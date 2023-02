EcoFlow River 2 Pro im Test: lauter Powerwürfel

Optional klappt das Betanken auch mit Solarpanels von Ecoflow. Eine Lampenfunktion hat Ecoflow in die River 2 Pro nicht integriert. Zumindest zum Beleuchten des Tastenpanels ist diese aber nicht erforderlich: Die Bedienung ist dank nur drei Knöpfen an der Powerstation sehr einfach. Außerdem lässt sich die Powerstation mithilfe der Ecoflow-App bequem steuern. Vor allem, wenn Ihr die Powerstation im Dunkeln steuern wollt, ist das eine riesige Hilfe.

Bedauerlicherweise sind die Anschlüsse an der Powerstation nicht abgedeckt. Um die River 2 Pro nicht auf dreckige Oberflächen stellen zu müssen, hat die Powerstation kleine Füße erhalten. Auf der Rückseite gibt es dann noch die Anschlüsse, um die River 2 Pro aufzuladen. Praktischerweise ist das Netzgerät in der Powerstation integriert, sodass Ihr nur ein Kaltgerätekabel zum Aufladen benötigt.

Display und App

Die Ecoflow River 2 Pro hat einen detaillierten Bildschirm, der Informationen über Eingangs- und Ausgangsleistung oder den Akkustand parat hält. Wenn dies nicht genügt, gibt die Ecoflow-App Aufschluss über sämtliche andere wichtigen Daten und ermöglicht eine sehr bequeme Steuerung und Überwachung der Ecoflow River 2 Pro.

Gefällt:

Der Bildschirm gibt Auskunft über Akkustand, Ladedauer und Eingangs- sowie Ausgangsleistung

App bietet sehr viele Einstellungsmöglichkeiten

Wenige Knöpfe an der Powerstation vorhanden

Gefällt nicht:

Anschlüsse sind nicht abgedeckt

Keine integrierte Lampe

Ein kleiner, klarer Bildschirm versorgt Euch mit Informationen zum Akkustand, der Ladedauer sowie der Eingangs- und Ausgangsleistung. Auch bei direkter Sonneneinstrahlung könnt Ihr problemlos Informationen vom Bildschirm ablesen. Dank der Ecoflow-App habt Ihr eine weitere Möglichkeit, die Powerstation rund um die Uhr im Auge zu behalten. Dann steuert und überwacht Ihr die Powerstation beispielsweise auch dann, wenn Ihr vor dem Zelt frühstückt – und wirklich: Die Ecoflow-App ist schlicht wie grandios umgesetzt.

Die Ecoflow-App ist sehr übersichtlich und benutzerfreundlich. / © Nextpit

Die Ecoflow-App hat eine sehr einfache Struktur ohne viel Schnickschnack. Doch wieso bin ich so begeistert von der Ecoflow-App? In der Ecoflow-App wird Euch nicht nur animiert angezeigt, wie viele Minuten die River 2 Pro noch zum Laden benötigt, Ihr könnt auch einen Lade- und Entladestand nach Belieben einstellen. Besonders praktisch finde ich zudem die Option, die Ausgangsleistung nach Belieben festlegen zu können. Außerdem könnt Ihr in der Ecoflow-App die Stromzufuhr für alle Anschlüsse steuern und Euch die Eingangs- sowie die Ausgangsleistung anzeigen lassen. Aber das ist noch nicht alles. Ebenso könnt Ihr in der Ecoflow-App den X-Boost per Regler ein- und ausschalten. Alles in allem: eine makellose App.