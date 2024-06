Habt Ihr die Einzelteile des Wischsaugers zusammengesetzt, müsst Ihr nur noch den Frischwassertank auffüllen, bevor es mit der Reinigung losgehen kann. Der Flexi Pro hat das typische Zwei-Tanksystem eines Nass- und Trockensaugers: An der Vorderseite gibt es einen 730-ml-Tank für sauberes Wasser. An der Rückseite wird das Dreckwasser in einem 450-ml-Tank gesammelt.

Der Roborock Flexi Pro ist ein schicker Wischsauger. Das Modell ist nur in einer weißen Farbausführung mit einzelnen schwarzen Farbakzenten erhältlich. Der Roborock Flexi Pro wiegt 5 kg. Die Basisstation des Saugers ist schwarz und nimmt wenig Platz in Anspruch. Zunächst baut Ihr den aus wenigen Einzelteilen bestehenden Flexi Pro zusammen.

Die App ist ganz anders aufgebaut, als wir das von Saugrobotern von Roborock gewohnt sind. Im Hauptmenü startet Ihr die Heißwasser-Reinigung und Heißluft-Trocknung der Walzenbürste. In den weiteren Einstellungen stellt Ihr ein, wie intensiv die Reinigung sein und wie lange die Trocknung dauern soll. Besonders praktisch ist, dass die App anzeigt, wie viel Zeit der Trocknungsprozess noch in Anspruch nimmt.

Zusätzlich zeigt das Display den Akkustand und gibt mit einem roten Balken zu erkennen, wenn besonders viel Dreck erkannt wird. Außerdem bietet Roborock für den Flexi-Pro-App-Support. Hier erstellt Ihr einen Account und fügt den Flexi Pro via WLAN in der App hinzu. Beachtet, dass ein 2.4-GHz-WLAN notwendig ist.

Am Griff gibt es ein Display und zwei Tasten für die Steuerung des Flexi Pro. So schaltet Ihr den Sauger an und ändert den Saugmodus. Der Roborock-Sauger hat drei Saugstufen. Den Eco-, Auto- und Power-Modus. Besonders gut gefällt der Auto-Mode. Hier erkennt der Flexi Pro besonders dreckige Stellen und erhöht intuitiv die Saugleistung. Noch dazu seht Ihr anhand eines roten Balkens am oberen Rand des Displays, wenn eine größere Menge an Schmutz erkannt wird.

Leistung und Handhabung

Die Saugleistung von 17.000 Pa reicht in der Praxis, um wirklich alle Unreinheiten zu beseitigen. Das Beste am Nass- und Trockensauger: die Flexibilität. Abgelegt, ist der Sauger 15 cm hoch.

Gefällt:

Ergonomische Handhabung

Saugt bis an den Rand und entlang Kanten

Dank der Flexibilität ist die Reinigung unter niedrigen Möbeln möglich

Gute Akkulaufzeit

Gefällt nicht:

Startet Selbstreinigung erst ab Akkustand von 20 Prozent

Die Reinigungsleistung des Flexi Pro ist beeindruckend. “Frische” Kaffeeflecken bereinigt der Sauger mit einem Durchlauf. Bei leicht eingetrockneten Flecken sieht das Ganze nicht anders aus. Auch hier schafft es der Wischsauger, den Boden mit einem Durchlauf blitzeblank zu hinterlassen. Hier trägt die Saugleistung von 17.000 Pa Früchte.

12.000-Pa-Saugleistung und vollautomatisch: Saugroboter Roborock S8 MaxV Ultra im Test

Haustierbesitzer:innen kommen beim Roborock Flexi Pro ebenfalls auf Ihre Kosten. Von verhedderten Tierhaaren gab es in der Bürste keine Spur. Einzig, dass wir nach dem Abnehmen des Deckels alle Tierhaare unter dem Filter vorfanden, sorgte für einen kurzen Überraschungsmoment. Zumindest ist es positiv, dass die Haare somit nicht in den Dreckwasser-Tank gelangen.

Schließlich ist die Handhabung des Flexi Pro makellos. Davon abgesehen, dass die Räder elektronisch angetrieben werden, was den Reinigungsprozess beim Vor- und Zurücksaugen angenehm gestaltet, ist dieses Modell eine erstklassige Wahl, um unter niedrigen Möbeln zu saugen. Legt Ihr den Flexi Pro auf den Boden, ist der Sauger gerade mal 15 cm hoch. Hinzu kommt, dass Roborock an der Bürste einen LED-Scheinwerfer verbaut. Somit entgeht Euch auch das letzte Staubkorn nicht, wenn Ihr in unbelichteten Stellen oder unter Möbeln saugt.

Hinzu kommt, dass die Ecken- und Kantenreinigung eine weitere Stärke des Roborock-Saugers darstellt. Mit dem Flexi Pro ist eine Doppel-Kantenreinigung möglich. Bedeutet: Die Bürste des Nass- und Trockensaugers reicht auf beiden Seiten bis an den Rand. Also bleibt keine Fläche, die Ihr mit dem Wischsauger befahrt, ungereinigt.

Die Handhabung des Flexi Pro ist makellos. Durch die angetrieben Räder ist das Vor- und Zurücksaugen sehr angenehm. © nextpit Habt Ihr niedrige Möbel? Kein Problem, mit dem Roborock Flexi Pro könnt Ihr selbst unter niedrige Möbel saugen. © nextpit Die Flexibilität ist die Besonderheit des Flexi Pro. Ihr könnt das Gerät flach auf den Boden ablegen. Dann ist der Sauger nur noch 15 cm hoch. © nextpit Hier habt Ihr einen genauen Blick auf die Station des Flexi Pro. Hier finden die Reinigung und Trocknung der Bürste statt. © nextpit

Während der Reinigung gibt es laufend Statusmeldungen per Sprachausgabe. Ist also mal der Frischwasser-Tank leer oder der Sprit alle, lässt Euch das Gerät das auf der Stelle wissen. Die Akkulaufzeit ist solide. Im Test haben wir 35 Minuten auf der Maximal-Stufe gesaugt, bevor der Akku leer war. Im Anschluss stellt Ihr den Sauger zum Laden und Selbstreinigung in die Station.

Via App startet Ihr den Selbstreinigungsprozess. Allerdings ist der Vorgang erst möglich, wenn das Gerät einen Akkustand von 20 Prozent hat. Immerhin stellt Ihr in der Software ein, dass der Flexi Pro automatisch mit der Reinigung und Trocknung loslegt, sobald es möglich ist. Das Durchspülen der Bürste dauert in der Praxis etwa fünf Minuten. Im Anschluss folgt die Trocknung. Das gute hier: In der App legt Ihr fest, wie lange die Trocknung dauern soll. Ihr könnt Euch zwischen eine 30-,60- oder 90-minütige Trocknung entscheiden.