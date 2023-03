Apples Continuity goes 2 XR

Apple hat sein erstes All-in-One-XR/VR-Headset, das vermutlich als Apple Reality One oder Apple Reality Pro mit seinem xrOS noch in diesem Jahr erscheinen wird, noch gar nicht offiziell angekündigt. Das Unternehmen meldet jedoch weiterhin fleißig entsprechende Technologien an, die dem Headset vermutlich hinzugefügt werden. Das neueste Patent deutet auf die bekannte Continuity-Funktion hin, welche auch der virtuellen Realität mit allen Apple-Geräten ein nahtloses Zusammenspiel ermöglicht.

Ein neues Patent zeigt, dass Apple daran arbeitet, Continuity in seine AR/VR- und XR-Geräte zu integrieren.

Die Continuity-Funktion ermöglicht es nicht nur Daten auszutauschen.

Ein Benutzer kann ein 3D-System erstellen, während er mit dem XR-Headset weiterarbeitet.