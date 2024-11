Der WashG1 macht das, was die beliebten Dyson-Staubsauger nicht können – wischen. Der für Hartböden konzipierte Akku-Wischsauger entfernt nassen und trockenen Schmutz – und das vollkommen ohne Saugkraft. Wie ist das bitte möglich? Warum der Dyson WashG1 ein einzigartiges Reinigungsgerät ist und ob der Kauf des 700 Euro teuren Nassreinigers lohnt, lest Ihr im ausführlichen Test von nextpit.

Die Wischwalzen sind 30 cm breit. Dyson verbaut hier zwei gegenläufig rotierende motorisierte Walzen, die mit Mikrofaser überzogen sind. Diese trennen während der Reinigung Dreck und Flüssigkeit. Grober Schmutz landet also nicht wie gewöhnlich im Schmutzwassertank, sondern in einem Auffangbehälter zwischen den Walzen.

Vorab solltet Ihr jedoch eine Sache wissen: Der Dyson WashG1 hat keine Saugfunktion. Das Modell ist ein reiner Nassreiniger. An der Vorderseite des Luxus-Schrubbers stecken ein 1-L-Frischwassertank und ein 800-ml-Behälter für Schmutzwasser. An der Rückseite befindet sich der Akku, der gegebenenfalls austauschbar ist.

Wischleistung und Handhabung des Dyson WashG1

Die Wischleistung des Dyson washG1 ist phänomenal. Für eine gründliche Reinigung ist dabei nicht einmal die höchste Wasserdurchflussrate notwendig. Dass der Akku-Wischsauger in Wirklichkeit gar keine Saugfunktion hat, ist schnell vergessen.

Stärken der Wischleistung des Dyson WashG1:

Makellose Wischleistung

Solides Handling

Lange Akkulaufzeit

Schwächen der Wischleistung des Dyson WashG1

Wischt nur an der rechten Seite bis an den Rand

Erkennt bei der Selbstreinigung nicht, wenn der Frischwassertank leer ist und “reinigt weiter”

Keine Trocknungsfunktion für die Walzen vorhanden

Das Wischergebnis des Dyson WashG1 ist spitzenmäßig. Besonders beeindruckend ist, dass nicht einmal die höchste der drei vorhandenen Wasserdurchflussraten notwendig ist, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Hier hebt sich der Dyson-Wischsauger deutlich von der Konkurrenz ab.

Einen kleinen, aber entscheidenden Makel hat das Gerät beim Schrubben dennoch. Ungünstigerweise wischt der WashG1 nur an der rechten Seite bis an den Rand. Dafür sind spontane Manöver in der Wohnung kein Problem. Der Dyson-Wischer ist gelenkig und kommt unter die meisten Möbel. Ab einer Höhe von 17 cm kommt das Gerät jedoch an seine Grenzen.

Die Wischleistung des Dyson WashG1 ist herausragend. © nextpit So sieht die Wischausrüstung von der Seite aus. © nextpit

Die Akkulaufzeit ist bei dem Gerät kein Problem. Wenn erforderlich, hält der Nasssauger mehr als 30 Minuten durch. Viel mehr gilt der Fokus dem Frischwasserbehälter. In der Praxis ist der Tank beim Wischen auf der maximalen Nässe-Stufe nach 8,5 Minuten leer. Seltsam ist, dass der WashG1 nicht automatisch erkennt, dass kein Wasser mehr vorhanden ist. Aber gut, zumindest sind die Wasserbehälter transparent, wodurch ein kurzer Blick genügt, um selbst den Wassermangel zu bemerken.

Die Selbstreinigung im Dock dauert 140 Sekunden. Für Ungeduldige bietet das Display eine visuelle Anzeige, wie weit der Prozess ist. In der Zeit werden die beiden Walzen kräftig durchgespült. Ein Tipp: Füllt vor dem Selbstreinigungsprozess den Frischwassertank komplett auf und entleert den Dreckwassertank. Für die Wartung ist fast das gesamte Fassungsvermögen von einem Liter notwendig.

Nach der Selbstreinigung sind die Walzen, Überraschung, noch feucht. Anders als bei anderen Akku-Wischsaugern trocknet die Station des Dyson-Wischers die Wischkomponenten nicht. Heißt also, nach jeder Selbstreinigung: Ihr müsst die Wischwalzen zum Trocknen ausbauen und in die Sonne zum Trocknen legen, damit sie nicht gammeln.

Das ist die Anzeige für den Wasserstand. © nextpit Das Display zeigt den Stand der Selbstreinigung an. © nextpit Den Akkustand zeigt das Display ebenfalls an. © nextpit Die Wartung beinhaltet unter anderem das Entleeren des Auffangbehälters. © nextpit

Abgesehen davon ist das Entleeren der Auffangschale und des Schmutzwasserbehälters Teil Eurer Aufgaben. Beim Schmutzbehälter ist das natürlich nicht unüblich, aber die Pampe aus der Auffangschale zu entfernen, macht die gesamte Wartung nur aufwendiger als ohnehin schon. Immerhin können die einzelnen Teile unter laufendem Wasser ausgespült werden. Wartungsarm geht definitiv anders.