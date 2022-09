Ecoflow Delta 2 im Hands-on: smarte Powerstation mit App

Ecoflow Delta 2: Design und Verarbeitung

Die Ecoflow Delta 2 kommt in puncto Design nach ihren Vorgängermodellen. Das Kunststoffgehäuse ist unten in dunklem Grau gehalten, das obere Viertel ist aus silbernem Kunststoff gefertigt und mündet rechts und links in zwei solide Tragegriffe. Dass die Griffe seitlich abstehen und fixiert sind, hat Vor- und Nachteile: Einerseits machen sie das Gehäuse breiter und unpraktischer zu packen. Andererseits schützen sie aber auch die eingesteckten Kabel vor Beschädigung, da man diese nicht versehentlich komplett an die Wand schieben kann. Die Unterseite der Powerstation besteht aus einem äußerst rutschfesten Gummi. Unterm Strich fühlt sich die Delta 2 hochwertig verarbeitet an.

Haben Vor- und Nachteile: die seitlich abstehenden Griffe der Ecoflow Delta 2. / © NextPit

Seitlich an der Ecoflow Delta 2 befindet sich oben ein schickes Display, das Euch über Ladestand, Eingangs- und Ausgangsleistung sowie mögliche Probleme oder Fehler informiert. Darunter sitzen vier USB-A-Ports und zwei USB-C-Ports. Um die USB-Einheit ein- und auszuschalten, gibt es hier eine separate Taste. Darunter findet Ihr schließlich noch einen allgemeinen Ein/Aus-Button für die Powerstation.

Das Display der Ecoflow Delta 2 ist schön anzusehen. / © NextPit

Auf der gegenüberliegenden Seite findet Ihr ein ganzes Array weiterer Anschlüsse, nämlich gleich vier 230-Volt-Steckdosen sowie drei 12-Volt-Anschlüsse, einer davon im Zigarettenanzünder-Format. Auch die 230-Volt- und 12-Volt-Anschlüsse lassen sich separat per Button ein- und ausschalten. Über diesen Ausgängen gibt es schließlich noch eine Klappe, die die Eingänge verbirgt. Hier findet Ihr einen Gleichstrom-Eingang, um die Powerstation beispielsweise über Solarpanel oder den Zigarettenanzünder im Auto zu laden. Daneben gibt es einen 230-Volt-Anschluss für ein Standard-Kaltgerätekabel.

Die Ecoflow Delta 2 geizt nicht mit Steckdosen. / © NextPit

Das war's aber noch nicht mit den Anschlussmöglichkeiten. Als eine von wenigen Powerstations bietet die Delta 2 auch Bluetooth und sogar WLAN sowie eine eigene App, die überraschend praktisch ist. Das initiale Pairing per Bluetooth über die Ecoflow-App dauert gerade einmal zehn Sekunden – zum Verbinden per WLAN müsst Ihr lediglich die SSID auswählen und das WLAN-Passwort eintippen. Und schon seht Ihr auch auf der App die aktuelle Eingangs- und Ausgangsleistung sowie den Füllstand des Akkus und die Restlaufzeit bei der aktuellen Beanspruchung.

Die Ecoflow-App bietet erstaunlich viele praktische Einstellungsmöglichkeiten. / © NextPit

Praktisch ist auch, dass Ihr die einzelnen Ausgangskategorien per App ein- und ausschalten könnt. So habt Ihr in der Powerstation quasi smarte Steckdosen integriert. Außerdem ist es in den Einstellungen auch etwa möglich, den lauten Piepton zu deaktivieren, die Ladeleistung zu begrenzen, die Netzfrequenz anzupassen oder die Timeouts für die unterschiedlichen Ausgänge festzulegen.