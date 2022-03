Galaxy A52 vs. Galaxy A53: Wieviel besser ist Samsungs neue Mittelklasse?

Die Galaxy-A-Reihe hat Samsungs Flaggschiffen im letzten Jahr sogar ein klein wenig den Rang ablaufen können. Kein Wunder also, dass die Vorstellung der neuen Samsung-Mittelklasse von vielen Samsung-Fans herbeigesehnt wurde. Neben dem Galaxy A33 und dem hierzulange bisher nicht erhältlichen Galaxy A73 war für uns vor allem das Galaxy A53 von großem Interesse.

Aus diesem Grund stellen wir das Modell dem direkten Vorgänger Galaxy A52 5G gegenüber – und der verbesserten Version, die als Galaxy A52s auf den Markt kam. Wie immer geht es los mit einem Blick auf die wichtigsten, technischen Daten:

Galaxy A52 5G und A52s (2021) vs Galaxy A53 (2022) Produkt Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy A52s Samsung Galaxy A53 Abbildung Display 6,5 Zoll FHD+ Super-AMOLED

120 Hz Infinity-O-Display

6,5 Zoll FHD+ Super-AMOLED

120 Hz Infinity-O-Display

6,5 Zoll FHD+ Super-AMOLED

120 Hz Infinity-O-Display

SoC Snapdragon 750G Snapdragon 778G Exynos 1280 Arbeitsspeicher 6 / 8 GB RAM 6 / 8 GB RAM 6 / 8 GB RAM Speicher 128 / 256 GB intern

per microSD erweiterbar (bis 1 TB)

128 / 256 GB intern

per microSD erweiterbar (bis 1 TB)

128 / 256 GB intern

per microSD erweiterbar (bis 1 TB)

Kameras hinten Hauptkamera: 64 MP, f/1.8, OIS, AF

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

Tiefe: 5 MP, f/2.4

Makro: 5 MP, f/2.4





Hauptkamera: 64 MP, f/1.8, OIS, AF

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

Tiefe: 5 MP, f/2.4

Makro: 5 MP, f/2.4





Hauptkamera: 64 MP, f/1.8, OIS, AF

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

Tiefe: 5 MP, f/2.4

Makro: 5 MP, f/2.4





Kameras vorn 32 MP, f/2.2 32 MP, f/2.2 32 MP, f/2.2 Software Android 11 mit OneUI 3.1 Android 11 mit OneUI 3.1 Android 12 mit OneUI 4.1 Akku 4.500 mAh

25 Watt Quick-Charging

Ladestecker (15 Watt) inklusive



4.500 mAh

25 Watt Quick-Charging

Ladestecker (25 Watt) inklusive



5.000 mAh

25 Watt Quick-Charging

Ladestecker separat erhältlich



Konnektivität 5G, LTE, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Typ-C, NFC, GPS 5G, LTE, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Typ-C, NFC, GPS 5G, LTE, WLAN 802.11 a/b/g (2,4 GHz), Wi-Fi 4,5 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1 Kopfhöreranschluss IP IP67 IP67 IP67 Maße und Gewicht 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, 189 g 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, 189 g 159,6 x 74,8 x 8,1 mm, 189 g Farben Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet, Awesome Blue Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet, Awesome Mint Awesome Blue, Awesome Black, Awesome Peach, Awesome White Preis (UVP) Ab 429 Euro Ab 449 Euro ab 449 Euro Vorteile Sehr schickes 120-Hertz-AMOLED-Display

Gute Akkulaufzeit

Gute Hauptkamera

IP-Zertifizierung

Schöne Verarbeitung

4 Jahre Sicherheits-Updates – – Nachteile Nicht-Hauptkameras überzeugen nicht so

SoC kommt schnell an seine Grenzen

Schnellladetechnologie hinter der Konkurrenz

Keine Telekamera

Grausamer Vibrationsmotor – – Bewertung Zum Testbericht Noch nicht bewertet Noch nicht bewertet Zum Angebot* Preis prüfen Preis prüfen Preis prüfen

Wie Ihr sehen könnt, haben wir bislang lediglich das Galaxy A52 5G testen können. Das Galaxy A53 wurde allerdings bereits angefordert, so dass hier definitiv in absehbarer Zeit ein Test auf der Tech-Plattform Eures Vertrauens folgen wird. Wir schauen in unserem Vergleich also im Wesentlichen auf die Spec-Sheets und arbeiten auf dieser Basis für Euch heraus, was sich gegenüber 2021 verbessert hat.

