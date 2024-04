Dreame H13 Pro im Test: selbstreinigender Nass- und Trockensauger

Der H13 Pro von Dreame ist ein schicker Nass- und Trockensauger, der Unterstützung durch eine Ladestation mit Selbstreinigungs-Funktionen erhält. Im Inneren des Staubsaugers versteckt sich eine Saugkraft von satten 18.000 Pa. Lest den ausführlichen nextpit-Test und findet heraus, an welchem Ende es dem eleganten Nasssauger mangelt und warum wir den Dreame H13 Pro empfehlen.

Design und Verarbeitung

Der Dreame H13 Pro hinterlässt im Test einen hochwertigen Eindruck. Die Ladestation bietet einen riesigen Funktionsumfang – trotz des kompakten Designs.

Gefällt:

Hochwertiger Look des Saugers

Putzmittel im Lieferumfang vorhanden

Gefällt nicht:

-

Der Dreame H13 Pro ist nur in Schwarz erhältlich. Im Lieferumfang des H13 Pro gibt es eine Ladestation, Putzmittel, eine Putzbürste, einen Ersatz-Filter und schließlich noch eine Ersatzbürste. Der Sauger ist schnell einsatzbereit: Ihr setzt den Akkusauger zusammen und anschließend in die Ladestation.

Bevor Ihr zur Tat schreiten könnt, solltet Ihr vorher noch den 900-ml-Frischwasser-Tank füllen und etwas von der Reinigungslösung in den Behälter geben. Den Frischwasser-Behälter findet Ihr an der Rückseite des H13 Pro. Das Schmutzwasser sammelt der H13 Pro in einem 700-ml-Tank an der Vorderseite.

Der Dreame H13 Pro hat zwei Wasserbehälter: einen für Frischwasser und einen Wassertank, in dem das Dreckwasser gesammelt wird. / © nextpit

Aus der Vogelperspektive seht Ihr das LED-Display, das Euch den aktuellen Reinigungsmodus und den Akkustand anzeigt. Mit den drei Tasten am Griff bedient Ihr das Putzgerät. Per Knopfdruck wechselt Ihr zwischen den vier Reinigungsmodi. Mit einer weiteren Taste startet Ihr die Selbstreinigung in der Ladestation. Und zu guter Letzt befindet sich hier auch der An-Aus-Knopf.