

Ob das Mi Mix Fold jemals nach Deutschland kommt, hat Xiaomi bislang nicht bestätigt. Gerüchten zufolge steht allerdings bei Xiaomi bereits das nächste Foldable in den Startlöchern. Damit könnte zumindest das erste Mi Mix Fold dasselbe Schicksal ereilen wie das faltbare Royole Flexpai 2, das es nach seiner Ankündigung vor rund neun Monaten nie nach Europa geschafft hat.

Microsoft Surface Duo: Satz mit X

War schon bei seiner Vorstellung im Oktober 2019 nicht mehr taufrisch: Das Microsoft Surface Duo. / © NextPit

Redmond und die Smartphones – das ist eine endlose Leidensgeschichte, die sich auch beim Microsoft Surface Duo fortsetzt. Von der Ankündigung bis zum Marktstart in Deutschland vergingen 505 Tage, und so stand dann am 18. Februar ein nagelneues, bereits veraltetes Smartphone in den Regalen.

Für mindestens 1549 Euro (UVP) gab es dann den bereits veralteten Snapdragon 855 ohne 5G-Unterstützung, eine unausgereifte Software und wenig zeitgemäße Kameras. Der Flop kam mit Ansage. Für die Megaproduktiven fehlte die Leistung, bei den Early Adoptern konnte das Smartphone mit der breiten Lücke zwischen den zwei Displays einfach nicht mit Samsung, Huawei & Co. mithalten.

LG V60 ThinQ 5G: Goodbye, LG

LG V60: So long and ThanQ for all the fish! / © NextPit

LG war in der jüngsten Vergangenheit vor allem gut in einem: Zu zeigen, dass "anders" nicht unbedingt "gut" bedeutet. Ein glühendes Beispiel dafür ist das V60 ThinQ 5G mit seinem schrägen Add-on-Bildschirm namens "Second Screen". Zwar machen die diversen Spielereien mit dem Zusatzbildschirm durchaus Spaß – aber es sind eben nur Spielereien, die sich schnell abnutzen.

Abseits davon ist das LG V60 ein durchaus gutes Android-Smartphone, das in unserem Testbericht auch 3,5 von 5 Sternen abräumen könnte. Allerdings ist die chinesische Konkurrenz inzwischen einfach besser – und vor allem günstiger angesichts der gebotenen Leistung. Da hilft auch der famose integrierte Hi-Fi-DAC nicht weiter.

Alles weitere zum LG V60 ThinQ 5G lest Ihr im NextPit-Test.

Zwar nicht wirklich faltbar, aber ebenfalls ein Fall fürs Kuriositätenkabinett ist das LG Wing, bei dem Ihr das Display ins Querformat drehen könnt und damit ein zweites, halbes Display freilegt. Was man mit einem T-förmigen Bildschirm im Alltag machen soll? Wir haben das LG Wing getestet und sind uns immer noch nicht so ganz sicher.

Unterm Strich, und das ist vielleicht auch ein guter Schlussakkord für diesen Artikel, sind wir uns auch bei faltbaren Smartphones noch nicht sicher bezüglich der Sinnhaftigkeit. Aber: Foldables sind mal futuristisch, mal einfach weird – und immer für eine Überraschung gut. Und wie es bei LG der Fall ist, würden wir sie inzwischen vermissen, wären sie nicht mehr da. Mehr davon!

À propos: Das nächste Smartphone-Konzept ist schon in der Vorbereitung. Hier wird aus dem Foldable ein "Rollable" und Ihr könnt Euch sicher schon denken, in welche Richtung das Handy sich hier verkleinert. Im verlinkten Artikel erfahrt Ihr mehr.

Bitte beachtet, dass wir diesen Artikel im Juni 2021 vollständig überarbeitet haben. Ältere Kommentare können daher aus dem Zusammenhang gerissen erscheinen.