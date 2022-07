Bluetti EB55 & SP200 im Test: Solar-Powerstation für Dauernutzer

Das Solarpanel SP200 schafft laut Hersteller bis zu 200 Watt – das konnten wir in diesen bewölkten Juli-Tagen leider nicht erreichen. Immerhin konnten wir an einem Nachmittag um 15:00 Uhr ein wenig direkten Sonnenschein erwischen und kamen hier im Test auf immerhin knapp 140 Watt.

Und sonst? Mit zwei 230V-Steckdosen, einmal 12V-Kfz/Boot, zweimal 12V-Gleichstrom, viermal USB-A und einmal USB-C inlusive 100-Watt-Power-Delivery sind so ziemlich alle Anschlüsse an Bord, die man sich wünschen kann. Dazu gibt es auf der Oberseite noch ein Qi-Ladepad für kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt sowie eine Taschenlampe inklusive SOS-Funktion. Im Test sind wir über keine echten Schwachstellen gestolpert. Lediglich der laute Lüfter fällt auf – aber dann müsst Ihr die Musik eben lauter drehen, Leistung ist ja genug vorhanden.

Und dann ist da noch das Solarpanel. Das Bluetti SP200 besteht aus vier etwa 53 mal 52 Zentimeter großen Elementen, die übereinandergefaltet erfreulich kompakt sind. Aufgefaltet ist das Solarpanel gut 50 Zentimeter hoch und etwas mehr als zwei Meter lang. Die Photovoltaik-Zellen sind in einen soliden, nylonartigen Stoff eingefasst und stehen mit kleinen Stoffklappen so halbwegs solide im 45-Grad-Winkel auf dem Boden. Bei stärkerem Wind oder auf Festivals hätte ich allerdings ernsthaft Sorge um das Überleben des SP200. Immerhin: Das Photovoltaik-Modul ist nach IP54 gegen Wasser geschützt. Der Hersteller warnt aber davor, das Panel im Regen oder Schnee stehenzulassen.

Die Bluetti EB55 ist für eine 537 Wh starke Powerstation erfreulich kompakt. Sie ist beispielsweise etwa 20 Prozent kleiner als die Jackery Explorer 500 bei gleichzeitig etwas mehr Kapazität. Dank des einklappbaren Griffs ist sie außerdem stapelbar und passt gut in kleine Campingbus-Schränke oder vollgepackte Kofferräume. Das Gehäuse fühlt sich hochwertig verarbeitet und solide an. In den Regen solltet Ihr die Powerstation allerdings nicht stellen. Es gibt keine IP-Zertifizierung seitens des Herstellers, Abdeckkappen gibt es nur für die Ladeeingänge sowie den Kfz-Stecker.

Die Bluetti EB55 setzt wie eingangs erwähnt auf einen LiFePO4-Akku. Gegenüber den in Powerstations dieser Kategorie üblichen Li-Ion-NMC-Akkus besteht der Vorteil in einer deutlich längeren Haltbarkeit. Bluetti gibt hier 2.500 Ladezyklen an bis zu einem Kapazitätsverlust von 20 Prozent, bei der Akkutechnologie Li-Ion-NMC ist dieser Wert typischerweise schon nach 500 Ladezyklen erreicht. Setzt Ihr die Powerstation beispielsweise beruflich ein, dann stehen sich hier grob geschätzt zwei gegen zehn Jahre Haltbarkeit gegenüber.

Akku-Leistung und Laden

Die Bluetti EB55 und das Solarpanel leisten sich im Test keine Blöße. Die Powerstation versorgt allerlei Devices vom Smartphone bis zum Waffeleisen zuverlässig mit Energie. Das Solarpanel sorgt dabei eifrig für Energie-Nachschub – solange die Wolken nicht zu dicht werden. Die maximale Ladeleistung von 400 Watt lässt sich allerdings nur in Kombination mehrere Lademethoden erreichen.

Gefällt:

zuverlässige Energieversorgung auch leicht oberhalb der Nennleistung

gleichzeitiges Aufladen und Energieversorgen möglich

schnelles Aufladen mit bis zu 400 Watt möglich

Gefällt nicht:

400 Watt Ladeleistung nur in Kombination möglich

relativ lauter Lüfter

Jetzt geht's ans Eingemachte. Im Test hatte die Powerstation keine Schwierigkeiten dabei, meinen Sandwichtoaster mit 700 Watt Nennleistung auf Temperatur zu bringen. Während der etwa fünfminütigen Aufheizphase lag die Ausgangsleistung der EB55 dem Display zufolge anfangs bei 731 Watt und fiel dann über fünf Minuten hinweg langsam auf 701 Watt, bis das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht hatte und sich das Heizelement abschaltete. Zwischenfazit: In der Wildnis Sandwiches grillen oder Waffeln machen? Kein Problem.

Die Bluetti EB55 bietet einen USB-C-Port mit bis zu 100 Watt Ausgangsleistung. / © NextPit

Auch bei weniger anspruchsvollen Aufgaben schlägt sich die Bluetti EB55 gut. So komme ich beispielsweise problemlos über einen Arbeitstag, während dem ich nicht nur Sandwiches getoastet, sondern auch mein Macbook Pro mit Energie versorgt und zwei Smartphones aufgeladen habe. Jetzt fehlt mir wirklich nur noch ein Van. Lediglich der relativ laute Lüfter stört etwas den Frieden beim Arbeiten ein wenig. Der Lüfter springt übrigens nicht nur beim Waffelbacken, sondern auch bei geringerer Last an – in meinen Testnotizen steht ein Lüfterlärm-Vermerk bei 131 Watt Eingangs- und 60 Watt Ausgangsleistung.

Beim Aufladen der Powerstation konnten wir eine kleine Einschränkung feststellen. Laut Bluetti lädt die EB55 mit bis zu 400 Watt auf. Allerdings schafft das mitgelieferte Netzteil im Test nur maximal 213 Watt. Die fehlenden 187 Watt lassen sich dann nur über ein gleichzeitig verbundenes Solarmodul oder über den Zigarettenanzünder realisieren – hier kommt jeweils der gleiche Anschluss zum Einsatz.

Das Anschlusskabel zwischen Bluetti EB55 und SP200 ist mit etwa vier Metern erfreulich lang. / © NextPit

Apropos Solarmodul: Leider konnten wir das Bluetti SP200 während des Testzeitraums nicht vollständig ausfahren, da wir keine ungebremste Mittagssonne zur Verfügung hatten. Am 7. Juli um 15:00 Uhr herrschte in Berlin allerdings ein nur leicht diesiger, blauer Himmel, was für immerhin 137 Watt Ladeleistung ausreichte – also knapp 70 Prozent der Maximalleistung. Bei leichten Schleierwolken am 6. Juli um 13:00 Uhr schaffte die Powerstation mit Solarpanel immerhin gut 100 Watt. Bei wolkenverhangenem Himmel sinkt die Ladeleistung schnell unter 20 Watt und knickt bei dichten Regenwolken auch tagsüber komplett ein.