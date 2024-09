Das Magic V3 vereint alle aktuellen Software-Fortschritte in Magic OS, das jetzt in Version 8 vorliegt. Trotz all der KI-Magie rund um die Benutzeroberfläche gibt es aber immer noch einen starken Einfluss der EMUI von Huawei, die noch von älteren iOS-Versionen inspiriert ist.

Während die Aufnahmen bei Tageslicht insgesamt passten, waren die Nachtaufnahmen etwas enttäuschend, obwohl Honor (und Huawei) Pionierarbeit im Bereich der rechnergestützten Nachtfotografie geleistet haben. Weitwinkel- und 3,5-fach vergrößerte Teleaufnahmen waren in Ordnung, mit einer leichten Überbelichtung im Automatikmodus, aber Ultraweitwinkelaufnahmen fingen einfach nicht genug Licht ein, was zu einem verrauschten und weichen Look führte.

Honor Magic V3: Akku

Das Magic V3 hat nicht nur einen größeren Akku als seine Konkurrenten, Honor hat es auch mit echter Schnellladung ausgestattet, sowohl kabelgebunden als auch kabellos.

Vorteile:

Anständige Akkulaufzeit

Schnelles kabelgebundenes Laden

Schnelles kabelloses Laden

Nachteile:

Ladegerät ist nur in ausgewählten Märkten enthalten

Schnelles Entladen des Akkus beim Öffnen

Verwendet Ihr nur das externe Display, sollte die Akkulaufzeit für einen ganzen Tag ausreichen. Setzt Ihr aber auch das interne Display des Magic V3 häufig ein, müsst Ihr es am Nachmittag schnell aufladen.

Honor Magic V3

(5150 mAh | Honor 135 W [PD 65 W]) Galaxy Z Fold 6

(4400 mAh | 25 W) OnePlus Open

(4805 mAh | 67 W) Pixel Fold

(4821 mAh | Ugreen 45 W) 5 Minuten 13 % [2 %] 4 % 22 % 9 % 10 Minuten 26 % [9 %] 9 % 36 % 18 % 20 Minuten 47 % [23 %] 25 % 63 % 33 % 30 Minuten 67 % [36 %] 34 % 87 % 48 % 1 Stunde [78 %] 70 % 82 % Volle Ladung ~50min[~1h30] 1h45 40 min 1h40 PC Mark Batterietest Geschlossen: 14h08 (18172 Punkte)

Geöffnet: 8h16 (18048) Geschlossen: 15h36 (17930)

Geöffnet:10h46 konnte nicht ausgeführt werden Geschlossen: 14h30

Geöffnet: 10h21

Im simulierten PC-Mark-Akkutest schnitt das Magic V3 etwas schlechter ab als das ähnlich ausgestattete Galaxy Fold 6 mit einem kleineren Akku. Das Honor-Handy erreichte eine Akkulaufzeit von 14h08 und 8h16 zwischen 80 und 20 Prozent Ladung, wenn es geschlossen bzw. geöffnet war.

Beim Laden ist das Magic V3 jedoch unschlagbar unter den faltbaren Handys. Es lädt zwar mit 65 W etwas langsamer als das OnePlus Open mit 67 W, aber es übertrifft die 25 W des Samsung-Konkurrenten bei weitem.

PC-Mark-Akkutest mit dem geschlossenen Gerät im Performance-Modus © nextpit PC-Mark-Akkutest mit dem geöffneten Gerät im Performance-Modus. © nextpit PC-Mark-Akkutest mit dem geschlossenen Gerät im Default-Modus. © nextpit

Noch besser: Das V3 ist mit der kabellosen 50-W-Ladung von Honor (und Huawei) kompatibel, die beim OnePlus-Rivalen nicht verfügbar ist, während das Galaxy Fold maximal 15 W leistet.

Honor hält an seiner Strategie fest, das Ladegerät nur in einigen Märkten mit in die Verpackung zu legen. Aber für diejenigen, die in Ländern leben, in denen es nicht enthalten ist, bietet das Unternehmen es oft als kostenlosen Bonus an. Also prüft immer die Kaufoptionen und Bundles, wenn Ihr eines kauft.