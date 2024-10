Das Xiaomi Mix Fold ist das erste faltbare Klapp-Smartphone von Xiaomi in Europa. Und es ist auch der einzige glaubwürdige Konkurrent für das Samsung Galaxy Z Flip 6 (Test) . In diesem ausführlichen Test verrate ich Euch, ob dieser Vorstoß von Xiaomi in die Fußstapfen von Samsung ein Erfolg ist oder nicht.

Ich finde das Design des Xiaomi Mix Flip sehr ordentlich und die matte Rückseite fühlt sich gut an. Die abgerundeten Ecken machen es bequem, das Gerät in die Hand zu nehmen. Die physischen Tasten auf der linken Seite sind leicht zu erreichen, egal ob das Smartphone zusammen- oder auseinandergeklappt ist. Das Fehlen eines IP-Indexes ist bedauerlich. Das Galaxy Z Flip 6 ist nach IP48 zertifiziert. Das Motorola Razr 40 (Test) und das Razr 40 Ultra (Test) sind nach IP52 zertifiziert. Der Scharniermechanismus aus Stahl erschien mir solide und bot genügend Widerstand.

Das Xiaomi Mix Flip hat einen Aluminiumrahmen, eine matte Glasrückseite ohne besonderen Schutz und ein 4 Zoll großes Cover-Display, das durch Xiaomi Shield Glass geschützt wird. Das faltbare Smartphone von Xiaomi ist in zwei Farben erhältlich: Schwarz und Violett. Xiaomi verzichtet leider auf die IP-Kennzeichnung für den Schutz vor Wasser und Staub. Das Scharnier kann in einem beliebigen Winkel geneigt bleiben, sodass sich das Smartphone nicht von selbst schließt.

Software

Das Xiaomi Mix Flip läuft unter HyperOS, dem Overlay von Xiaomi, das auf Android 14 basiert. Das Smartphone sollte vier Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten. Aber leider ist Xiaomi dem traurigen Beispiel von Apple gefolgt und hat KI-Funktionen völlig schlampig überverkauft, an der Grenze zu irreführender Werbung.

Stärken des Xiaomi Mix Flip:

4 Android-Updates + 5 Jahre Sicherheits-Updates.

Das Cover-Display ist sehr anpassungsfähig

HyperOS ist immer noch das beste für Multitasking.

Schwächen des Xiaomi Mix Flip:

Die KI-Funktionen, wo zum Teufel sind die?

Nahezu keine App ist dafür angepasst, wenn Ihr das Mix Flip im 90-Grad-Winkel aufgeklappt nutzt. © nextpit Ihr könnt auf dem Cover-Screen echte Apps nutzen und nicht etwa nur Widgets. © nextpit

AI Notes, Ai Interpreter, AI Portrait, usw … Auf der offiziellen Xiaomi-Website sieht die Suite von KI-Funktionen sehr cool aus. Aber fast keine dieser Funktionen ist auf dem Xiaomi Mix Flip verfügbar. Wie der iPhone-Hersteller bei Apple Intelligence scheint auch Xiaomi etwas zu viel improvisiert zu haben und spielt sich auf, indem man ein unvollständiges Produkt mit dem Versprechen eines zukünftigen Updates verkauft, das wer weiß wann kommen wird.

Glücklicherweise konnte ich diese Funktionen auf dem Xiaomi 14T Pro (Test) finden, das in der Redaktion herumlag. Ich werde einen ausführlichen Artikel darüber schreiben. Aber in diesem Test gehe ich nicht näher darauf ein. Mir ist klar, dass nicht jeder die KI-Funktionen als unverzichtbar ansieht. Aber Xiaomi schießt sich mit dieser Art der Kommunikation, die so undurchsichtig ist, wirklich in den Fuß. Es ist so kompliziert, eine Liste zu erstellen, welche Funktion wann in welchem Modell verfügbar sein wird …!

Abgesehen davon ist die wichtigste Neuerung von HyperOS (Test) das Anpassungsmenü für den Mix-Flip-Cover-Screen: Man kann zwischen verschiedenen Sperrbildschirm-Stilen mit verschiedenen Hintergründen und Uhrenstilen wählen. Dasselbe gilt für den Always-on-Display-Modus.

Die verfügbaren Widgets sind nicht sehr zahlreich, aber ich finde sie nett. Wir haben das Wetter, die Uhr, den Kalender, die Gesundheit und die Musik. Diese Widgets werden unter den Fotolinsen angezeigt. Sie nehmen nicht unnötig viel Platz weg.

Und vor allem kann man einige Apps in ihrer "vollen" Version nutzen, nicht nur als Widgets. Die Liste der unterstützten Apps ist nicht sehr lang. Aber Xiaomi – wieder einmal – verspricht, weitere hinzuzufügen durch spätere Updates. Hier ist eine hoffentlich vollständige Liste der kompatiblen Apps:

Youtube / Kamera / Nachrichten / Telefon / Kalender / Taschenrechner / Musik / Wetter / Sprachrekorder / Uhr / Google / Chrome / Mi Fitness.

Ich finde, das macht das faltbare Klappformat des Xiaomi Mix Flip erst richtig relevant. Das Cover-Display ist nicht nur ein Zusatzdisplay. Er ist funktional und ermöglicht es mir, die Beleidigungen in den Kommentaren unter meinen Artikeln zu lesen, ohne mein Smartphone aufklappen und Energie verschwenden zu müssen.