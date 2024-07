Mit dem neuen nubia Focus Pro 5G möchte der Hersteller ein Foto-Erlebnis anbieten, dass Ihr zu einem Preis von knapp 300 Euro nur schwer findet. Das riesige Modul auf der Rückseite verspricht hier einiges. Ob die 108-MP-Hauptkamera etwas taugt und wie gut sich das nubia Focus Pro 5G schlägt, verraten wir Euch in unserem ausführlichen Test.

Zusammenfassung Kaufen nubia Focus Pro 5G Pro Schönes 120-Hz-Display

Solide Verarbeitung

Gute Alltagsperformance

Gute Bilder der Hauptkamera bei Tag und Nacht

Schutzhülle für Rückseite direkt im Lieferumfang enthalten Contra Nur Android 13

Update-Politik wirft Fragen auf

Relativ schwer

Keine IP-Zertifizierung

Speicherplatz nicht erweiterbar

Beide Nebenkameras liefern eher schwache Fotoergebnisse nubia Focus Pro 5G nubia Focus Pro 5G: Alle Angebote

Design und Display Das nubia Focus Pro 5G bietet eine hochwertige Verarbeitungsqualität, die unter anderem durch die Glasrückseite und das stabile Gehäuse zum Vorschein kommt. Der Fingerabdruckscanner im Ein-Aus-Schalter ist allerdings etwas unglücklich platziert. Mit 222 Gramm ist das Focus Pro 5G zudem kein Leichtgewicht. Gefällt beim nubia Focus Pro 5G: Verglaste Rückseite

Reaktives 120-Hz-FHD+-Display

Helles IPS-Panel

Direkt-Auslöser und Switch-Knopf für die Kamera an der Seite

Perfekt für größere Hände geeignet Gefällt nicht beim nubia Focus Pro 5G Zu schwer für die Handtasche

Fingerabdrucksensor etwas unglücklich positioniert

Kein IP-Zertifikat Das Display des nubia Focus Pro 5G ist recht hell und hat eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. / © nextpit Das nubia Focus Pro 5G bietet keine Design-Innovation und wird sicherlich nicht den Red-Dot-Award für außergewöhnliches Design gewinnen. Aber das muss es auch nicht. Mit seinen nicht ganz so zierlichen Maßen von 76,1 × 166 × 8,5 mm und stattlichen 222 g ist der Midranger gut für größere Hände geeignet. Auf der Rückseite findet sich zudem das unübersehbare Kamera-Modul. Die Haupt-Linse erinnert dabei an eine echte Spiegelreflexkamera. An der linken Seite befindet sich die Lautstärke-Wippe und der SIM-Karten-Slot, der Platz für zwei entsprechende Einsätze bietet. Unten findet sich der USB-C-Anschluss. Hier könnt Ihr das Ladegerät oder die mitgelieferten kabelgebundenen Kopfhörer einstecken. Allerdings wackelte der Port etwas – zumindest bei unserem Testgerät. Der rote An/Aus-Knopf an der Seite des nubia Focus Pro 5G beinhaltet auch den Fingerabdrucksensor. / © nextpit Spannend ist die rechte Seite des Focus Pro 5G. nubia hat hier mehrere Knöpfe angebracht. Ein Kippschalter, dem Ihr vier verschiedene Optionen zuordnen könnt, sowie ein Touch-Auslöser für Eure nächste Foto-Session, finden sich hier. Gut zu erkennen ist auch der rote An-/Aus-Knopf, in dem sich ebenfalls der (teilweise) zu gut funktionierende Fingerabdrucksensor befindet. Mit meinen Wurstfingern bin ich hier jedoch immer wieder rangekommen, was zu ungewollten Entsperrungen des nubia-Smartphones geführt hat. Beim 6,72 Zoll großen Display könnt Ihr Euch über eine variable Bildwiederholrate zwischen 60 und 120 Hz freuen. In dieser Preisklasse ist das keine Selbstverständlichkeit. Es löst Inhalte in Full-HD+, also mit 1.080 × 2.400 Pixeln, auf. Das IPS-Panel bietet zudem eine Touch-Sampling-Rate von 240 Hz und reagiert dementsprechend schnell. Was allerdings fehlt, ist eine IP-Zertifizierung. Um genauer zu sein, kommuniziert nubia diese nicht, wodurch wir davon ausgehen können, dass sie fehlt. Die Glasrückseite beim nubia Focus Pro 5G ist zwar schön anzusehen, allerdings seht Ihr jedes Staubkorn darauf. / © nextpit Der Hersteller steht wohl auf Geheimnisse, denn ein genauer Helligkeitswert wird ebenfalls nicht kommuniziert. Das Display des nubia Focus Pro 5G bietet zwar einen hohen Blickwinkel, schöne Schwarztöne und hat eine Pixeldichte von 338 ppi, allerdings können wir nur schätzen, dass die Helligkeit hier zwischen 700 und 800 Nits liegt. Als Referenz kommt hier das realme 11 Pro 5G zum Zuge, das auf 950 Nits kommt und etwas heller wirkt, als das nubia Focus Pro 5G.

