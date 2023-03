Hisense-TV-Aktion: 58 Zoll für 399 Euro, 70 Zoll für 659 Euro & QLED

An der aktuellen Amazon-Aktion nehmen fünf Hisense-TVs teil, die von 43 bis 70 Zoll Größe reichen. Drei Geräte davon bekommt Ihr für weniger als 400 Euro. Die Smart-TVs 43E7HQ, 58A6GG, 65E7HQ und 70A6GG sind 2022 auf den Markt gekommen, lediglich beim Hisense H50A67H handelt es sich um einen Fernseher, der bereits vor rund eineinhalb Jahren erschienen ist.

Quantum Dots mit 43 und 65 Zoll

Mit dem Hisense 43E7HQ und dem 65E7HQ sind zwei Geräte mit Quantum-Dot-Panels Teil der Rabattaktion. Hier kommt also eine nanoskopische Materialstruktur zum Einsatz, welche über der LED-Hintergrundbeleuchtung liegt. Abhängig von der Partikelgröße wird eine andere Farbe erzeugt. Quantum-Dot-Panels bieten üblicherweise eine größere Farbpalette, schönere Farben und eine höhere Helligkeit als ein LED-LCD ohne Quantenpunkte. Die beiden Hisense-Geräte bieten Ultra HD, also 3.840 × 2.160 Bildpunkte und unterstützen die Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant. Während der Hisense 43E7HQ als Bildeingänge 3× HDMI 2.0 bietet, sind es beim 65E7HQ sogar 4× HDMI 2.0. Das größere Modell bietet auch etwas kräftigere Lautsprecher und unterstützt Dolby Digital (Plus). Beide Geräte bieten WLAN, Bluetooth, 2× USB-A, 1× RJ-45, 1× CI+, 1 × Digital Audio Out (optisch) und 1× Kopfhörer (3,5 mm Klinke). Die Angebote:

Affiliate Angebot Hisense 65E7HQ QLED Smart-TV (65 Zoll/164 cm, 4K, HDR10, HDR10+ decoding, HLG, Dolby Vision, DTS Virtual, 60Hz Panel, Bluetooth, Alexa Built-in, VIDAA Voice)

58 Zoll für 399 Euro, 70 Zoll für 659 Euro

Soweit wir den Markt überblicken, gibt es aktuell nirgendwo mehr als 58 Zoll Diagonale bei einem Neugerät als beim Hisense 58A6GG. Er teilt sich die meisten Eigenschaften mit dem größeren 70A6GG, der mit 659 Euro für 70 Zoll ebenfalls mehr Zoll pro Euro bietet als die Smart-TVs der Konkurrenz. Ihr bekommt bei diesen Ultra-HD-Fernsehern jeweils 3× HDMI 2.0, 1× Composite Video, Unterstützung für Amazon Alexa, Dolby Vision, HDR10+, HLG, DTS. Dazu kommen 1× USB-A 3.0, 1× USB-A 2.0, 1× RJ-45 und 1× CI+, an der Audio-Front sind eARC, 1 × Kopfhörer (3,5 mm Klinke) und ein optischer Ausgang am Start. Die Geräte unterstützten AALM (Auto Low Latency Mode) sowie VRR (Variable Refresh Rate). Ebenfalls einen Blick wert ist der auf 365 Euro heruntergesetzte Hisense 50A67H. Die reduzierten TVs: