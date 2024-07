Vorläufiges Urteil

Da ich nur eine kurze Zeit mit dem OnePlus Pad 2 verbringen konnte, konzentrierte sich meine Erfahrung hauptsächlich darauf, ein Gefühl für das Gerät zu bekommen und einige Softwarefunktionen kennenzulernen. Was das Design angeht, so ist mein erster Eindruck, dass es sich um ein angenehm geformtes Tablet handelt. In Kombination mit dem Zubehör wie der Tastatur und dem Stylo-Stift erhalten wir eine Laptop-ähnliche Experience.

Ausgestattet mit einem erstklassigen Snapdragon-Prozessor, einem hochauflösenden Display und einer benutzerfreundlichen Software kommt das OnePlus Pad 2 mit vielen Versprechen auf den Markt. Außerdem bietet OnePlus ein attraktives Vorbestellungspaket an, das vor allem für Studierende interessant sein könnte.

Auf der anderen Seite gibt es starke Konkurrenten auf dem Markt und das OnePlus Pad 2 muss noch beweisen, dass es so gut ist, wie sein Datenblatt vermuten lässt. Wir werden euch in den nächsten Tagen einen ausführlichen Testbericht zu diesem Gerät und seinem Zubehör vorlegen. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass seine Leistung vielversprechend aussieht.

Benutzt Ihr ein Tablet? Was haltet Ihr von dem neuen OnePlus Pad 2? Teilt Eure Meinung in den Kommentaren zu diesem Praxistest mit.