Software – Problem oder Segen? In puncto Software muss das nubia Focus Pro 5G einige Federn lassen. Das Smartphone nutzt MyOS 13, das wiederum auf Android 13 basiert. Es läuft stabil und flüssig, bleibt aber (bisher) auf der zwei Jahre alten Android-Version sitzen. Zum Software-Support gibt es aktuell noch keine genauen Angaben. Gefällt beim nubia Focus Pro 5G MyOS 13 läuft flüssig und stabil Gefällt nicht beim nubia Focus Pro 5G Leider erst einmal nur Android 13

Keine genauen Angaben zum Software-Support Das nubia Focus Pro 5G könnte es problemlos in unsere Liste der besten Smartphones unter 300 Euro schaffen, wäre da nicht die Software-Problematik. Doch erst einmal die positiven Aspekte vorweg: Das vorinstallierte MyOS 13 läuft flüssig und stabil. Während des Tests kam es hier zu keinerlei Problemen. Ebenfalls erfreulich ist die recht überschaubare Menge an vorinstallierter Bloatware. Solche Programme gehören ja mittlerweile fast schon zum guten Ton und finden sich auch beim nubia Focus Pro 5G. Allerdings handelt es sich hier nur um Apps wie TikTok oder einige kleinere Games. Diese könnt Ihr nach Bedarf aber ebenso wieder vom Smartphone entfernen. Etwas schade ist, dass MyOS 13 auf dem zwei Jahren alten Android 13 basiert. Passend dazu: So lange bekommen Android-Handys noch Updates Bisher gibt es keine genauen Angaben dazu, ob hier noch ein Update stattfinden wird. Auch wenn das aufliegende MyOS 13 durchaus intuitiv und leicht verständlich ist, wäre es schön gewesen, eine aktuellere Android-Version nutzen zu dürfen – schade. Ebenso geheimnisvoll ist das Thema rund um den Software-Support. Bei meiner Recherche habe ich keinerlei präzise Infos dazu erhalten, ob nubia auf der Nachhaltigkeits-Welle schwimmt oder lieber tauchen geht. Allerdings erhält das nubia-Flaggschiff, das Z60 Ultra, lediglich drei Jahre lang Android- und Sicherheits-Updates, wodurch wir beim Focus Pro 5G davon ausgehen können, dass es sich ähnlich verhält. Da hier allerdings sicherlich noch etwas kommt und das Smartphone noch recht frisch auf dem Markt ist, dürfte in absehbarer Zeit auch das Update auf Android 14 folgen – besser spät, als nie.

Erweiterbarer RAM und 5G Als Prozessor setzt nubia beim Focus Pro 5G auf einen Unisoc Tiger T760 mit 8 GB LPDDR4X-RAM und 256 GB internem Flash-Speicher. Die Performance zeigt sich rundum alltagstauglich und der verfügbare Arbeitsspeicher lässt sich virtuell erweitern. Gamer kommen hier dennoch an ihre Grenzen. Gefällt beim nubia Focus Pro 5G Ausreichend Leistung für alltägliche Aufgaben

RAM virtuell erweiterbar

5G vorhanden Gefällt nicht beim nubia Focus Pro 5G Etwas schwache Gaming-Performance

Nur USB 2.0

Speicherplatz nicht erweiterbar Mit dem Unisoc Tiger T760 setzt nubia auf einen eher unbekannteren Prozessor. Das SoC wurde im 6-nm-Verfahren gefertigt und bietet 8 GB LPDDR4X-RAM sowie 256 GB Flash-Speicher. Die CPU arbeitet beim T760 mit vier 2,2 GHz ARM Cortex-A76-Kernen und vier 2 GHz ARM Cortex-A55-Kernen, sowie einer ARM Mali-G57-GPU, die ebenfalls auf vier Prozessor-Kernen basiert. Könnt Ihr mit diesem technischen Geplänkel nicht viel anfangen, lasst Euch gesagt sein, dass der Prozessor ausreichend Leistung für den Alltag mitbringt. Mehr als ausreichend sogar. Denn Ihr könnt den vorhandenen Arbeitsspeicher auf Kosten des internen Speichers auf bis zu 20 GB erweitern, solltet Ihr einmal rechenintensivere Aufgaben planen. Gamer schauen beim nubia Focus Pro 5G leider etwas in die Röhre. Denn die GPU lässt Euch zwar Games wie Diablo Immortal oder Genshin Impact zocken, allerdings nur auf dem niedrigsten Grafik-Niveau. Als Mittelklasse-SoC haben wir nachfolgend einige Benchmarks für Euch erstellt. Dabei fällt auf, dass der Chip einem Helio G99 Ultra durchaus ähnelt und nicht zu sehr hinter Snapdragon oder MediaTek hinterherhinkt. nubia Focus Pro 5G (Unisoc Tiger T760) Poco M6 Pro