Inhalt:

Display und Gehäuse

Displays? Das kann Samsung wie kaum ein Zweiter / © NextPit

Halten wir uns nicht zu lange mit dieser Kategorie auf. Zum Einen wissen wir, dass Samsung auch bei der A-Serie auf hochwertige Verarbeitung und die gewohnt überzeugenden Displays setzt. Zum Anderen gleichen sich die Geräte wie ein Ei dem anderen. Alle kommen mit 6,5 Zoll großem Super-AMOLED-Display, welches Bilder mit 120 Hertz wiederholt und eine Auflösung von FHD+ bietet. Die Gehäuse aller Geräte sind zudem IP67-zertifiziert und somit vor Staub und Wasser geschützt. Ebenfalls geheim haben alle Smartphones links auf der Rückseite ein Kamerasystem, bestehend aus vier Sensoren sowie eine Selfie-Cam im Punch-Hole auf der Vorderseite.

Doch einen wirklich winzigen Unterschied gibt es dann doch noch, wenn Ihr oben nochmal in die Tabelle schaut: Länge, Breite und Tiefe sind um etwa einen Drittel Millimeter geschrumpft. Das merkt Ihr zwar selbst dann nicht wirklich spürbar, wenn Ihr beide Handys in den Händen haltet. Aber ist zumindest bemerkenswert, dass bei gleichbleibendem Gewicht der Akku spürbar größer ist. Und selbst, wenn es nur minimal ist: Es bedeutet auch, dass die Displayränder ein klein wenig schlanker geworden sind.

Sonst noch was? Ja, es gibt eine neue Farbe: Zu Schwarz, Blau und Weiß gesellt sich jetzt noch Pfirsich, oder besser gesagt: "Awesome Peach".

Leistung und Konnektivität

Samsung hat ein brandneues SoC ins Rennen geschickt mit dem im 5nm-Verfahren produzierten Exynos 1280. Was dieses leistet? Weiß (fast) kein Mensch. Wir können uns bislang lediglich auf Samsungs Aussagen verlassen und die versprechen uns Folgendes: Bis zu 6 Prozent schnellere Performance, bis zu 33 Prozent bessere Grafikleistung und bis zu 42 Prozent schnellerer neuraler Prozessor: Das verspricht uns Samsung beim A53, verglichen mit dem Galaxy A52 5G.

Aber wie gesagt: Das können wir aktuell noch nicht überprüfen, außerdem übergeht Samsung bei seiner Aussage, dass dem A52 5G mit Snapdragon 750G ja noch das A52s mit dem stärkeren Snapdragon 778G folgte. Besitzt Ihr also das letztgenannte Smartphone, ist der qualitative Anstieg beim Exynos 1280 ganz sicher geringer.

Wie viel mehr Power und Leistung steht Euch ins Haus? Klären wir, sobald die Testgeräte bei uns reinschneien. Bis dahin können wir aber schon einmal auf die Speicheroptionen schauen: Wie im letzten Jahr habt Ihr die Wahl zwischen 6 und 8 GB RAM, sowie 128 und 256 GB internen, erweiterbaren Speicher.

Im Jahr 2022 verzichtet Samsung zudem auf reine LTE-Versionen und bietet nur noch A-Serien-Smartphones mit 5G-Modem an. Auf Wi-Fi 6 müsst Ihr zwar auch mit diesem Geräte-Upgrade noch verzichten, aber immerhin wurde Bluetooth von Version 5.0 auf 5.1 gehievt.

Kameras

Ich habe jetzt echt eine Weile überlegt, wie ich es Euch möglichst unterhaltsam erzähle, dass sich auch bei Kamera einfach nichts getan hat. Wie Ihr beim letzten Satz gemerkt habt, trug die Suche nach der unterhaltsamen Formulierung keine Früchte. Aber sei es drum: Bei allen drei Modellen gibt es vier Kameras, jeweils angeführt von einem 64-MP-Sensor mit f/1.8-Blende. Danach kommen Ultraweitwinkel (12 MP) und zwei 5-MP-Knipsen für Makro und Tiefe. Vorne verbirgt sich im Punch-Hole dann erneut ein 32-MP-Shooter.

Wieder gibt es eine Quad-Cam mit 64-MP-Hauptkamera. / © Samsung

"Aber ist wirklich nichts neu an der Kamera, Casi?" Doch, doch – denn auch die Kamera profitiert von der verbesserten KI des neuen Prozessors. Gegenüber dem Vorgängermodell sollt Ihr bei schlechten Lichtverhältnissen mit dem verbesserten Nachtmodus bessere Ergebnisse erzielen. Gleiches gilt auch für den verbesserten Porträtmodus. Tiefe und Umrisse sollen jetzt noch genauer erfasst werden. Zudem gibt es ein paar neue Software-Features wie den "Radierer für Objekte".

Auch hier vertröste ich Euch auf den Test des A53, wo wir den Fähigkeiten der Kameras auf den Grund gehen werden.

