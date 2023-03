Die NextPit Deals der Woche: Xiaomi, Google Pixel und Vodafone!

Gute Angebote zu verpassen kann wirklich ärgerlich sein. Umso ärgerlicher ist es, wenn es sich dabei um echte Bestpreise oder brandneue Angebote handelt. Daher findet Ihr in diesem Artikel noch einmal die besten Angebote der Woche, ausgewählt von NextPit.

Jeden Tag gibt es zahlreiche Angebote im Netz, von denen sich einige wirklich lohnen. Wir versuchen, Euch die interessantesten Deals täglich zu präsentieren, allerdings kann das ein oder andere wirklich gute Angebot dabei leider untergehen. Wusstet Ihr beispielsweise, dass Ihr noch für kurze Zeit bei Saturn ein 4er-Pack Philips Hue White Ambiance LED-Lampen für nur 49,99 Euro bekommt?

Damit Ihr nicht alle Angebote durchklicken müsst, präsentieren wir Euch ab sofort jeden Freitag die besten Angebote noch einmal in einem handlichen Artikel. In dieser Woche gibt es neben den bereits erwähnten Philips Hue Lampen auch einen 25 Euro Gutschein bei Vodafone, Ihr könnt Euch das Xiaomi 13 nun endlich vorbestellen, mit einer Top-Zugabe und bei Media Markt lohnen sich die Pixel-Days-Angebote so richtig.

Die besten Deals der Woche

Die Xiaomi-13-Serie im Vorverkauf

Seit dem 27. Februar könnt Ihr Euch das neue Xiaomi 13 Lite, das Xiaomi 13 und das Xiaomi 13 Pro jetzt bei verschiedenen Händlern vorbestellen. Dabei unterscheiden sich die Zugaben, denn für die beiden größeren Varianten erhaltet Ihr jeweils den Xiaomi Photo Printer 1S, während Ihr beim Xiaomi 13 Lite meistens leer ausgeht, es sei denn, Ihr bestellt es direkt beim Hersteller.

Um Euch die Lite-Variante zu sichern, müsst Ihr mindestens 499,90 Euro in die Hand nehmen, während Euch das Xiaomi 13 Pro mit 1299,90 Euro zur Kasse bittet. Sind Euch diese Kosten zu hoch, schaut doch mal in unserem Vorbesteller-Artikel vorbei. Denn hier gibt es nicht nur die Möglichkeit, Euch die Smartphones bei Media Markt oder im Mi-Store vorzubestellen, sondern auch die ersten Tarifangebote.

Philips Hue White Ambiance LED-Lampen

Bei Saturn könnt Ihr Euch noch für kurze Zeit ein Viererpack Philips Hue White Ambiance LED-Lampen sichern. Hierfür verlangt der Händler gerade einmal 49,99 Euro. Der nächstbeste Preis liegt bereits bei 77,20 Euro und somit deutlich höher als der Angebotspreis. Bei den Lampen handelt es sich um Matter-fähige LED-Glühbirnen mit einer E27-Fassung, die somit in die meisten Lampen passen. Dabei haben sie ein Farbspektrum von Warmweiß bis hin zu kaltweiß.

Pixel-Days bei Media Markt

Interessiert Ihr Euch für ein neues Google Pixel, könntet Ihr derzeit bei Media Markt fündig werden. Denn der Elektronikfachmarkt bietet gerade das Google Pixel 6a, Google Pixel 7 und das Google Pixel 7 Pro mit passenden Tarifen zu einem ziemlich guten Preis an. Zusätzlich könnt Ihr das Google Pixel 7 noch mit einem Chromecast kaufen. Um welche Tarife es sich handelt und was Ihr sparen könnt, findet Ihr in unserem Deal-Artikel zu den Pixel-Days.

25 Euro BestChoice-Gutschein bei Vodafone

Auch Vodafone hat in dieser Woche einen wirklich spannende Aktion für Euch auf Lager. Denn Ihr könnt Euch den Postpaid-Tarif "CallYa-Digital" sichern, erhaltet hier 15 GB Datenvolumen für 20 Euro, die Ihr alle 4 Wochen zahlt und könnt den Tarif monatlich kündigen. Besonders spannend macht den Tarif derzeit allerdings eine Gutschein-Aktion.

Denn Ihr bekommt einen BestChoice-Gutschein im Wert von 25 Euro, wenn Ihr auf unseren Link klickt und den CallYa-Digital-Tarif abschließt. Dadurch schenkt Euch Vodafone im ersten Abrechnungszyklus sogar noch Geld. Alle Infos zum Tarif findet Ihr in unserem Deal-Artikel zur Aktion.

Unser Deals-Newsletter

Wollt Ihr wirklich nichts mehr verpassen, könnt Ihr Euch auch bei unserem Deals-Newsletter anmelden. Hier fassen wir alle Deals noch einmal in einer sehr kompakten Version für Euch zusammen und Ihr könnt entspannt das anklicken, was Euch interessiert. Über den folgenden Link könnt Ihr Euch ganz einfach bei unserem Deals-Newsletter anmelden.

Was haltet Ihr von unserer Übersicht. Empfindet Ihr es als hilfreich, wenn wir unsere Top-Deals noch einmal zusammenfassen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!