(Helio G99 Ultra) Poco X6

(Snapdragon 7s Gen 2) Redmi Note 13 Pro 5G

(Snapdragon 7s Gen 2) Poco F6

(Snapdragon 8s Gen 3) Redmi Note 13 Pro 4G

(Helio G99 Ultra) AnTuTu 492.401 442.869 617,918 593,863 1.455.312 438,710 3D Mark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop: 453

Schlechtester Loop: 447

Stabilität: 98,7 % Bester Loop: 346

Schlechtester Loop: 344

Stabilität: 99,4 % Bester Loop: 791

Schlechtester Loop: 700

Stabilität: 88,5 % Bester Loop: 800

Schlechtester Loop: 763

Stabilität: 95,4 % Bester Loop: 3140

Schlechtester Loop: 2584

Stabilität: 82,3 % Bester Loop: 347

Schlechtester Loop: 344

Stabilität: 99,1 % Geekbench 6 Single: 754

Multi: 2416 Single: 725

Multi: 1902 Single: 1025

Multi: 2810 Single: 889

Multi: 2523 Single: 1953

Multi: 4930 Single: 744

Multi: 2112 Die Smartphones im Vergleich kosten alle zwischen 300 und 400 Euro, wodurch hier ziemlich faire Bedingungen herrschen. Auch wenn der Prozessor abliefert, seid Ihr an den UFS-3.1-Speicher von 256 GB gebunden, denn eine Möglichkeit zur Erweiterung bietet das nubia Focus Pro 5G nicht. In puncto Konnektivität holt das Kamera-Smartphone jedoch wieder deutlich auf. Euch steht hier 5G, Bluetooth 5.2, NFC und WiFi 5 zur Verfügung. Ebenfalls mit an Bord ist ein USB-2.0-Port, der etwas in die Jahre gekommen ist. Einen 3.5-mm-Klinkenanschluss oder induktives Laden sucht Ihr ebenfalls vergebens. Dennoch kann das Smartphone für rund 300 Euro mit seiner Performance durchaus Punkte gutmachen.

Top oder Flop? Die Kamera des nubia Focus Pro 5G Die Paradedisziplin des nubia Focus Pro 5G ist das riesige Kamera-Modul auf der Rückseite. Eine 108-MP-Hauptkamera mit OIS, die für wirklich schöne Bilder sorgt. Sowohl Tages- als auch Nachtbilder bieten natürliche Farben. Die Ultraweitwinkelkamera enttäuscht leider etwas. Gefällt beim nubia Focus Pro 5G Gute Aufnahmen bei Tag und Nacht

Starker Sony-Sensor in der Hauptkamera

Zahlreiche zusätzliche Modi durch die Kamera-App

Geringere Brennweiten können sich wirklich sehen lassen

HDR-Aufnahmen Gefällt nicht beim nubia Focus Pro 5G Beide Nebenkameras liefern eher schwache Fotoergebnisse

