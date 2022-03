Kommentar: Sorry, Samsung – Eure Galaxy-A-Klasse enttäuscht mich!

NEXT PIT TV

Versteht mich nicht falsch, die neuen Galaxy A-Modelle werden sich auch im Jahr 2022 wie geschnitten Brot verkaufen. Erfahrungsgemäß sichern sich die Geräte Spitzenplätze unter den meistverkauften Smartphones des Jahres. Das Galaxy A12 war laut Analystenmeinung im vergangenen Jahr sogar das meistverkaufte Handy.

So groß sind die Unterschiede zwischen dem A52, A52s und A53 (bei einigen Nachteilen) / © mojo cp / Shutterstock.com

Never Settle

Natürlich handelt es sich beim Galaxy A12 / A22 / A02 um Einsteigermodelle, die in früheren Jahren in die Galaxy Young/Y/J-Reihe eingereiht wurden. Aber selbst bei ihren Nachfolgern gibt es erste Anzeichen für einen Trend, der mit Apple - wer sonst? - begann. Nachdem dieser Trend zuerst die Android-Flaggschiffe eroberte, sind nun die Budget-Geräte an der Reihe:

Nur mit optional erhältlichem Schnellladegerät verfügbar.

- Samsung



Ihr habt richtig gelesen! Selbst Geräte unter 300 Euro werden jetzt ohne Ladegerät ausgeliefert. Vielleicht stört das die Kund:innen in den Industrieländern nicht. Aber die Änderung betrifft auch diejenigen in Ländern der Dritten Welt wie Indien oder in meinem Heimatland Brasilien, wo die meisten immer noch auf microUSB setzen.

Affiliate Angebot Anker PowerPort III Duo Dieses Angebot hier konnte ich mir nicht verkneifen

Damit steht den chinesischen Marken Tür und Tor offen, die uns mit ihren (fast) übertriebenen Ladestandards den Kopf verdrehen. Aber nicht nur, dass die Leistung als Verkaufsargument dient – sie packen auch die verdammten Ladegeräte mit in die Packung! Die Charger sind also schneller und kosten Euch keinen Cent extra!

One More Thing

Aber die Enttäuschung endet damit noch lange nicht (und das sage ich, während ich überlege, von einem Galaxy S9 auf ein S22 (beides Snapdragon) umzusteigen). Ich glaube sogar, dass in meinem Elternhaus mehr Galaxy-Phones herumfliegen als im durchschnittlichen Haushalt in Seoul. Mich enttäuscht, dass Samsung nach der unerwarteten Einführung des Galaxy A52s letztes Jahr mit dem A53 einen Schritt zurück macht. Wie es scheint, haben sie ein schlechteres SoC verbaut als im Vorgänger!

Wir müssen das 2022er-Modell noch testen, aber: Erste Benchmarks deuten darauf hin, dass das Samsung-SoC - Codename s5e8825, bekannt als Exynos 1280 - in seiner Leistung dem Snapdragon 750G im Galaxy A52 5G näher kommt als dem 778G im A52s.

Das A52S (SM-A528) ist fast 40 % schneller als das A53 (SM-A536) / © Geekbench

Die Zahlen des A52s stimmen mit denen überein, die wir bei anderen mit dem 778G ausgestatteten Handys wie dem Moto Edge 20 ermittelt haben. Und selbst wenn es im 5-nm-Verfahren von Samsung Foundry gefertigt wurde, scheint der 6-nm-Prozess von TSMC immer noch effizienter zu sein als dieser.

Das bestätigte sich letztes Jahr, als der Snapdragon 780G vom Markt verschwand. Das in Samsungs 5-nm-Prozess gefertigte Mittelklasse-SoC wurde in aller Stille durch den 778G (TSMC N6) ersetzt , nachdem er nur in einem einzigen Handy verbaut wurde..

Der Nachfolger, das Xiaomi 11 Lite 5G NE mit dem Snapdragon 778G hat laut GSMArena-Tests eine um 15 % bessere Akkulaufzeit als das ältere Modell.

Durchschnittliche Nutzer:innen bemerken den Leistungsunterschied zwischen den beiden SoCs wahrscheinlich nicht mal (es sei denn, sie zocken Games). Aber diese zusätzliche Leistung bei längerer Akkulaufzeit würde das Handy viel zukunftssicherer machen. Gerade jetzt, wo Samsung 5 Jahre lang Sicherheits-Patches für die A53-Serie verspricht.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A52s Das Galaxy A52s bietet vermutlich das bessere Preisleistungsverhältnis. Zur Geräte-Datenbank

Mir ist klar, dass das letztjährige Upgrade vom Galaxy A51 auf das A52 5G (und dann aufs A52s) im Jahr 2022 praktisch unmöglich zu wiederholen ist. Das wäre nur gegangen, hätte sich Samsung trotz der aktuell herrschenden globalen Knappheit für viel teurere Komponenten entschieden. Aber dennoch war das Weglassen des Ladegeräts der letzte Strohhalm, an den ich mich klammerte (und der die anderen NextPit-Redakteur:innen dazu brachte, mich diesen Rant schreiben zu lassen.

Wie auch immer: Denkt Ihr, dass ich hier überreagiere und aus einer Mücke einen Elefanten mache? Glaubt Ihr, dass Samsung unter den gegebenen Umständen das Beste getan hat, was möglich ist? Teilt mir Eure Meinung in den Kommentaren unten mit!