Software

Bei der Software loben wir Samsung ja bereits seit einer Weile sehr gerne. Aus gutem Grund, denn das Unternehmen hat erkannt, wie wichtig es ist, Hardware lange mit Updates zu versorgen. So profitieren auch hier wieder alle drei Handys davon, dass Samsung vier große Android-Updates und Support für fünf Jahre Sicherheitsupdates verspricht.

Der Unterschied ist hier lediglich, dass das A52 5G und das A52s noch mit Android 11 und OneUI 3 ins Rennen geschickt wurden. Das Galaxy A53 kommt ab Werk mit Android 12 und OneUI 4.1. Zwar haben die beiden Samsung-Devices das Update auf Android 12 erhalten, aber eben jetzt auch schon ein Jahr auf dem Buckel. Bedeutet für Euch: Entscheidet Ihr Euch fürs A53, habt Ihr Support bis 2027. Ein Jahr länger als die anderen beiden Modelle.

Akku und Quick-Charging

Nee, falsch geraten, Freunde! Hier ist nicht alles identisch! Okay, ja – alle drei Modelle können mit bis zu 25 Watt geladen werden. Aber der Akku ist im Jahr 2022 von 4.500 mAh auf 5.000 mAh angewachsen. Und es gibt noch eine Sache, bei der sich alle drei Smartphones voneinander unterscheiden:

Galaxy A52 5G: Kann mit bis zu 25 Watt geladen werden. Beigelegter Charger lädt aber nur mit max. 15 Watt.

Galaxy A52s: Kann mit bis zu 25 Watt geladen werden. Entsprechender 25-Watt-Charger liegt bei.

Galaxy A53: Kann mit bis zu 25 Watt geladen werden. Kein Ladegerät in der Box!

Samsung verkauft es uns als Nachhaltigkeit, gegenüber dem A52s ist es aber dennoch zumindest gefühlt ein Downgrade. Sucht Ihr nach dem Kauf ein passendes Ladegerät, haben wir die besten Samsung-Ladegeräte im verlinkten Artikel zusammengefasst.

Preis und Verfügbarkeit

Alle drei Geräte bewegen sich zwischen 429 und 449 Euro, was die unverbindliche Preisempfehlung angeht. Die Chipkrise hat verhindert, dass die Preise der letztjährigen Modelle noch weiter in die Knie gehen, aber das A52s bekommt Ihr gerade für knapp über 300 Euro!

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A52s Zur Geräte-Datenbank

Wer das neue Gerät wünscht, muss sich noch bis zum 1. April gedulden. Ihr könnt das neue Galaxy A53 allerdings bereits vorbestellen. Kostet Euch je nach Ausführung 449 Euro oder 509 Euro – dafür könnt Ihr aber noch kostenlose Galaxy Buds abgreifen. Vom Kauf des A52 5G würde ich Euch hingegen so oder so abraten. Der Blick auf unseren A52-Preisradar verrät uns, dass das Teil aktuell sogar teurer ist als das stärkere A52s.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A53 6/128 GB Samsung Galaxy A53 mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher bis zum 01. April vorbestellen!

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A53 8/256 GB Samsung Galaxy A53 mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher bis zum 01. April vorbestellen!

Überzeugt Euch das Galaxy A53? / © Samsung

Fazit

Besitzt Ihr bereits eines der letztjährigen Modelle, würde ich Euch nicht dazu raten, jetzt noch einmal 450-500 Euro in die neue Mittelklasse zu investieren. Zwar gibt es ein neues SoC und einen größeren Akku sowie neue KI-Features, das alles rechtfertigt allein aber nicht die 150 Euro, die Ihr derzeit zusätzlich hinblättern müsst.

Seid Ihr aber auf der Suche nach einem Mittelklasse-Smartphones, welches Euch auch in drei, vier Jahren noch Freude macht und habt kein A52-Modell am Start, ist das Galaxy A53 durchaus ein spannendes Gerät. Samsung liefert die erwartbare hohe Qualität und wird lange mit Updates versorgt. Zudem lockt das erneut gelungene Display, der auf 5.000 mAh angewachsene Akku und nicht zuletzt der nagelneue Exynos 1280.

Wenn Ihr aber nicht auf Samsung festgelegt seid, lohnt es sich absolut, auch andere Marken im Blick zu behalten. Werft da am besten mal einen Blick auf unsere Liste der besten Smartphones unter 400 Euro. Die Mittelklasse ist ein echtes Smartphone-Haifischbecken mit vielen neuen Modellen. Ob sich dort das Galaxy A53 durchsetzen kann, erfahrt Ihr dann spätestens in unserem Testbericht.