Selfie-Kamera schwächelt etwas

Zoom ist verbesserungswürdig

Was ist der Street-Modus?! Das Kamera-Modul des nubia Focus Pro 5G nimmt einen Großteil der Rückseite ein und ist einfach nur riesig. / © nextpit Mit der Kamera möchte nubia beim Focus Pro 5G mehr bieten, als Ihr es in dieser Preisklasse gewohnt seid. Das gelingt auch – zumindest bei der Hauptkamera. Die 108-MP-Weitwinkelkamera nutzt einen 1/1,67-Zoll-Sensor von Samsung, der mit einer f/1.75-Blende arbeitet. Diese Konstellation sorgt dafür, dass Ihr bei guten Lichtverhältnissen realistische Farben und gut erkennbare Details erwarten dürft. Auch nachts entstehen hier gute Bilder. Zusätzlich bietet die Kamera-App des nubia Focus Pro 5G zahlreiche zusätzliche Funktionen. Ein optischer Bildstabilisator oder HDR-Aufnahmen sind dabei nur die Spitze des Eisberges. Das Smartphone arbeitet auch nicht mit direkten Zoom-Stufen, die Ihr anwählen könnt, sondern gibt Euch verschiedene Brennweiten vor. Allerdings gibt es auch eine Zoom-Funktion, wenn Ihr die typische Zoom-Geste mit zwei Fingern im "Photo"-Modus macht. In selbigem Modus nimmt die Kamera auch Bilder mit der Hauptkamera auf. Allerdings entsteht hier eine Auflösung von 12 MP. Möglich wird das durch das sogenannte Pixel-Binning, in dem der Samsung-Sensor verschiedene Pixel zu einem zusammenrechnet. Möchtet Ihr den vollen 108-MP-Genuss, müsst Ihr diesen auch explizit auswählen. Wie so oft im Mittelklasse-Bereich ist jedoch nicht alles Gold, was glänzt. Nachdem ich nun wieder einen Euro in das Phrasenschwein geworfen habe, erkläre ich Euch die Problematik. Die Ultraweitwinkelkamera ist recht enttäuschend. Was die Hauptkamera auszeichnet, geht hier gehörig schief. Die Bilder wirken unecht, unscharf und Details sucht Ihr vergebens. Einige werden jetzt sicherlich behaupten "Aber das ist doch normal bei einem 300-Euro-Handy". Allerdings sollte hier mehr drin sein, wenn das Smartphone den Fokus (Vorsicht: Wortwitz) auf die Kameras legt. Das nubia Pro 5G hat an der Seite einen sensiblen Touch-Auslöser für die Kamera erhalten. / © nextpit Die 2-MP-Tiefenkamera ist leider ebenfalls nur ein Gimmick. Auch wenn ich die 32-MP-Selfiekamera mit ihrem CMOS-Sensor oben als negativen Punkt aufzähle, empfand ich diese als durchaus passabel. Sie macht an und für sich anständige Bilder, überbelichtet allerdings etwas und lässt feine Details vermissen. Immerhin ist der Beatuy-Filter nicht direkt aktiviert und Ihr könnt mit den Selfies im Porträt-Modus loslegen, ohne groß etwas umzustellen. Auch beim 4x-, 8x- oder 10x-Zoom war ich etwas enttäuscht. Sicherlich gehen bei diesen Weiten Details verloren und Bilder verschwimmen. Aber die Ergebnisse sind schlichtweg nicht schön. Neben den Standard-Kamera-Modi erhaltet Ihr hier zudem einen Street-Modus, der sich mir bis heute nicht ganz erschließen will. Warum ist dieser Modus überhaupt da? Die 32-MP-Selfiekamera liefert zwar solide Bilder, schwächelt aber etwas in den Details. / © nextpit Damit Ihr Euch selbst ein Bild davon machen könnt, habe ich mich auf eine waschechte Odyssee zum Botanischen Garten begeben. Leider gab es in den vergangenen Tagen kaum Sonnenschein, wodurch es sich um eher verregnete Fotos handelt. Eine gute Kamera sollte aber auch hier gut abliefern können. Schaut also am besten in die nachfolgende Galerie, um Euch selbst ein Bild zu machen. Hauptkamera – na, in welcher Stadt befinden wir uns? © nextpit Hauptkamera – 108-MP-Auflösung © nextpit Ultraweitwinkel-Kamera – die Farben wirken unnatürlicher und dunkler © nextpit Hauptkamera – 12-MP-Auflösung © nextpit Hauptkamera – 2x-Zoom mit 12-MP-Auflösung © nextpit Hauptkamera – 4x-Zoom mit 12-MP-Auflösung © nextpit Hauptkamera – 10x-Zoom mit 12-MP-Auflösung © nextpit Hauptkamera – 12-MP-Auflösung © nextpit Hauptkamera – 4x-Zoom mit 12-MP-Auflösung © nextpit Ultraweitwinkel-Kamera © nextpit Hauptkamera – 2x-Zoom mit 12-MP-Auflösung © nextpit Hauptkamera – 108-MP-Auflösung © nextpit Hauptkamera – Gut zu erkennen: der farbliche Unterschied der 12-MP-Auflösung © nextpit Ultraweitwinkel-Kamera – Die Farben wirken deutlich dunkler © nextpit Hauptkamera – 10x-Zoom mit 12-MP-Auflösung © nextpit Selfie-Kamera des nubia Focus Pro 5G im Porträtmodus ohne Beauty-Filter © nextpit Selfie-Kamera des nubia Focus Pro 5G mit Beauty-Filter © nextpit Nachtmodus der Hauptkamera – als das Foto geschossen wurde, gewann die Türkei das Achtelfinalspiel und die Fans sorgten für ausreichend Licht an der Wupper. © nextpit Nachtmodus – Ohne entsprechende Lichtverhältnisse sind die Bilder der Hauptkamera nicht mehr so schön. © nextpit Die Ultraweitwinkel-Kamera versucht krampfhaft das Bild im Nachtmodus aufzuhellen was zu einem starken Qualitätsverlust führt. © nextpit Immerhin funktioniert die Selfie-Kamera bei Nacht mit entsprechenden Lichverhältnissen. © nextpit Macht Ihr Fotos mit der 108-MP-Hauptkamera in der Nacht, seid Ihr definitiv auf gutes Licht angewiesen. © nextpit Der eingebaute "Night"-Modus ermöglicht zumindest gute Bilder mit einer Auflösung von 12 MP. © nextpit Auch wenn sich das jetzt wie eine Hasstirade gegen das Kamera-Modul anhören könnte, solltet Ihr bedenken, dass es sich hierbei um Meckern auf hohem Niveau handelt. Die Hauptkamera macht einen wirklich überraschend guten Job und falls Ihr nicht vorhabt, Eure Nachbarn mit dem Smartphone auf 2 km Entfernung auszuspionieren, sollte das für die meisten Foto-Fans doch ausreichen, oder nicht?

Akku und Lieferumfang Der Akku hat eine Kapazität von 5.000 mAh und lässt sich mit 33 W recht schnell wieder aufladen. Das Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten, genauso wie die passenden Kopfhörer und eine Schutzhülle für die Rückseite des nubia Focus Pro 5G. Gefällt beim nubia Focus Pro 5G Akku mit 5.000 mAh

Recht schnell wieder aufgeladen

Schutzhülle, Ladekabel und Kopfhörer im Lieferumfang enthalten Gefällt nicht beim nubia Focus Pro 5G Etwas geringe Akkulaufzeit Beim Akku und Lieferumfang gibt es keine großen Überraschungen. Der 5.000-mAh-Akku im Focus Pro 5G bringt zwar genügend Kapazität mit sich, allerdings ist die Laufzeit geringer als bei anderen Geräten, die Ihr für 300 Euro bekommt. In unserem PCMark-Benchmark erreichte der Akku zwischen 80 und 20 Prozent eine Laufzeit von 6 Stunden und 19 Minuten. Der Test simuliert allerdings eine überbeanspruchende Nutzung mit einem Display, das ständig an ist und dabei auf voller Power leuchtet. Bei einer regulären Nutzung solltet Ihr also problemlos durch den Tag kommen. Über den USB-C-Anschluss könnt Ihr entweder Euer Smartphone laden oder die mitgelieferten Kopfhörer einstecken. / © nextpit Die Batterie lässt sich mit 33 W ebenfalls innerhalb kurzer Zeit wieder aufladen. Nach einer guten halben Stunde war der Akku wieder bei 50 Prozent und nach 1 Stunde und 13 Minuten war er voll aufgeladen. Das ist flott, aber andere Modelle haben auch hier wieder die Nasenspitze vorn. Kabelloses Laden fehlt zwar, was aber in dieser Preiskategorie keine Seltenheit ist. In der Regel findet Ihr solche Funktionen erst ab 600 Euro aufwärts. Damit wir unseren Rundgang des nubia Focus Pro 5G jedoch gebührend abschließen, verraten wir Euch noch, was Euch im Lieferumfang erwartet. Denn neben dem Smartphone und dem passenden Ladegerät legt nubia noch kabelgebundene USB-Kopfhörer mit dazu und zudem auch eine Schutzhülle für die etwas rutschige Glasrückseite.

nubia Focus Pro 5G: Technische Daten nubia Focus Pro 5G Produkt nubia Focus Pro 5G Abbildung Display 6,72" IPS-Panel

2.400 × 1.080 px

120 Hz Bildwiederholrate Prozessor Unisoc Tiger T760 Speicher 8 LPDDR4X RAM

256 GB UFS 3.1 Software MyOS 13, basierend auf Android 13

Keine Angaben zum Software-Support Kamera Hauptkamera: 108 MP, f/1.75, OIS

Ultraweitwinkelkamera: 5 MP, f/2.2

Tiefenkamera: 2 MP, f/2.4 Selfie 32 MP | f/2.2 Akku 5.000 mAh

33 W kabelgebundenes Laden

Inklusive Ladegerät

kein induktives Laden möglich Konnektivität 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC IP-Zertifizierung Nicht bekannt Abmessungen (B x H x T) und Gewicht 76,1 x 166 x 8,5 mm, 222 g